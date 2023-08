News Brevi – 08.08.2023

ACCORDO ENAC – MAECI: SI RAFFORZA LA RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELL’ITALIA PRESSO L’ICAO – Si rafforza la Rappresentanza italiana all’ICAO – Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile – con sede a Montreal, grazie all’accordo firmato oggi alla Farnesina tra Alessio Quaranta, Direttore Generale Enac, e l’Ambasciatore Vincenza Lomonaco, Direttore Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Un esperto Enac lavorerà in sinergia con il Rappresentante dell’Italia garantendo una presenza costante che consentirà di rafforzare la reciproca collaborazione tra Enac e Maeci e la posizione strategica nazionale ed europea nel settore dell’aviazione civile internazionale. L’accordo si inserisce in una più ampia collaborazione che ha ridefinito l’assetto organizzativo e che vede la Rappresentanza italiana presso l’ICAO separata dal Consolato, con un Ambasciatore nel ruolo di Rappresentante permanente.

NUOVI SERVIZI COMMERCIALI DIGITALI A ROMA FIUMICINO – ADR informa: “Scopri i nuovi servizi commerciali digitali per prenotare online comodamente da casa il tuo shopping o il tuo ristorante preferito. Se sei in partenza da Roma Fiumicino con un volo internazionale puoi vivere un’esperienza di shopping unica nel Tax Free Mall dell’aeroporto, dove potrai fare acquisti senza l’IVA del 22%, scegliendo tra i più prestigiosi marchi fashion italiani e internazionali. Con il nuovo servizio online di Personal Shopper, puoi prenotare gratuitamente i tuoi prodotti preferiti, da acquistare il giorno della partenza. Hai voglia di un buon piatto italiano accompagnato da bollicine? Prenota online il tuo tavolo in una selezione di ristoranti dell’aeroporto e gusta il tuo piatto preferito in totale relax”.

L’NGI PROGRAM DI LOCKHEED MARTIN COMPLETA TUTTE LE SUBSYSTEM PRELIMINARY DESIGN REVIEWS – Lockheed Martin ha convalidato con successo i progetti per tutti gli elementi del Next Generation Interceptor (NGI) con l’U.S. Missile Defense Agency (MDA). Attraverso una serie di PDR (Preliminary Design Review) puntuali di tutti gli NGI major subsystems, l’azienda ha dimostrato di aver raggiunto la maturità del design e ridotto il rischio per le tecnologie critiche. NGI è il futuro dell’MDA’s Ground-Based Missile Defense (GMD) system, per proteggere gli Stati Uniti dalle minacce di missili balistici intercontinentali. “Lockheed Martin sta facendo rapidi progressi con la nostra NGI solutions, rimanendo su un programma accelerato verso i flight testing”, afferma Sarah Reeves, vice president of NGI at Lockheed Martin. “Durante queste revisioni, abbiamo adottato un approccio moderno e trasparente attraverso l’uso di advanced digital engineering and model-based engineering tools. Il nostro NGI team continuerà secondo i piani per dimostrare la nostra rivoluzionaria architettura NGI, sfruttando tecnologie mature per un’elevata affidabilità della missione”. Lockheed Martin sta dimostrando il lavoro di ingegneria che è stato eseguito nella integrated digital tool chain per accelerare il processo decisionale, migliorare la sicurezza e consentire consegne rapide e agilità. Questo approccio enfatizza l’accessibilità lungo tutto il ciclo di vita del programma. La NGI solution di Lockheed Martin fornirà una soluzione difensiva migliorata per affrontare il complesso battlespace ora e in futuro. Il programma NGI di Lockheed Martin è sulla buona strada per la sua prossima major review, l’All Up Round PDR. Durante questa major review MDA valuterà se il programma è pronto per andare avanti nel processo di acquisizione attraverso il Knowledge Point number one e, infine, verso la Critical Design Review. Il primo Lockheed Martin NGI è previsto per la consegna già nel FY2027.

NUOVA IN-FLIGHT MENU OPTION PER ANA – All Nippon Airways (ANA) annuncia l’ultima in-flight menu addition “Vegan Curry with Fruits and Spices”, curata esclusivamente per i passeggeri che viaggiano su select international first and business class flights a partire dal 1° settembre 2023. Il menu è stato realizzato sotto la supervisione di Yusuke Nomura, il direttore del ristorante stellato Michelin “Daigo”. Il curry appositamente curato è creato da frutta e verdura giapponese di provenienza locale, incorporando un’armoniosa miscela di cannella, cardamomo e un miscuglio di spezie esotiche. “In ANA siamo costantemente alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza in volo per i nostri clienti. Questa nuova meal option riflette non solo la nostra dedizione a fornire pasti eccezionali a bordo, ma anche il nostro fermo impegno a soddisfare le preferenze uniche e le esigenze dietetiche dei nostri stimati clienti”, afferma Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management and Planning, ANA. L’aggiunta del menu fa parte degli sforzi in corso di ANA per creare l'”universalization of food” onboard, parte della sua Future Promise Initiative. Realizzato senza ingredienti animali, condimenti chimici, conservanti, zucchero raffinato o farina, il piatto soddisfa un ampio spettro di esigenze dietetiche e preferenze alimentari individuali.