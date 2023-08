United amplia il suo schedule verso la Cina

United annuncia che riprenderà i voli giornalieri tra San Francisco e Beijing (Pechino) a novembre e aumenterà i voli per Shanghai con voli giornalieri da San Francisco, a partire dal 1° ottobre 2023. Questi miglioramenti all’United Asia Pacific schedule sono abilitati da un accordo tra i governi degli Stati Uniti e della Cina per aumentare i voli tra i due paesi.

“Siamo grati per questo positivo passo avanti negli U.S. – China passenger air services e ringraziamo i numerosi funzionari di entrambi i paesi che hanno collaborato per rendere possibile questo ripristino dell’air service”, ha dichiarato Patrick Quayle, Senior Vice President of Global Network Planning and Alliances. “Questo annuncio è una buona notizia per i clienti United, perché riteniamo che un volo giornaliero per Beijing e un volo giornaliero per Shanghai da San Francisco sia coerente con la domanda che vediamo nel mercato in questo momento, soprattutto perché la nostra capacità di servire la Cina non-stop dai nostri mid-continent hubs o dalla East Coast è fortemente limitata dalle Russian overflight restrictions”.

I voli per Shanghai sono attualmente disponibili su United.com e sull’app United, mentre il Beijing schedule verrà aggiornato la prossima settimana.

