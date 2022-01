Il motore Pratt & Whitney Canada PT6A-25C selezionato per equipaggiare il nuovo DART-750 Trainer di Diamond Aircraft

Pratt & Whitney Canada, business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato che Diamond Aircraft ha selezionato il motore PT6A-25C per equipaggiare il suo nuovo velivolo DART-750, un all-carbon fiber tandem turboprop trainer dotato di avionica all’avanguardia.

“Siamo lieti che Diamond Aircraft abbia selezionato il turboelica PT6, il motore più popolare della sua classe, per portare avanti il suo programma DART”, ha affermato Nicholas Kanellias, Vice President, General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “La scelta del PT6A-25C per l’Austrian-designed and manufactured DART-750 acrobatic trainer, afferma ulteriormente l’affidabilità, la versatilità e la flessibilità di questa famiglia di motori”.

“Il PT6A-25C è un motore collaudato che è già certificato, consentendoci di puntare al 2023 per la basic EASA civil certification del DART-750”, ha affermato Liqun (Frank) Zhang, Chief Executive Officer, Diamond Aircraft. “Vediamo un enorme potenziale per il velivolo nel government training market e riteniamo che il DART-750 sia la scelta perfetta per il futuro basic training dei piloti”.

“Conosciuta per l’ampio power range, l’affidabilità e le performance comprovate in tutte le condizioni di volo e in tutti gli ambienti, la famiglia di motori PT6A è in una classe a sé stante, avendo volato per oltre 425 milioni di ore, basandosi sull’esperienza acquisita all’interno dell’intera Pratt & Whitney Canada fleet con oltre 900 milioni di ore di volo. Il PT6A ha visto 120 miglioramenti apportati solo negli ultimi 10 anni e sono stati prodotti più di 50.000 motori, 25.000 di loro volano ancora. Il PT6 turboprop è il punto di riferimento in termini di affidabilità ed è considerato il turboprop engine più versatile nella General Aviation, il che dimostra le sue performance affidabili in single- and twin-engine aircraft”, afferma Pratt & Whitney Canada.

“Diamond Aircraft è un attore dinamico nel General Aviation market da oltre 40 anni e diamo il benvenuto all’azienda come ultimo airframe manufacturer a realizzare le straordinarie capacità del nostro motore PT6A”, ha affermato Anthony Rossi, Vice President, Business Development, Pratt e Whitney Canada. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con Diamond Aircraft per determinare il miglior propulsore per il DART-750 e crediamo che il PT6A-25C fornirà l’eccezionale abbinamento che il nostro cliente sta cercando”.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)