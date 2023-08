News Brevi – 04.08.2023

AEROPORTO DI CATANIA: A BREVE LA RIAPERTURA DEL TERMINAL A – Sac informa: “Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, assieme al presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e al presidente e all’amministratore delegato di Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi, ha effettuato un sopralluogo al Terminal A dell’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, dopo i lavori di bonifica effettuati in seguito all’incendio dello scorso 16 luglio. Presenti anche l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, e il colonnello Emanuele Di Francesco, comandante dell’aeroporto di Sigonella. Constatate le condizioni della struttura, che ne consentirebbero l’utilizzo, il governatore siciliano ha incontrato i responsabili degli enti preposti a rilasciare le necessarie autorizzazioni per velocizzarne l’iter. Al termine della riunione operativa è emerso che la riapertura dell’aerostazione, ottenuti nulla osta, potrà avvenire a breve”. “Oggi la situazione è cambiata in meglio – ha detto Schifani – e ci si avvia velocemente verso la normalità. La struttura climatizzata di 500 metri quadrati, realizzata dall’Aeronautica militare, consente di passare da 5 a 7 voli all’ora in arrivo e altrettanti in partenza e il Terminal A è finalmente stato bonificato. Adesso, nel rispetto delle procedure e delle competenze, ho sollecitato gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, a partire da quelli collegati alla Regione, a fare presto affinché la struttura possa essere riaperta garantendo la piena e normale operatività dello scalo. Un passo doveroso verso tutti i siciliani e i turisti costretti a soffrire i disagi per i quali ci scusiamo”. “La Regione – ha proseguito il governatore – ha fatto e continuerà a fare la sua parte. Ringrazio l’Ast, che ha messo a disposizione i bus per i collegamenti con gli altri aeroporti dell’Isola, e tutte le strutture regionali che hanno ben risposto all’emergenza. In queste situazioni serve la massima solidarietà sociale, politica e istituzionale da parte di tutti. Poi la magistratura e gli organi preposti all’attività di vigilanza e di indagine valuteranno le eventuali responsabilità. Ringrazio anche l’Enac che è sempre stata collaborativa, il ministro della Difesa, Crosetto, che ci ha dato sempre disponibilità, anche attraverso l’Aeronautica, pure per l’eventuale utilizzo della pista della base militare di Sigonella. Ringrazio anche il ministro delle Infrastrutture, Salvini, per il supporto e l’attenzione forniti in questo momento di emergenza, affrontato anche con l’utilizzo dello scalo di Comiso, nel quale il governo regionale punta a realizzare un hub cargo. Su questo – ha concluso Schifani – siamo alla vigilia del conferimento dell’incarico per progettare la struttura che ospiterà i container”.

ENAC: IL PRESIDENTE ENAC ALL’AEROPORTO DI CATANIA CON IL GOVERNATORE E L’AD DI SAC – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, questa mattina al terminal dell’aeroporto di Catania con il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’Amministratore Delegato della SAC, società di gestione dello scalo, Nico Torrisi, ha affermato: “L’emergenza è alle spalle e la ripresa sarà completa non appena ci sarà la validazione sanitaria per il terminal completamente bonificato. In ogni caso, stiamo tornando alla normalità, da oggi l’80% dei voli è programmato su Catania e Comiso: 32.000 pax sui 40.000 previsti. Rinnovo le scuse ai passeggeri, in una situazione in cui l’assetto istituzionale ha comunque saputo dare delle risposte. Da subito al Vicepremier e Ministro Salvini abbiamo assicurato, d’intesa con il Presidente della Regione, che avremmo seguito l’iter per garantire il ripristino delle attività in breve tempo. Un ringraziamento particolare va, quindi, al Governatore Schifani, al Ministro Crosetto e all’Aeronautica Militare che, in tempi record, ha realizzato un terminal per garantire un sostanziale incremento dei voli da e per Catania”.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI LUGLIO 2023 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di luglio 2023. A luglio 2023 sono state effettuate 65 consegne a 36 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 60 aerei. Consegne nel 2023 ad oggi: 381 aeromobili a 76 clienti nell’anno.

IBERIA OPERERA’ PIU’ DI 100 VOLI CHARTER IN AGOSTO – Iberia ha aumentato i suoi voli charter per questa estate e da luglio a settembre aggiungerà più di 300 di queste operazioni speciali, il 9,4% in più rispetto al 2022. Nel mese di agosto Iberia raggiungerà 102 partenze di questi voli che sono al di fuori del suo schedule regolare e sono operati su misura per compagnie di crociera, tour operator e agenzie di viaggio, oltre a diversi eventi. Una buona parte dei voli charter di Iberia offrirà il proprio servizio alle compagnie di crociera. Le destinazioni per MSC includono Roma, Amburgo e Venezia. Nel caso di Costa Crociere si ripeteranno Amburgo e Venezia, ma con la novità di un’altra destinazione italiana: Bari. Entrambi i servizi continueranno fino a ottobre di quest’anno. Per quanto riguarda gli accordi con le agenzie, Iberia ha lanciato due diverse serie. Per World2Meet, la compagnia ha stabilito voli tra Madrid e Tirana ogni martedì. Questa serie continuerà ininterrottamente per tutta l’estate. Con Sama Tour Iberia ha un accordo di collaborazione dal gennaio 2022, per offrire una frequenza settimanale che opera alternativamente da Madrid al Cairo e Luxor. Il programma di voli charter Iberia nel mese di agosto è completato da varie operazioni durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona e altri viaggi per le squadre nelle varie competizioni sportive. A settembre Iberia prevede di operare un numero simile di voli charter.

