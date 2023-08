News Brevi – 07.08.2023

WIZZ AIR: COMUNICAZIONE AI PASSEGGERI – Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia che, a causa di ispezioni accelerate ad alcuni dei suoi motori GTF richieste da Pratt & Whitney, ha dovuto apportare modifiche al suo network con conseguente cancellazione di alcuni voli in determinati giorni e per alcune destinazioni. Ai passeggeri dei voli interessati verrà offerto un volo alternativo, un rimborso completo tramite il metodo di pagamento utilizzato o un credito di prenotazione pari al 120% della tariffa originale. Nel caso in cui la prenotazione sia stata effettuata tramite un’agenzia di viaggi o terze parti, la compagnia aerea consiglia di contattare queste ultime per apportare le modifiche necessarie. Si consiglia, inoltre, di controllare la cartella “spam” per verificare la presenza di e-mail relative a possibili modifiche agli orari. Wizz Air si scusa sinceramente per i disagi causati da questo evento imprevisto e fuori dal proprio controllo, ma la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e dell’aeromobile è assoluta priorità della compagnia”.

AIR ASTANA FIRMA UN NUOVO ACCORDO SPA CON ITA AIRWAYS – Air Astana ha firmato un nuovo accordo SPA con ITA Airways sulle rotte in partenza da Milano e Roma. “Ora è possibile utilizzare anche AZ come avvicinamento sulle rotte KC via FRA e LHR per Astana (NQZ), Almaty (ALA) e Aktau (SCO), oltre ai classici avvicinamenti con LH e BA. Le prenotazioni gruppo per ALA e SCO via LHR sono ora possibili con avvicinamento sia BA sia AZ. Riguardo alla programmazione invernale di Air Astana, informiamo inoltre che: i voli da Londra ad Almaty e Aktau saranno operativi 4 volte a settimana: martedì, giovedì, sabato e domenica; i voli KC907 e KC908, che collegano Almaty a Delhi il lunedì, mercoledì e giovedì, seguiranno una nuova programmazione che migliorerà la connettività tra Londra e Delhi; i voli KC903 e KC904 tra Atyrau e Amsterdam opereranno 4 volte alla settimana (mercoledì, giovedì, venerdì e domenica) e si connetteranno con i voli tra Aktau e Almaty e Astana”, afferma Air Astana.

AEROPORTO DI CATANIA: SERVIZIO BUS NAVETTA SOSPESO DA MERCOLEDI’ 9 AGOSTO – Sac informa: “La società di gestione dell’aeroporto di Catania e Comiso comunica che, dato il completo ripristino dell’operatività del Terminal A, il servizio navette messo a disposizione da Sac per permettere ai passeggeri di raggiungere gli scali siciliani di Comiso, Palermo e Trapani, non sarà più attivo a partire dal 9 agosto 2023. La prosecuzione delle attività fino a martedì sera è stata stabilita per andare incontro alle richieste di quei vettori che non hanno ancora riprogrammato i voli. Il servizio è stato operativo sin dal 18 luglio: nei complessivi 20 giorni, sono stati in totale 1.100 gli autobus messi gratuitamente a disposizione degli utenti dirottati o riprogrammati sugli altri scali. La società di gestione dell’aeroporto di Catania e Comiso ringrazia la Regione siciliana che si è attivata immediatamente istituendo un coordinamento tra tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati, le aziende di trasporto che hanno messo a disposizione i mezzi, il personale delle stesse nonché quello aeroportuale che si è prodigato giorno e notte per agevolare l’utenza. Un ringraziamento va inoltre all’Amts per aver messo a disposizione i bus per trasportare i passeggeri in arrivo dal terminal cargo all’aerostazione fino all’avvenuta piena operatività del Terminal A”.

