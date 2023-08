News Brevi – 12.08.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA ALGHERO A TORINO CON VELIVOLO FALCON 50 DEL 31° STORMO – Si è concluso ieri poco prima delle 20, il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di 1 mese e mezzo da Alghero (SS) a Torino, effettuato con un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’azienda ospedaliera universitaria di Sassari all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Questo tipo di attività, a favore della collettività, è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Sassari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’Aeroporto di Ciampino atterrando ad Alghero, poco prima delle 19, dove il piccolo paziente è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza coadiuvato dal personale della linea volo di Alghero. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Torino Caselle, avvenuto alle 19.45 locali, l’ambulanza, con a bordo il piccolo paziente, il genitore e l’equipe medica, si è diretta all’Ospedale Maria Vittoria di Torino per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET LANCIA UNA NUOVA ROTTA DALLA SUA NUOVA BIRMINGHAM BASE – easyJet e il tour operator in più rapida crescita del Regno Unito, easyJet holidays, hanno annunciato che lanceranno una nuova rotta da Birmingham verso la popolare destinazione turistica Fuerteventura, con pacchetti vacanze ora in vendita per la prossima estate. Una nuova base con l’aggiunta di tre aeromobili a Birmingham dalla primavera del 2024 ha consentito alla compagnia aerea di espandere ulteriormente il suo Birmingham network, offrendo più servizi che si dimostreranno apprezzati sia dai viaggiatori d’affari che dai turisti che volano dalla seconda città più grande del Regno Unito. easyJet serve già rotte da Birmingham verso famose destinazioni balneari e cittadine come Amsterdam, Ginevra, Milano, Napoli, Lisbona, Faro e Palma di Maiorca e collegamenti domestici chiave con Edimburgo, Glasgow e Belfast. A giugno la compagnia aerea ha confermato che avrebbe lanciato 15 nuove rotte dalla prossima estate, il che significa che easyJet offrirà ora un totale di 29 rotte da Birmingham, inclusa la nuova destinazione Fuerteventura. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare un’ulteriore espansione del network per la nostra nuova base a Birmingham, che creerà circa 100 posti di lavoro diretti per piloti ed equipaggi e oltre 1.200 posti di lavoro indiretti. Investire a Birmingham rafforza ulteriormente la rete di easyJet posizionandola come vettore preferito per servire i consumatori del Regno Unito e catturare la continua domanda di viaggi, aumentando ulteriormente la sua quota nell’UK leisure market sia per la compagnia aerea che per easyJet holidays”.

EASYJET CELEBRA 60 MILIONI DI PASSEGGERI A EDINBURGH AIRPORT – easyJet ha celebrato il trasporto di oltre 60 milioni di passeggeri da e per Edinburgh Airport. La celebrazione della pietra miliare arriva dopo che sono state annunciate nuove rotte invernali da Edimburgo a Rovaniemi, la porta di accesso alla Lapponia finlandese, e alla città costiera di Hurghada in Egitto. I nuovi voli per Rovaniemi verranno lanciati il 3 dicembre e opereranno due volte a settimana il mercoledì e la domenica. I nuovi voli da Edimburgo a Hurghada verranno lanciati il 6 novembre e opereranno due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. easyJet è il vettore numero uno dal Regno Unito sia per l’Egitto che per il Nord Africa, che continuano a dimostrarsi popolari tra i vacanzieri del Regno Unito. Quest’estate la compagnia aerea ha dato il benvenuto a un ulteriore aeromobile alla sua base a Edinburgh Airport, per soddisfare la domanda proveniente dalla capitale scozzese quest’estate, e ha lanciato nuove rotte estive da Edimburgo verso famose destinazioni balneari e cittadine, tra cui l’isola greca di Santorini, Catania in Italia e Antalya in Turchia, offrendo ai clienti in Scozia ancora più scelta. La compagnia aerea sta operando il suo più grande programma di voli dalla Scozia quest’estate e prevede di operare 6,3 milioni di posti da e per la Scozia, circa un milione in più rispetto all’estate 2019. easyJet ora serve i clienti di Edimburgo e della regione circostante con comodi collegamenti con 45 aeroporti nel Regno Unito, in Europa e nel Medio Oriente. