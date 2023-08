IATA: la contrazione dell’Air Cargo si attenua a giugno

IATA ha pubblicato i dati per i global air cargo markets a giugno 2023, che mostrano la più piccola year-over-year contraction della domanda da febbraio 2022.

“La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTKs), è diminuita del 3,4% a giugno rispetto a giugno 2022 (-3,7% per le operazioni internazionali). Nel semestre la domanda è scesa dell’8,1% rispetto al periodo gennaio-giugno 2022 (-8,7% per le attività internazionali). Tuttavia, la domanda a giugno è stata solo del 2,4% inferiore ai livelli di giugno 2019 (pre-pandemia).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTKs), è aumentata del 9,7% rispetto a giugno 2022, un tasso più lento rispetto alla crescita a due cifre registrata tra marzo e maggio. Ciò riflette gli adeguamenti strategici della capacità che le compagnie aeree stanno effettuando in un contesto di domanda indebolita. La capacità per la prima metà del 2023 è aumentata del 9,9% rispetto a un anno fa. La capacità è ora del 3,7% superiore ai livelli di giugno 2019 (pre-pandemia)”, afferma IATA.

“Rimaniamo fiduciosi che le difficili trading conditions per l’air cargo si modereranno con l’allentamento dell’inflazione nelle principali economie. Questo, a sua volta, potrebbe incoraggiare le banche centrali ad allentare l’offerta di moneta, il che potrebbe stimolare una maggiore attività economica”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato una diminuzione del 2,8% dei cargo volumes a giugno 2023, rispetto allo stesso mese del 2022. Si tratta di un miglioramento della performance rispetto a maggio (-6,6%), in parte dovuto alla Europe-North America performance. La capacità è aumentata del 4,4% rispetto a giugno 2022. La cargo demand è diminuita del 10,2% nei primi sei mesi del 2023 rispetto allo scorso anno, poiché la capacità semestrale è aumentata del 2,5%.

(Ufficio Stampa IATA)