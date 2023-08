Iberia e Iberia Express sono le compagnie aeree più puntuali in Europa a luglio

Iberia e Iberia Express sono in testa alle classifiche europee di puntualità a luglio. “Nello specifico, Iberia è stata la compagnia aerea più puntuale in Europa, mentre Iberia Express è stata la compagnia aerea low cost più puntuale della regione, secondo i dati della società di consulenza globale, specializzata in analisi dell’aviazione, Cirium – ex FlightStats.

Quasi l’81% dei voli operati da Iberia, su un totale di oltre 15.000, è arrivato a destinazione in orario. Inoltre, la compagnia aerea spagnola è l’unica in classifica con un tasso di puntualità superiore all’80%, che riflette le difficoltà operative a cui è esposto il settore aereo della regione. La compagnia aerea si posiziona anche nel global ranking come la settima compagnia più puntuale al mondo.

Da parte sua, Iberia Express, che ha operato quasi 4.000 voli, ha registrato un tasso medio di puntualità dell’87%, che la colloca come la compagnia aerea low cost più puntuale in Europa e la terza al mondo”, afferma Iberia.

“Questo riconoscimento da parte della società di consulenza Cirium è ancora più rilevante se si tiene conto di quando è stato ottenuto, in piena stagione di punta a luglio e in un’estate in cui il settore dell’aviazione europea sta affrontando difficoltà operative, a seguito dei vari scioperi che interessano il settore e delle sfide operative affrontate da alcuni aeroporti della regione.

Questo riconoscimento dimostra l’impegno di entrambe le compagnie aeree per la qualità e il servizio clienti. Tutti i dipendenti di Iberia e Iberia Express lavorano insieme per garantire che i voli partano in orario e lavorano quotidianamente per ridurre al minimo eventuali imprevisti”, prosegue Iberia.

“Per raggiungere un punctuality ratio superiore all’80% in un contesto operativo impegnativo come quello degli aeroporti europei durante questi mesi estivi, tutti i team devono lavorare insieme. L’impegno degli oltre 17.000 dipendenti della compagnia aerea è stato la chiave per poter ottenere questo riconoscimento in estate, uno dei periodi più critici per le compagnie aeree, quando disponiamo della nostra più grande offerta di voli. Voglio ringraziare ognuno di coloro che lo hanno reso possibile”, ha dichiarato Rafa Hoyos, Director of Production at Iberia.

“La puntualità è uno dei principali tratti distintivi di Iberia Express e i dati continuano a sostenere il nostro impegno per portare i passeggeri a destinazione in orario durante la stagione con il maggior numero di voli e viaggiatori. Il traguardo che abbiamo raggiunto nel mese di luglio è stato possibile grazie al coordinamento operativo e al lavoro delle persone che compongono Iberia Express, che si sforzano sempre di raggiungere i più alti standard di qualità per offrire il miglior servizio ai nostri clienti”, ha spiegato Fernando Ortiz, production director of Iberia Express.

“Questo nuovo riconoscimento si aggiunge agli eccellenti record dello scorso anno, quando Iberia e Iberia Express sono state nominate le compagnie aeree più puntuali d’Europa nelle loro categorie. Nel 2022 infatti, Iberia e Iberia Express sono state riconosciute da Cirium come compagnia aerea e compagnia low cost più puntuale in Europa, rispettivamente”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)