Emirates: nuovo traguardo per il cabin crew team, che supera le 20.000 persone

Il cabin crew team di Emirates ha recentemente raggiunto una pietra miliare ed ora è composto da 20.000 persone, poiché la compagnia aerea continua a reclutare cabin crew a livello globale per raggiungere la sua traiettoria di crescita pianificata.

“Dal 2022 la compagnia aerea ha ospitato eventi di reclutamento in 340 città in 6 continenti, riflettendo davvero la diversità del suo cabin crew team e le destinazioni che serve.

L’Emirates cabin crew uniform immediatamente riconoscibile ha subito quattro trasformazioni in tre decenni, tra cui un design del leggendario designer spagnolo Paco Rabanne nel 1997. La compagnia aerea ha costantemente mantenuto l’iconico beige e le sottili modifiche moderne sono rimaste fedeli all’eleganza e al classico stile che l’uniforme ha riecheggiato nel corso degli anni.

Due membri dell’equipaggio di cabina che hanno indossato la maggior parte di queste variazioni dell’uniforme includono il cabin crew più longevo della compagnia aerea, un Emirati purser che si è unito nel 1987 e il female cabin crew più longevo, entrata a far parte della compagnia aerea nel 1994.

In un team eterogeneo che rappresenta oltre 140 nazionalità con 130 lingue parlate e un ufficio con vista da 38.000 piedi e città diverse ogni settimana, il fascino e la natura in continua evoluzione del lavoro continua a nutrire e sfidare l’equipaggio di cabina di Emirates per raggiungere il loro pieno potenziale”, afferma Emirates.

“Molti equipaggi fanno da tempo parte della storia di crescita di Emirates con oltre 4.000 membri dell’equipaggio in servizio tra i 5 ei 9 anni; quasi 3.000 in servizio tra i 10 e i 14 anni; oltre 1.500 membri dell’equipaggio che servono da 15-19 anni; circa 400 membri dell’equipaggio che hanno raggiunto il traguardo dei 20 anni di servizio. Tre membri dell’equipaggio lavorano con la compagnia aerea da più di 30 anni.

Le opportunità di avanzamento di carriera per l’equipaggio di cabina includono l’aggiornamento a una cabina superiore, il diventare cabin supervisor, trainer o purser. Oggi la compagnia aerea ha oltre 1.100 purser che sono passati da junior cabin crew, dopo aver completato con successo una formazione e valutazioni rigorose.

Il personale di cabina ha anche accesso agli ultimi programmi di formazione, ai corsi LinkedIn e all’opportunità di candidarsi per posti vacanti interni in tutto Emirates Group.

Pronta per la sua prossima fase di crescita, la compagnia aerea ospiterà eventi di reclutamento globali che copriranno centinaia di città durante tutto l’anno.

Il personale di cabina di Emirates incarna davvero uno stile di vita cosmopolita poiché ha sede a Dubai, una vivace città che ospita 200 nazionalità e rinomata per i suoi hotel, ristoranti, la scena gastronomica, le attività ricreative e per essere una delle città più sicure al mondo”, prosegue Emirates.

“Tutto il nuovo equipaggio di cabina viene sottoposto a un’intensa formazione di 8 settimane sui più elevati standard di ospitalità, sicurezza e fornitura di servizi nella struttura all’avanguardia di Emirates a Dubai. Per non parlare delle inestimabili capacità di vita acquisite lavorando con una crew community diversificata, mentre si sperimentano nuove destinazioni e culture attraverso il network Emirates.

Per gli aspiranti cabin crew che vogliono avere l’opportunità di far parte di Emirates e saperne di più sui requisiti, i vantaggi, il programma di formazione, il global recruitment events calendar e per candidarsi, visitare la Emirates cabin crew careers page https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)