DA LE BOURGET L’AEREO IBRIDO-ELETTRICO CASSIO 330 – Tra le novità di maggiore interesse al Paris Air Show 2023 VoltAero ha presentato il primo aereo ibrido elettrico Cassio 330. “Il prototipo Cassio 330, il cui modello presentato a Le Bourget è stato realizzato negli stabilimenti di Casoria (Napoli) di Novotech, partner del progetto, verrà utilizzato per convalidare la configurazione complessiva della cellula. VoltAero, che punta a farlo volare entro la fine dell’anno, ha scelto come propulsione un motore termico a quattro cilindri derivato dai collaudati motori motociclistici Kawasaki. L’innovazione di VoltAero per la propulsione ibrida-elettrica del Cassio 330 è rappresentata dal fatto che l’unità montata sulla fusoliera di poppa fornirà energia completamente elettrica durante il rullaggio, il decollo, il volo primario (se la distanza percorsa è inferiore a 150 km) e l’atterraggio. La funzione ibrida – con un motore a combustione – entra in gioco come range extender, ricaricando le batterie durante il volo. Inoltre, questo elemento ibrido funge da backup in caso di problemi con la propulsione elettrica, garantendo una vera funzionalità fail-safe. Il secondo prototipo del Cassio 330 dovrebbe effettuare il suo primo volo nel secondo trimestre 2024 e sarà l’aereo utilizzato per il programma di certificazione di aeronavigabilità. Il prototipo sarà equipaggiato con l’unità di propulsione ibrida full-up di VoltAero, composta dal motore termico Kawasaki a quattro cilindri e da un motore elettrico intelligente Safran ENGINeUS. Questi avranno potenze nominali di picco rispettivamente di 165 e 180 kW”, affermano VoltAero e Novotech. “Con la presentazione del prototipo di Cassio 330 segniamo una vera pietra miliare per l’aviazione elettrica, poiché VoltAero mantiene la sua promessa di adottare un approccio completamente nuovo per un trasporto silenzioso, efficiente ed ecologico basato su un design ibrido che combina propulsione termica ed elettrica per la massima sicurezza di volo”, sottolinea Jean Botti, amministratore delegato e direttore tecnico di VoltAero. “Il programma di collaborazione finalizzato al co-design del progetto CASSIO 330 già in atto dallo scorso anno ci rende orgogliosi di rappresentare un partner strategico dell’azienda francese VoltAero. Inoltre è affidata a NOVOTECH anche la produzione di alcune parti progettate e realizzate in composito da installare sul prototipo del velivolo”, sottolinea Leonardo Lecce, Founder & CEO di NOVOTECH.

RIENTRATI DAL NIGER CON UN KC-767A DELL’AERONAUTICA MILITARE 65 MILITARI ITALIANI – E’ atterrato nella notte di sabato 5 agosto all’aeroporto militare di Pratica di Mare il KC-767A del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo 65 militari del contingente italiano e 10 militari dell’esercito statunitense. Il volo militare, decollato da Niamey (NIGER) alle ore 19:30 locali circa è atterrato in Italia alle 23:50 dopo circa 5 ore di volo. Il personale italiano evacuato appartiene al contingente militare attualmente impiegato nella missione di addestramento “MISIN” in corso nel Paese africano. Con questo volo la Difesa ha inteso aumentare ulteriormente l’autonomia logistica della base italiana in Niger, ottimizzando anche le sue capacità ricettive, qualora si renda necessario accogliere i connazionali civili e, in caso di urgenza, evacuarli. Le operazioni di imbarco e decollo del personale si sono svolte regolarmente e senza criticità alcuna. Ad oggi rimangono a Niamey circa 250 militari italiani. Per la prossima settimana sono stati pianificati ulteriori voli (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DIFESA: CONCLUSO POSITIVAMENTE IL SALVATAGGIO DI 29 MIGRANTI CON ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Sono 29 le persone messe in salvo ieri pomeriggio grazie all’intervento di un elicottero dell’82^ Centro SAR di Trapani, che ha preso parte a una grande operazione che ha visto coinvolti personale e mezzi della Difesa insieme ad altri apparati di soccorso, in stretto coordinamento con le istituzioni locali. Sono stati tratti in salvo un totale di 34 migranti, tra cui due donne all’ottavo e sesto mese di gravidanza, che da venerdì sera avevano trovato riparo su una scogliera dell’isola di Lampedusa. Viste le condizioni meteo e l’impossibilità di procedere con le operazioni di salvataggio via mare o da terra, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Sicilia ha attivato il Comando Operazioni Aerospaziali (COA), richiedendo l’intervento dell’elicottero del 15^ Stormo dell’Aeronautica Militare. A bordo, insieme agli aerosoccorritori, presente anche il personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. La Difesa è quotidianamente impegnata a servizio dei cittadini e a supporto delle emergenze sul territorio italiano, oltre che in operazioni fuori confini nazionali, ed è sempre pronta a intervenire con rapidità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAS: 2,4 MILIONI DI PASSEGERI A LUGLIO 2023 – 2,4 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS a luglio, la cifra mensile di passeggeri più alta da prima della pandemia. Il numero di passeggeri è aumentato dell’82% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, influenzato negativamente dallo sciopero dei piloti. La capacità di SAS è aumentata dell’84% e il traffico in RPK del 92% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il load factor è stato dell’86% durante il mese. “La stagione estiva è proseguita con un altro mese intenso per SAS. 2,4 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS a luglio, la cifra di passeggeri più alta da prima della pandemia. Siamo lieti di vedere l’andamento positivo della domanda dei passeggeri, con un continuo aumento delle prenotazioni per tutto il mese di luglio”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

