Etihad Airways incrementa il winter schedule con nuove destinazioni, più voli e collegamenti migliori

Etihad Airways ha svelato un’ambiziosa revisione del network, posizionando la compagnia aerea per un’espansione sostenibile e migliorando al contempo i collegamenti tra Abu Dhabi e i mercati globali.

“La nuova rete è progettata per supportare la crescita dei visitatori ad Abu Dhabi e offrire ai viaggiatori più opzioni.

Introduzione di nuove destinazioni: aumento della capacità verso ambite destinazioni internazionali, offrendo opportunità ai viaggiatori di esplorare e sperimentare culture diverse, portando più visitatori direttamente ad Abu Dhabi.

Più opzioni: Etihad offre ai passeggeri una maggiore flessibilità di viaggio con orari di partenza multipli e più convenienti, garantendo viaggi senza interruzioni e senza stress.

Aumento delle frequenze verso i principali mercati internazionali: per sostenere la crescita economica e turistica di Abu Dhabi, Etihad sta aumentando le frequenze dei voli verso destinazioni internazionali essenziali, promuovendo una migliore accessibilità e rafforzando la posizione dell’emirato come hub per i viaggiatori globali.

Gli updated schedules sono stati programmati per le partenze da Abu Dhabi alle 14:00, garantendo a viaggiatori e visitatori di sperimentare a fondo gli hotel e le attrazioni di Abu Dhabi fino all’ora del check-out. Questo approccio migliora l’esperienza di viaggio complessiva, massimizzando al contempo il godimento delle offerte di Abu Dhabi“, afferma Etihad Airways.

“Mentre intraprendiamo il prossimo capitolo di Etihad mirato alla crescita, la nostra rete ambiziosa e la connettività migliorata ci consentono di servire meglio Abu Dhabi e i nostri stimati ospiti, formando la base della nostra futura espansione fornendo flessibilità e libertà per adattarci a nuove opportunità e mercati”, ha affermato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways. “Offrendo più opzioni di viaggio e collegamenti senza soluzione di continuità, miriamo ad attirare un numero crescente di visitatori ad Abu Dhabi, stimolando la crescita economica della città e arricchendo l’esperienza di viaggio per i nostri passeggeri”.

“Etihad ha già annunciato il lancio di nove nuove destinazioni quest’anno, tra cui Malaga, Mykonos, Lisbona, Calcutta, San Pietroburgo, Dusseldorf, Copenhagen, Osaka e Boston. Inoltre, questa settimana la compagnia aerea ha pubblicato due nuove rotte verso il subcontinente indiano, Kozhikode e Thiruvananthapuram, che saranno lanciate nel gennaio 2024. Queste nuove destinazioni mostrano l’impegno di Etihad nell’espandere la connettività e fornire ai viaggiatori più opzioni a livello globale.

Per integrare questi sviluppi, Etihad ha apportato diverse recenti modifiche alla rete e aggiunte di frequenza per migliorare le opzioni di viaggio e la connettività. I punti salienti includono:

Orari di partenza migliorati: maggiore comodità per i passeggeri con orari di partenza adeguati per le destinazioni europee e asiatiche.

Frequenze ampliate: l’aumento delle frequenze per Chennai (MAA), Islamabad (ISB), Kochi (COK), Madrid (MAD), Milano (MXP), Monaco (MUC), Roma (FCO) e Phuket (HKT) offre ai viaggiatori una scelta più ampia migliorando le opzioni di viaggio e la connettività.

Il Cairo (CAI): ulteriori 5 voli settimanali per triplicare le operazioni giornaliere verso il Cairo, a partire dal 1° gennaio, rafforzando il collegamento tra Abu Dhabi e la capitale egiziana.

Colombo (CMB): 7 voli diretti a settimana con 3 voli in vigore dal 1 dicembre e 4 voli in vigore dal 1 gennaio, migliorando ulteriormente le opzioni di viaggio verso questa destinazione.

Maldive (MLE): ulteriori 7 voli a settimana, con 3 voli in vigore dal 1° dicembre e 4 voli in vigore dal 1° gennaio.

La rete aggiornata sfrutta il vantaggio geografico di Etihad come facilitatore per lo scambio culturale senza soluzione di continuità e lo sviluppo di opportunità economiche lungo le sue network routes attraverso l’Asia e l’Europa”, prosegue Etihad Airways.

“Una priorità della rete è svolgere un ruolo vitale nel sostenere le ambizioni di crescita economica di Abu Dhabi. Con l’aumentare della connettività, Abu Dhabi trarrà vantaggio dalle migliori opzioni Point-to-Point, consolidando lo status della città come importante hub per affari e turismo, nonché un gateway per il resto degli Emirati Arabi Uniti, per il GCC e il resto del mondo.

Con il lancio della sua rete rinnovata, Etihad sta entrando in una nuova fase di crescita e connettività per fornire esperienze di viaggio senza soluzione di continuità, connessioni migliorate e flessibilità attraverso il suo global network”, conclude Etihad Airways.

Per l’Italia, verso Roma il cambiamento vede l’aggiunta di 4 nuovi voli a settimana, per un totale di 11 frequenze a settimana, dal 4 novembre 2023.

Verso Milano, vengono aggiunti 3 voli a settimana, portando il totale delle frequenze a 10 a settimana, dal 21 novembre 2023.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)