IATA: forte inizio per la Northern Summer Travel Season

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che lo slancio di ripresa post-COVID è proseguito a giugno per i passenger markets.

“Il traffico totale a giugno 2023 (misurato in RPK) è aumentato del 31,0% rispetto a giugno 2022. A livello globale, il traffico è ora al 94,2% dei livelli pre-COVID. Per la prima metà del 2023 il traffico totale è aumentato del 47,2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Il traffico domestico a giugno è aumentato del 27,2% rispetto allo stesso mese di un anno fa ed è stato del 5,1% superiore ai risultati di giugno 2019. La domestic demand è aumentata del 33,3% nel primo semestre 2023 rispetto a un anno fa.

Il traffico internazionale è aumentato del 33,7% rispetto a giugno 2022, con tutti i mercati che hanno mostrato una crescita robusta. Gli RPK internazionali hanno raggiunto l’88,2% dei livelli di giugno 2019. Il traffico internazionale nella prima metà del 2023 è aumentato del 58,6% rispetto alla prima metà del 2022”, afferma IATA.

“La stagione dei viaggi estivi nel nord è iniziata alla grande a giugno, con una crescita della domanda a due cifre e load factor medi che hanno superato l’84%. Gli aerei sono pieni, il che è una buona notizia per le compagnie aeree, le economie locali e i lavori dipendenti da viaggi e turismo. Tutti traggono vantaggio dalla ripresa in corso del settore”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del 128,1% nel traffico a giugno 2023 rispetto a giugno 2022, il maggiore aumento percentuale tra le regioni. La capacità è aumentata del 115,6% e il load factor è aumentato di 4,6 punti percentuali, all’82,9%.

I vettori europei hanno registrato un aumento del traffico del 14,0% rispetto a giugno 2022. La capacità è aumentata del 12,6% e il load factor è salito di 1,1 punti percentuali, all’87,8%, che è stato il secondo più alto tra le regioni.

Il traffico di giugno delle compagnie aeree mediorientali è aumentato del 29,2% rispetto a giugno dello scorso anno. La capacità è aumentata del 25,9% e il load factor è migliorato di 2,0 punti percentuali, al 79,8%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 23,3% a giugno 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. La capacità è aumentata del 19,5% e il load factor è aumentato di 2,7 punti percentuali, al 90,2%, il più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento del traffico del 25,8% rispetto allo stesso mese del 2022. La capacità a giugno è aumentata del 25,0% e il load factor è aumentato di 0,6 punti percentuali, all’84,8%.

Il traffico delle compagnie aeree africane è aumentato del 34,7% a giugno 2023 rispetto a un anno fa, il secondo aumento percentuale più alto tra le regioni. La capacità a giugno è aumentata del 44,8% e il load factor è sceso di 5,1 punti percentuali al 68,1%, il più basso tra le regioni. L’Africa è stata l’unica regione a vedere un calo del load factor internazionale mensile rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

“Per quanto forte sia stata la domanda di viaggi, probabilmente potrebbe essere ancora più forte. La domanda sta superando la crescita della capacità. Problemi ben documentati nella aviation supply chain significano che molte compagnie aeree non hanno preso in consegna tutti i nuovi velivoli più ecologici che si aspettavano, mentre numerosi velivoli sono parcheggiati in attesa di pezzi di ricambio critici. Inoltre, per la flotta in servizio, alcuni air navigation service providers (ANSPs) non riescono a fornire la capacità e la resilienza necessarie per soddisfare la domanda di viaggio. Ritardi e orari ridotti sono frustranti sia per i passeggeri che per le compagnie aeree. I governi non possono continuare a ignorare la responsabilità degli ANSP in luoghi in cui i regimi sui diritti dei passeggeri attribuiscono il peso maggiore della responsabilità alle compagnie aeree”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)