Lufthansa Technik aumenta le entrate e gli utili di oltre il 20%.

Lufthansa Technik può guardare indietro a una prima metà del 2023 di grande successo. “Dopo un buon inizio dell’anno, il world market leader in aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO) ha avuto un secondo trimestre ancora più forte. I risultati semestrali mostrano un aumento complessivo di oltre il 20% dei ricavi e degli utili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Gli utili (Adjusted EBIT) di Lufthansa Technik sono aumentati di 50 milioni di euro a 291 milioni di euro (+20,7%), il miglior primo semestre nella storia dell’azienda. Il fatturato fino alla fine di giugno è stato di 3,1 miliardi di euro (anno precedente: 2,6 miliardi di euro, +20,8%)”, afferma Lufthansa Technik.

“Stiamo continuando il nostro costante percorso verso l’alto”, afferma il Chief Financial Officer Dr. William Willms. “Naturalmente ci sono ancora sfide, data la rapida accelerazione dopo la crisi coronavirus. Ma stiamo migliorando nel bilanciare problemi come inflazione, carenza di materiali, supply chain tese e carenza di manodopera qualificata con le esigenze dei nostri clienti. Per lo più riescono a soddisfare le aspettative riposte su di noi. Tra le altre cose, i nostri clienti apprezzano la nostra disponibilità di materiale superiore rispetto a quella dei nostri concorrenti”.

“Per assicurarsi che rimanga così, Lufthansa Technik sta investendo molto in materiali per salvaguardare l’attività dell’azienda per il futuro. Un esempio è l’aumento dell’approvvigionamento di Used Serviceable Material (USM), ovvero parti usate che possono essere ricondizionate e successivamente riutilizzate. In questo settore gli investimenti di Lufthansa Technik sono raddoppiati rispetto al periodo precedente la pandemia”, prosegue Lufthansa Technik.

“Il nostro forte impegno personale e la nostra creatività ci consentono di migliorare costantemente la situazione iniziale per Lufthansa Technik”, afferma William Willms.

“Questi sforzi sono anche ricompensati da nuovi affari di successo. Alla fine di giugno la società aveva firmato più di 450 nuovi contratti quest’anno e circa 700 in totale nel 2022.

La domanda non è aumentata solo in aree specifiche, ma per quasi tutti i prodotti Lufthansa Technik. Dalla scorsa estate, i dipendenti dell’Aircraft Component Services segment hanno già registrato un costante aumento del repair business. L’aumento dei viaggi attualmente sta intensificando questa tendenza. Anche la seconda grande tradizionale business unit di Lufthansa Technik ha buone notizie da segnalare: con effetto immediato, i motori LEAP-1B possono essere processati anche presso il sito di Amburgo. Questo passaggio è importante perché si prevede che il motore del Boeing 737 MAX rappresenterà il più grande market volume in futuro. Il successo è evidente anche negli sforzi di digitalizzazione in tutti i segmenti, che stanno trasformando Lufthansa Technik al suo interno, ma che in futuro avranno anche un effetto positivo sugli utili in un triple-digit million range.

I dipendenti di Lufthansa Technik rimangono il fattore decisivo per sfruttare le opportunità di mercato e assumere un ruolo pionieristico ancora più forte nel settore MRO di quanto non lo sia già oggi. Gli sforzi di reclutamento di successo sono quindi di importanza corrispondente. A metà luglio l’azienda ha assunto quest’anno più di 1.250 nuovi dipendenti solo in Germania. Più di 21.500 persone ora lavorano per Lufthansa Technik, e altri si stanno costantemente unendo ai ranghi. Questo mese, ad esempio, più di 220 nuovi tirocinanti inizieranno nelle sedi tedesche”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)