EASYJET ANNUNCIA IL LANCIO DI UNA NUOVA SUMMER FLIGHT SCHOOL IN UK – easyJet ha annunciato il lancio di una nuova Summer Flight School in UK, per combattere gli stereotipi di genere sui pilot and cabin crew jobs e ispirare più giovani a prendere in considerazione una carriera nel settore dell’aviazione. “Poiché una nuova ricerca della compagnia aerea rivela che circa quattro bambini su dieci (37%) credono ancora che il pilota sia un lavoro riservato esclusivamente agli uomini, easyJet invita i bambini di età compresa tra 7 e 12 anni ad andare dietro le quinte del suo training centre per esperienze pratiche di formazione con veri piloti ed equipaggi easyJet, per sfidare questi stereotipi obsoleti. Il primo evento della compagnia aerea nel suo genere offrirà ai bambini l’opportunità di prendere i comandi di un simulatore di volo Airbus A320, imparare cosa serve per fornire il miglior servizio in volo ai passeggeri e scoprire dai piloti easyJet e dal personale di cabina il loro lavoro e come ci sono arrivati. Circa tre quarti (72%) delle donne adulte intervistate ha affermato che quando erano bambine credevano che solo gli uomini potessero essere piloti, mentre quasi due terzi degli uomini (63%) hanno affermato di non aver mai considerato un ruolo come cabin crew a causa del loro genere. Ora, oltre due terzi (68%) delle ragazze intervistate ha affermato di ritenere che sia i ragazzi che le ragazze possano essere un pilota, indicando un cambiamento positivo negli atteggiamenti rispetto alla generazione precedente. Tuttavia, con oltre un quarto dei ragazzi (28%) che crede ancora che il cabin crew sia un lavoro esclusivamente per le donne e la stessa percentuale di ragazze che crede che essere un pilota sia un lavoro per soli ragazzi, c’è ancora chiaramente del lavoro da fare per correggere la rotta queste percezioni”, afferma easyJet. La Summer Flight School è l’ultima iniziativa di easyJet come parte del lavoro in corso della compagnia aerea per promuovere una maggiore diversità all’interno delle aree del settore che devono ancora affrontare un significativo squilibrio di genere, in particolare per i piloti e cabin crew. Con ancora solo il 6% circa dei piloti in tutto il mondo che sono donne, easyJet si è concentrata sull’affrontare questo squilibrio di genere a livello di settore per un certo numero di anni e ha quasi triplicato il numero di piloti donne nei suoi ranghi dal 2015. Jane Storm, Chief People Officer di easyJet, ha commentato: “Siamo lieti di portare le famiglie dietro le quinte con la nostra nuova Summer Flight School, non solo per offrire una giornata unica ed emozionante durante le vacanze scolastiche, ma anche per ispirare la prossima generazione di piloti e cabin crew, mostrare ai giovani che le loro aspirazioni non devono essere limitate da stereotipi obsoleti e aiutare ad ampliare i loro orizzonti. Aumentare la diversità in tutte le sue forme nella nostra compagnia e creare un ambiente inclusivo in cui le persone possano essere se stesse al lavoro è incredibilmente importante per noi ed è un obiettivo a lungo termine per easyJet, quindi continueremo a guidare il settore su questo aspetto”.

