Lufthansa Group plasma il futuro sostenibile con il Green Mobility Trainee

Sviluppare soluzioni per un’aviazione più sostenibile e plasmare così attivamente il futuro del Gruppo. Lufthansa Group offre questo e molto altro con il “Green Mobility Trainee” program. “Da ora fino al 2 settembre, i Master’s degree graduates interessati che hanno già affrontato il tema della sostenibilità durante i loro studi o stage possono presentare domanda tramite la homepage www.greenmobilitytrainee.de. Il trainee program inizia il 1° febbraio 2024 e dura 18 mesi. Con questo programma, Lufthansa Group sottolinea il suo impegno per un’industria aeronautica orientata al futuro e più sostenibile.

I tirocinanti lavoreranno ciascuno su tre progetti di sostenibilità in diverse compagnie di Lufthansa Group. Uno spettro ampio e diversificato consente ai tirocinanti di acquisire una comprensione dell’intero settore dell’aviazione: dal trasporto passeggeri alla logistica e dalla tecnologia all’IT. Oltre alle sfide individuali delle compagnie, i tirocinanti apprendono i diversi modi di lavorare, gli approcci alle soluzioni e le culture aziendali. Si immergono profondamente nelle ultime ricerche e si impegnano in uno stretto scambio con i pionieri tecnologici della mobilità sostenibile. La formazione nelle aree di pitching, storytelling e project management completano il programma”, afferma Lufthansa Group.

“I tirocinanti acquisiscono gli strumenti necessari per aiutare a dare forma a soluzioni per il passaggio a un’industria più verde. I partecipanti della prima generazione con un focus sulla logistica sostenibile hanno partecipato, tra l’altro, allo sviluppo di un digital dashboard per il calcolo individuale della CO2 delle freight shipments.

I giovani talenti che sono ancora all’inizio degli studi del loro master con un focus sulla sostenibilità hanno anch’essi l’opportunità di plasmare Lufthansa Group in modo più sostenibile attraverso lo student program “Pro Master Sustainability“. Gli interessati possono saperne di più e candidarsi su www.lufthansagroup.careers.de.

Complessivamente, Lufthansa Group prevede di assumere più di 1.000 nuovi dipendenti al mese entro la fine dell’anno. Dall’inizio dell’anno, in Lufthansa Group sono già stati assunti più di 9.000 nuovi dipendenti. Le persone interessate (m/f/d) possono trovare offerte di lavoro su www.lufthansagroup.careers.de“, prosegue Lufthansa Group.

“Lufthansa Group ha sempre contribuito al progresso dell’aviazione ed è all’avanguardia nella trasformazione del settore. Il Gruppo si è posto ambiziosi obiettivi di protezione del clima e lavora per un neutral CO2 balance entro il 2050. Già entro il 2030 Lufthansa Group vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. L’obiettivo di riduzione entro il 2030 è stato convalidato nell’agosto 2022 dalla independent Science Based Targets Initiative (SBTi).

Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si affida in particolare alla modernizzazione accelerata della flotta, alla continua ottimizzazione delle operazioni di volo, all’uso di sustainable aviation fuels (SAF) e alle offerte per viaggiatori privati e aziende per rendere più sostenibili i viaggi aerei o il trasporto di merci.

Per decenni Lufthansa Group è stato ripetutamente il launch customer di nuovi aerei orientati al futuro. Più di dieci anni fa Lufthansa è stata la prima compagnia aerea al mondo a testare l’uso del SAF nelle normali operazioni di volo. Come motore dell’innovazione, Lufthansa Group equipaggia gli aerei con il fuel-saving AeroSHARK film, come primo airline group al mondo. Inoltre Lufthansa Group sostiene attivamente da molti anni la ricerca climatica e meteorologica globale”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)