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare oggi il volo del nostro 60 milionesimo passeggero a Edimburgo. Questo è un traguardo fantastico per noi e mostra chiaramente il nostro continuo successo e impegno per la Scozia dal lancio del nostro primo volo 27 anni fa tra Edimburgo e London Luton. Da allora Edimburgo è stato un mercato chiave per easyJet e il nostro investimento in più nuove rotte e aeromobili aggiuntivi ci consente di servire i passeggeri con una scelta più ampia, il tutto a tariffe vantaggiose. Rimaniamo entusiasti per il futuro di Edimburgo”. Kate Sherry, Chief Commercial Officer (Aero) at Edinburgh Airport, ha dichiarato: “Questo traguardo illustra la fantastica offerta che easyJet ha fornito e continua a fornire ai passeggeri di Edinburgh Airport, dimostrando la forza del nostro rapporto. Il suo impegno per Edimburgo ha portato all’arrivo di molte nuove rotte e destinazioni per la Scozia, consentendo ai passeggeri una scelta più ampia e nuovi luoghi da visitare. Non vediamo l’ora di lavorare con easyJet per offrire ancora più nuove rotte e destinazioni negli anni a venire, offrendo opzioni eccellenti per i prossimi 60 milioni di passeggeri e oltre”. easyJet è la più grande compagnia aerea scozzese e serve quattro aeroporti scozzesi, offrendo 81 rotte verso 58 destinazioni in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

EMBRAER NOMINA CARLOS NAUFEL VICE PRESIDENT OF SERVICES & SUPPORT – Embraer ha annunciato che Carlos Naufel, attuale Technical Director of Azul Linhas Aéreas, sarà il nuovo Vice President of Services & Support, a partire dal 1 settembre 2023. L’attuale vicepresidente dell’area, Johann Bordais, assumerà il ruolo di CEO di Eve Air Mobility, come annunciato a fine luglio. Con 27 anni di esperienza nel settore dell’aviazione, Naufel si è laureato in Ingegneria Meccanica e ha conseguito un Master in Business presso l’Università FAAP, a San Paolo, tra le altre specializzazioni. In Azul da quasi cinque anni, Naufel ora guida l’Azul Technical Department, che ha più di 2.000 dipendenti e copre le aree di engineering and maintenance (line and heavy maintenance), quality and logistics. Da quest’anno è diventato anche responsabile di Azul TecOps, una nuova business unit nata per la vendita di servizi. Prima di entrare in Azul, Naufel ha lavorato in Embraer per più di 18 anni, ricoprendo vari ruoli in service and support area. Tra il 2017 e il 2019 è stato Vice President of Technical Solutions, responsabile per maintenance engineering, fleet performance and technical support per Commercial, Executive and Defense Aviation customers. “Naufel combina una storia di successo nella Embraer services area con la visione del cliente e un’ampia conoscenza tecnica”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Sono fiducioso che continuerà la trasformazione in corso nell’area e accelererà la crescita redditizia del business”. “Ho contribuito a plasmare la Embraer Services and Support area insieme a Johann Bordais e, negli ultimi anni, ho avuto il privilegio di gestire con successo le Azul technical, quality and logistical areas, confrontandomi con diversi altri produttori di aeromobili in un airline environment molto complesso con quasi 1.000 voli al giorno. Recentemente Azul è stata nominata World’s Best Airline by Trip Advisor e World’s Most On-Time Airline by Cirium”, ha affermato Naufel. “Sono entusiasta di riportare tutte queste conoscenze e competenze in Embraer per contribuire a plasmare il futuro della services business unit, aumentando la soddisfazione dei clienti e i risultati aziendali”.