DELTA AIR LINES E KENYA AIRWAYS AMPLIANO LA LORO PARTNERSHIP – Delta Air Lines e Kenya Airways PLC stanno espandendo la loro partnership strategica per includere il servizio non-stop da Nairobi a New York di Kenya Airways, in vigore dal 5 agosto 2023. La partnership ampliata offre inoltre ai clienti più opzioni di viaggio negli Stati Uniti e in Africa, con 31 ulteriori destinazioni single connect in Africa e altre 57 negli Stati Uniti e in Canada. Oltre a godere della rotta più diretta e di opzioni di connettività più ampie, i soci Delta SkyMiles e i soci Asante Rewards di Kenya Airways possono anche continuare a guadagnare miglia. I biglietti possono essere acquistati su delta.com, così come attraverso i canali commerciali e aziendali, comprese le agenzie di viaggio. “In un momento in cui stiamo assistendo a una domanda senza precedenti di viaggi tra il Nord America e l’Africa, l’espansione della nostra partnership strategica con Kenya Airways offre ai nostri clienti più opzioni di viaggio e supporta la nostra priorità di approfondire la presenza in tutto il continente africano”, ha dichiarato Alain Bellemare, Delta’s President of International. Allan Kilavuka, Kenya Airways PLC CEO, ha spiegato che questa nuova espansione migliorerà la connettività tra l’Africa e gli Stati Uniti e offrirà il KQ product direttamente attraverso il suo partner americano: “Kenya Airways è orgogliosa di collegare l’Africa al mondo e il mondo all’Africa. L’espansione del codeshare è storica in quanto non solo consente a KQ di espandere la propria presenza negli Stati Uniti, fornendo connettività senza interruzioni su un unico biglietto per chi viaggia per lavoro, piacere o studio. Offre inoltre connettività senza soluzione di continuità a coloro che visitano l’Africa per motivi simili attraverso JFK nell’hub di KQ presso il Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) in Nairobi”. KQ attualmente offre voli giornalieri da Nairobi, Kenya, verso gli Stati Uniti tramite il JFK airport in New York. Delta opera un servizio non-stop tra l’Africa e gli Stati Uniti dal 2006. Delta opera attualmente voli da Accra, Ghana; Dakar, Senegal; Città del Capo e Johannesburg, Sudafrica; Lagos, Nigeria.

DELTA HA PARTECIPATO ALLA CANAL PARADE AD AMSTERDAM – Il personale di Delta Air Lines ha partecipato alla Canal Parade, uno dei momenti salienti dell’Amsterdam Pride festival, sabato 5 agosto. Questa è stata la prima volta che la compagnia aerea ha preso parte al colorato evento, che ha attirato migliaia di spettatori lungo i canali della città. La barca di Delta, decorata con arcobaleni e nuvole e con il piano di coda Widget, ha navigato lungo i corsi d’acqua con un equipaggio di persone Delta che indossavano magliette “Pride in Flight”. A loro si sono uniti ospiti di KLM, Delta’s joint-venture partner airline, oltre a influencer di viaggi. Matteo Curcio, Delta’s Senior Vice President for Europe, Middle East, Africa and India, che era presente sulla barca, ha dichiarato: “Delta si occupa di riunire persone e comunità. Il tema dell’Amsterdam Pride #YouAreIncluded è perfettamente in sintonia con questo. Siamo stati entusiasti di far parte di questa celebrazione e di divertirci con i nostri colleghi e clienti”. L’evento ha mostrato il costante impegno della compagnia aerea per la diversità, l’equità e l’inclusione. La Canal Parade è stata una delle tante attività che si sono svolte durante l’Amsterdam Pride festival, che si è svolto dal 29 luglio al 6 agosto.

LOCKHEED MARTIN COMPLETA IL CRITICAL DESIGN REVIEW PER IL TRANCHE 1 TRANSPORT LAYER PROGRAM – Lockheed Martin e la Space Development Agency (SDA) hanno completato con successo la Critical Design Review (CDR) per l’SDA’s Tranche 1 Transport Layer (T1TL) program. La integrated system review ha convalidato che i Lockheed Martin’s T1TL ground and space designs soddisfano tutti i requisiti della missione e possono procedere alla produzione. Le capacità iniziali della SDA’s Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA), T1TL, consistono in 126 space vehicles divisi in sei piani orbitali. Lockheed Martin sta costruendo 42 di questi space vehicles per la transport layer constellation, che fornirà low-latency military data and connectivity sicuri, resilienti e a bassa latenza in tutto il mondo a una gamma completa di warfighter platforms utilizzando Link-16 waveforms e laser optical intersatellite links.