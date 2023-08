Dassault Aviation: la seconda tranche di 18 Rafale per l’Indonesia entra in order backlog

Dassault Aviation informa: “Nell’ambito del contratto firmato dall’Indonesia nel febbraio 2022 per l’acquisizione di 42 Rafale, oggi è entrata in vigore la seconda tranche di 18 Rafale. Ciò segue l’entrata in vigore nel settembre 2022 della prima tranche di 6 Rafale, portando a 24 il numero totale di aeromobili ordinati.

L’acquisizione del Rafale di ultima generazione per la Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Indonesian National Army Air Force) prevede una soluzione completa “chiavi in mano” nonché un consistente ritorno industriale per il settore aeronautico indonesiano. Saranno inoltre avviati progetti educativi nell’ambito del technical training of aeronautical know-how.

L’“omnirole” Rafale è una risorsa unica che garantirà la sovranità e l’indipendenza operativa dell’Indonesia e rafforzerà il suo ruolo di grande potenza regionale”.

“Questo nuovo passo consolida l’inizio di una partnership a lungo termine con le autorità indonesiane, che desidero ringraziare ancora una volta per la fiducia dimostrata. Testimonia il legame strategico che unisce Indonesia e Francia e si rifletterà nella crescente presenza di Dassault Aviation nel Paese”, ha dichiarato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

“Con oltre 10.000 velivoli militari e civili (inclusi 2.700 Falcon) consegnati in più di 90 paesi nel corso dell’ultimo secolo, Dassault Aviation ha accumulato competenze riconosciute a livello mondiale nella progettazione, sviluppo, vendita e supporto di tutti i tipi di velivoli, dal Rafale fighter, all’high-end Falcon family di business jets, military drones and space systems. Nel 2022 Dassault Aviation ha registrato ricavi per 6,9 miliardi di euro. L’azienda conta 12.700 dipendenti”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)