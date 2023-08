SITA aggiorna i 400 chioschi TS6 del Gruppo Air France-KLM

SITA, fornitore globale di tecnologia per l’industria dei trasporti, potenzia la dotazione attuale di 400 nuovi chioschi TS6 del Gruppo Air France-KLM negli aeroporti di Charles de Gaulle a Parigi, Schiphol ad Amsterdam e altri hub aeroportuali in Europa, offrendo nuove funzionalità per i passeggeri come i pagamenti contactless.

“I chioschi rappresentano l’elemento principale dell’offerta di servizi self-service di Air France-KLM e sono fondamentali per la digitalizzazione dell’intera esperienza di viaggio del passeggero. Un numero sempre crescente di viaggiatori si affida già a questi punti di contatto per gestire il proprio viaggio e aiutare ad accelerare il processo di check-in. I nuovi chioschi TS6 di SITA offriranno funzionalità di pagamento migliorate e una serie di funzionalità avanzate, incluse la capacità di connettersi senza problemi con i dispositivi mobili”, afferma SITA.

“I nuovi chioschi sono dotati di un servizio di pagamento che utilizza terminali chip e pin conformi allo standard del settore delle carte di pagamento (PCI – Payment Card Industry), per l’accettazione di tariffe accessorie, anche tramite carte contactless e smartphone. Il servizio di pagamento dei chioschi di SITA aderisce alla normativa PSD2 SCA dell’UE, perché fornisce un’autenticazione a due fattori. La soluzione di pagamento di SITA è unica nel settore del trasporto aereo, perché è anche conforme alla crittografia PCI Point-to-Point (P2PE). Questa funzionalità aumenta la sicurezza e fa risparmiare alle compagnie aeree tempo e costi associati al rispetto dei requisiti di conformità agli standard di sicurezza dei dati PCI (PCI DSS).

Air France-KLM può personalizzare i chioschi in base alle esigenze specifiche dei clienti senza introdurre complessità e costi. Grazie al design modulare del TS6, la compagnia aerea può sostituire e cambiare i singoli componenti a distanza di anni, assicurando la longevità dei chioschi e rendendo più facile per Air France-KLM introdurre nuove funzionalità, come la biometria, in futuro”, prosegue SITA.

Pierre-Olivier Bandet, EVP Information Systems presso Air France-KLM, ha dichiarato: “Oggi, i nostri chioschi di check-in negli aeroporti di Charles de Gaulle e Schiphol sono un elemento fondamentale della nostra offerta self-service per i nostri passeggeri. Per dare questo servizio abbiamo bisogno di una flotta di chioschi che siano affidabili, sempre disponibili e facili da usare per i passeggeri. SITA ha soddisfatto tutte e tre queste esigenze”.

Sergio Colella, Presidente SITA per l’Europa, ha dichiarato: “Con una crescita continua del volume di passeggeri, digitalizzare il viaggio del passeggero con nuove opzioni self-service sarà fondamentale. Questo aiuterà a snellire il flusso di passeggeri che transitano in aeroporto e, allo stesso tempo, darà ai viaggiatori un maggiore controllo sul loro viaggio. Sono lieto che siamo stati in grado di fornire ad Air France-KLM una soluzione scalabile per soddisfare la loro domanda di passeggeri”.

(Ufficio Stampa SITA – Photo Credits: SITA)