NORWEGIAN: OTTIME PERFORMANCE DI TRAFFICO A LUGLIO – A luglio Norwegian ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri. Il load factor è stato del 92,4%. La capacità è stata al suo massimo per l’anno in corso e il 12% in più rispetto a luglio dello scorso anno. Le continue prenotazioni per tutto il mese effettuate da clienti hanno contribuito a rendere questo luglio storicamente forte. “Luglio è stato un mese eccezionale per Norwegian in termini di dati sul traffico. Quest’anno abbiamo accolto il maggior numero di passeggeri, oltre 100.000 in più rispetto a luglio dello scorso anno. I nostri colleghi in volo e a terra hanno lavorato incessantemente per garantire che i nostri passeggeri raggiungessero le loro destinazioni in sicurezza e nel modo più agevole possibile, nonostante alcune situazioni difficili negli aeroporti in Europa”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. “Norwegian ha portato 2.308.417 passeggeri a luglio, in aumento del 5% rispetto a luglio 2022. A luglio Norwegian ha operato una media di 79 aeromobili con una regolarità, quota di voli di linea effettuati, del 99,5%. La puntualità è stata del 73,2% a luglio, la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato. Tuttavia, il 95,3% di tutti i voli partiti è arrivato nei tempi previsti o entro un’ora dall’orario di arrivo previsto. Lo slancio delle prenotazioni rimane promettente e mentre luglio ha visto molte prenotazioni last minute da parte di viaggiatori nordici desiderosi di destinazioni più soleggiate, questa tendenza continua ad agosto. Inoltre, i tassi di prenotazione per i viaggi a settembre sono elevati”, afferma Norwegian. “Il tempo instabile nei paesi nordici di questa estate ha chiaramente influito sui modelli di viaggio e notiamo continue forti prenotazioni per tutto il mese. Sono molto lieto di vedere che così tanti viaggiatori scelgono di volare con noi quest’estate, sia a livello domestico, nei paesi nordici che in tutta Europa. Vorrei ringraziare tutti i nostri colleghi per il loro contributo nel prendersi cura dei nostri passeggeri durante la stagione più trafficata dell’anno. Le nostre solide performance operative sono state aiutate servendo esclusivamente i nostri clienti con la nostra flotta di aeromobili e equipaggi”, ha affermato Karlsen. “Norwegian continua a offrire un’attraente rete di rotte attraverso i paesi nordici e verso le spiagge e le città europee per tutta la tarda estate e l’autunno. La rotta diretta di Norwegian tra Tromsø e Copenhagen è stata finora ben accolta. Le vendite dei biglietti sono state aperte a luglio e la rotta opererà come parte del prossimo winter schedule”, conclude Norwegian.

SKYTEAM AL WORLD AVIATION FESTIVAL 2023 DI LISBONA – SkyTeam si unirà alle compagnie aeree leader del settore al World Aviation Festival di Lisbona. “Il conto alla rovescia è iniziato. SkyTeam è entusiasta di essere l’Alliance Partner ufficiale al World Aviation Festival dal 26 al 28 settembre 2023 a Lisbona. L’evento di tre giorni dovrebbe accogliere oltre 5.000 partecipanti che ascolteranno 500 esperti di aviazione, tra cui il CEO di SkyTeam, Patrick Roux, e i leader delle compagnie aeree associate a SkyTeam. Un programma completo copre ogni settore del trasporto aereo, da pricing and revenue management a sustainable operations, IT and customer experience. Unisciti a SkyTeam, ai nostri membri e ai colleghi del settore aeronautico e lasciati ispirare al Lisbon Exhibition and Congress Center”.

