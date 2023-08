EASA pubblica l’elenco degli open category drones disponibili con class mark

EASA informa: “Dal 1° gennaio 2024 la drone regulation diventerà pienamente applicabile e la open category beneficerà dei droni con class mark. I droni con C1 marking di peso fino a 900 g saranno in grado di condurre operazioni in aree popolate (come definito nella A1 subcategory). I droni fino a 4 kg con C2 marking saranno in grado di volare fino a una distanza di 5 m da persone non coinvolte (come definito nella A2 subcategor).

Alla stessa data, diventeranno applicabili gli EU standard scenarios, consentendo un processo di autorizzazione semplificato che sarà più semplice per i cittadini europei”.

“I produttori di droni hanno già immesso sul mercato diversi droni conformi e l’EASA ha pubblicato una panoramica dei droni conformi con un class mark già disponibili sul mercato dell’UE. Questi dati saranno inclusi come parte del prossimo EASA Sustainable Air Mobility Hub (‘the Hub’) e saranno aggiornati regolarmente. The Hub è una piattaforma online messa a disposizione da EASA per le autorità, le comunità, i comuni, l’industria e le parti interessate per supportare una sustainable drone market implementation. Costituisce il flagship 7 della EU Drone Strategy 2.0.

Un CE marking è un marchio di certificazione che indica la conformità agli standard di salute, sicurezza e protezione ambientale per i prodotti venduti all’interno dell’European Economic Area (EEA)“, conclude EASA.

Per maggiori informazioni: https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/drones-regulatory-framework-background/open-category-civil-drones.

(Ufficio Stampa EASA)