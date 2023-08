Diamond Aircraft: primo volo per l’all-electric eDA40

Il 20 luglio 2023, l’all-electric eDA40 ha effettuato il suo primo volo presso la sede di Diamond Aircraft a Wiener Neustadt (Austria). “Questo segna una pietra miliare significativa per il produttore e tutti i partner del progetto ed è un grande passo verso la certificazione del velivolo.

L’eDA40, che sarà il primo EASA/FAA Part 23 certified electric aircraft, è progettato per essere un eccellente electric circuit trainer, dotato di un ENGINeUSTM electric smart motor di Safran Electrical & Power e alimentato da un Electric Power Systems (EPS) battery module equipaggiato con Direct Current (DC) fast charging system.

Pilotato dall’Head of Flight Test di Diamond, Sören Pedersen, il volo inaugurale ha riguardato system checks, all basic maneuvers and initial performance evaluation. Il volo è andato come previsto e ha fornito tutti i risultati richiesti”, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo estremamente orgogliosi di annunciare un altro importante traguardo per il nostro all-electric eDA40. L’aereo si è comportato eccezionalmente bene durante il suo primo volo e non solo ha soddisfatto, ma ha superato tutte le nostre aspettative”, ha affermato Liqun (Frank) Zhang, CEO Diamond Aircraft Austria. “Non vediamo l’ora di offrire un aeromobile eccezionale e sostenibile per il flight training market di domani”.

“Siamo molto entusiasti di prendere parte al primo volo dell’eDA40, insieme a Diamond Aircraft, poiché è la prima volta che i nostri ENGINeUS electric motors e l’electrical protection system voleranno su un all-electric aircraft. Partecipare all’elettrificazione del DA40, un velivolo collaudato e un best seller, è stata una sfida tecnica entusiasmante. Abbiamo recentemente ottenuto la Design Organisation Approval dalla European Aviation Safety Agency (EASA) per il nostro ENGINeUS 100 electric motor e siamo attualmente in dirittura d’arrivo per ottenere la certificazione finale. Questo state-of-the-art equipment è uno degli elementi costitutivi essenziali nella strategia di decarbonizzazione di Safran”, ha affermato Bruno Bellanger, Executive Vice President & General Manager of the Power division of Safran Electrical & Power.

Nathan Millecam, CEO di Electric Power Systems: “Questo segna una pietra miliare storica sia per Diamond che per EP Systems. Il volo è il culmine di anni di determinazione, innovazione e duro lavoro. L’eDA40 project inaugura una nuova era della propulsione elettrica che risolve un problema immediato in modo economico e sostenibile. Attraverso una dedizione incrollabile e una tecnologia all’avanguardia, stiamo mostrando al settore come la propulsione elettrica può essere implementata nell’aviazione. Estendiamo la nostra più profonda gratitudine al nostro cliente visionario, ai dipendenti dedicati e agli investitori appassionati che hanno reso possibile questo risultato. La loro fede incrollabile nella nostra missione ha alimentato la nostra determinazione ad alimentare un futuro più sostenibile”.

L’eDA40 sarà presentato al grande pubblico all’AERO Friedrichshafen 2024.

Primo volo del Diamond Aircraft DART-750

Il 12 giugno 2023, il DART-750 aerobatic trainer, equipaggiato con il PT6A-25C turboprop engine ha effettuato il suo primo volo presso la sede di Diamond Aircraft a Wiener Neustadt (Austria).

“Nel gennaio 2022 Diamond Aircraft ha annunciato che il DART-750 utilizzerà il collaudato e certificato 750 SHP PT6A-25C turboprop engine di Pratt & Whitney Canada (leggi anche qui). Oltre all’upgrade dell’engine installation, il DART-750 presenta vari system upgrades.

Pilotato dall’Head of Flight Test di Diamond Sören Pedersen e dal Senior Test Pilot Niko Daroussis, il volo inaugurale è durato 30 minuti e ha coperto tutte le manovre di base, inclusi performance and handling checks. L’aereo e tutti i parametri testati hanno soddisfatto o superato tutte le aspettative”, afferma Diamond Aircraft.

“Questo volo segna un’altra importante pietra miliare nel DART-750 program e dimostra il lavoro duro ed eccellente dell’intero team per ottenerlo. I risultati positivi ci rendono fiduciosi nell’andare avanti con il programma come previsto”, ha affermato Robert Kremnitzer, Robert Kremnitzer, Diamonds Head of Design Organization.

“Il DART-750 sarà un civil certified all composite aerobatic turboprop trainer in tandem seat configuration, equipaggiato con avionica Garmin G3000 all’avanguardia e con il potente 750 SHP PT6A-25C turboprop engine di Pratt & Whitney Canada. Basato sul DART-750, Diamond offre una DART Basic Training Solution, che comprende il velivolo, un proprietary DART FNPT II Simulator e la DART CBT (Computer Based Training) experience. Con la DART Basic Training Solution, Diamond Aircraft coprirà tutte le fasi del basic training, inclusi GBTS (Ground Based Training Systems) e BTA (Basic Trainer Aircraft).

Il PT6A turboprop ha visto 120 miglioramenti apportati solo negli ultimi 10 anni ed è in una classe a sé stante grazie alla sua affidabilità e alle performance, anche nelle condizioni più difficili. Il motore PT6A caratterizza la General Aviation da oltre 60 anni e dispone di una engine fleet che ha volato per oltre 440 milioni di ore, con l’intera Pratt & Whitney Canada fleet che quest’anno ha raggiunto il miliardo di ore di volo. Con oltre 52.000 motori prodotti, il PT6 turboprop è il punto di riferimento in termini di affidabilità, che parla delle sue performance affidabili in single- and twin-engine aircraft”, conclude Diamond Aircraft.

Il DART-750 è stato presentato al grande pubblico al Paris Airshow 2023 e la basic EASA certification è prevista per il 2024.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)