LEONARDO E ECOVADIS INSIEME PER PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA’ DELLA FILIERA – Rafforzare la sostenibilità della supply chain del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Un obiettivo che Leonardo promuove sia a livello internazionale sia come player di riferimento del mercato domestico. In questa prospettiva si inserisce l’adesione all’iniziativa sulle valutazioni di sostenibilità IAEG fornite da EcoVadis. Leonardo partecipa all’International Aerospace Environmental Group (IAEG), comprendente 54 tra le principali aziende del settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza che insieme rappresentano oltre il 70% dell’industria a livello globale. IAEG ha recentemente selezionato EcoVadis, uno dei leader mondiali nelle valutazioni di sostenibilità, per effettuare misurazioni delle performance Environment, Social and Governance (ESG) della filiera dei fornitori dell’aerospazio e difesa. Leonardo è tra i promotori di questa iniziativa di settore che vuole migliorare la sostenibilità delle attività dell’industria aerospaziale e della relativa catena di fornitura, confrontandole con uno standard industriale condiviso dai maggiori player di mercato. A oggi, otto hanno aderito all’iniziativa: Airbus, Boeing, CAE, Howmet Aerospace, Leonardo, Raytheon Technologies, Rolls-Royce e Thales. L’adozione di un approccio comune a livello di industry consentirà ai fornitori di effettuare una sola valutazione a livello di settore, da condividere con diversi clienti internazionali, evitando di elaborare molteplici assessment specifici. Ciò si traduce in un notevole vantaggio, in termini di efficacia ed efficienza del processo, a cui si aggiunge la possibilità di accedere alla piattaforma EcoVadis a condizioni più favorevoli e di usufruire delle risorse in essa contenute per supportare il miglioramento delle prestazioni ESG. EcoVadis è un fornitore leader di valutazioni di sostenibilità, che misura le prestazioni ESG delle aziende attraverso un modello impostato su standard riconosciuti a livello mondiale, come Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact e ISO 26000. Ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili: questi macro-ambiti sono indagati attraverso 21 indicatori e, come risultato finale, viene fornita alle aziende una scorecard completa. L’adesione alle valutazioni di sostenibilità IAEG fornite da EcoVadis è un ulteriore elemento a supporto della strategia di Leonardo volta a elevare gli standard di sostenibilità della propria filiera implementata, in modalità organica, con il lancio del programma LEAP – Partnership for Sustainability.

BOEING E I PARTNER ANNUNCIANO IL PROSSIMO STUDENT-DESIGNED EXPERIMENT SULLA ISS – Isabel Jiang, 17 anni, è la vincitrice di quest’anno di Genes in Space, un concorso di ricerca basato sulla biologia co-sponsorizzato da Boeing. L’annuncio è stato dato alla International Space Station Research and Development Conference in Seattle. L’esperimento di Jiang sarà eseguito dagli astronauti a bordo dell’ISS US National Laboratory il prossimo anno. Il concorso Genes in Space invita gli studenti dai 7 ai 12 anni a progettare esperimenti di biologia che affrontino le sfide del mondo reale nell’esplorazione dello spazio. Il concorso nazionale ha raccolto proposte da 194 scuole in 31 stati. Gli autori delle prime cinque proposte hanno presentato le loro idee a un gruppo di scienziati, educatori e tecnologi durante la conferenza. “Il nostro obiettivo è ispirare le giovani menti con l’entusiasmo delle scienze biologiche e fisiche, e ogni anno siamo anche ispirati dalle idee innovative che questi studenti presentano”, ha affermato Scott Copeland, director, Boeing ISS Research Integration. “I vincitori stanno già contribuendo in modo significativo alla ricerca scientifica sulla stazione spaziale e aiutandoci a risolvere le sfide che ci attendono nel futuro del volo spaziale umano. Sono così orgoglioso di farne parte”. L’esperimento di Jiang è stato selezionato da un campo competitivo di 820 proposte da 1.177 studenti. Il suo esperimento si propone di comprendere i meccanismi che fanno riattivare i virus latenti nello spazio. “Sono entusiasta di vedere cosa fa il mio esperimento nello spazio e utilizzare queste informazioni per informare le future decisioni mediche”, ha affermato Jiang. La ricerca di Jiang sarà l’undicesimo esperimento studentesco di Genes in Space eseguito dagli astronauti a bordo della ISS, oltre a due program technology demonstration missions. Genes in Space è stata fondata nel 2015 come collaborazione tra Boeing e miniPCR bio. Da allora, l’ISS US National Laboratory e il New England Biolabs hanno sponsorizzato il programma.

IBERIA CONTINUA A CONDIVIDERE SOGNI CON MAKE A WISH FOUNDATION – Iberia informa: “Dal 2001, quando Iberia ha iniziato a collaborare con Make A Wish per realizzare i sogni di bambini seriamente malati, più di 300 sogni si sono avverati. Tante famiglie hanno saputo regalare ai propri figli un’esperienza indimenticabile, con commoventi esempi di resilienza, ma il 21 luglio è successa una cosa nuova: tre sogni contemporaneamente. Tre famiglie erano sullo stesso volo per Parigi. Le tre famiglie stavano per realizzare il sogno che da tanto tempo attendevano. Una volta sull’aereo, l’equipaggio li stava aspettando e si è assicurato in ogni momento che il volo di questi bambini e delle loro famiglie fosse indimenticabile”.