PILOTI DI DRONI IN DELTA TECHOPS – Tra i 90.000 dipendenti di Delta in tutto il mondo, ce ne sono molti il cui lavoro dietro le quinte contribuisce al successo di Delta. “La missione principale di Delta è fornire ai clienti un’esperienza di viaggio sicura e affidabile accompagnata da un servizio di alto livello. La nostra capacità di mantenere questa promessa dipende dal fatto che ciascuno dei 90.000 dipendenti globali di Delta contribuisca a un singolo obiettivo. La maggior parte delle esperienze dei passeggeri Delta con il nostro personale è limitata a una manciata di posizioni pubbliche come i nostri piloti, assistenti di volo e agenti del servizio clienti. Ma decine di migliaia di persone lavorano dietro le quinte per garantire che Delta sia al meglio per i nostri clienti e colleghi”, afferma Delta. “Il lavoro di ispezione di un aereo di linea per danni o imperfezioni è lento, noioso e richiede una meticolosa attenzione ai dettagli. È un lavoro tradizionalmente dipendente da un occhio umano acuto per esaminare attentamente ogni centimetro dell’esterno di un aereo. Ciò significa che le ispezioni spesso richiedono che il nostro personale trascorra ore fisicamente sopra un aereo. Un’ispezione manuale di un jet wide-body come l’Airbus A350-900, che è lungo quasi 220 piedi e, nel suo punto più alto, ha l’altezza di un edificio di quattro piani, può richiedere fino a 16 ore. I droni autonomi possono acquisire immagini ad alta definizione dell’aeromobile che gli ispettori a terra possono valutare in soli 90 minuti, accelerando così il processo e mitigando il rischio per la sicurezza. Il team TechOps gestisce una flotta di due droni, denominati Reba e Dolly, in collaborazione con il produttore dei droni come partner tecnologico. Il team ha programmato i droni per riconoscere ogni tipo di aeromobile della flotta Delta e può scansionare ogni velivolo autonomamente sotto la supervisione di un pilota di droni che prende il controllo solo in caso di emergenza. Delta ha l’approvazione delle autorità di regolamentazione per far volare i droni all’interno e all’esterno presso le sue strutture di manutenzione ad Atlanta, Detroit e Minneapolis, ma attualmente è limitata a lavori di ispezione non critici per la sicurezza come la ricerca di imperfezioni della vernice. Il team sta conducendo voli di test con la speranza di ricevere l’approvazione dei regolatori federali per espandere il ruolo dei droni. In effetti, gran parte del lavoro del team si concentra sullo sviluppo e l’implementazione dei programmi che consentono di utilizzare le telecamere ad alta definizione del drone per ispezioni più critiche degli aerei”, conclude Delta.

PLASTIC FREE ONLUS E AEROPORTO DI BOLOGNA INSIEME PER LA RIDUZIONE DELLA PLASTICA IN AEROPORTO – Nell’ambito delle iniziative avviate dal Gruppo AdB per un business sempre più sostenibile, Aeroporto di Bologna, in collaborazione con Plastic Free Onlus, ha sviluppato un percorso di progressiva riduzione ed eliminazione della plastica monouso nei punti di ristorazione in aeroporto e di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento da plastica. Il Marconi è il primo aeroporto italiano ad impegnarsi in maniera strutturata e sistematica su questo tema, mutuando quanto fatto da Plastic Free Onlus in altri contesti. Il percorso per un aeroporto “senza plastica” impegna, su base volontaria, i retailer presenti all’adozione di una metodologia “virtuosa” di progressiva riduzione – con obiettivo finale la eliminazione – della plastica monouso nelle attività di vendita al pubblico. A seguito dell’accordo tra Aeroporto di Bologna e Plastic free Onlus, nato durante il Festival del Sarà edizione bolognese a marzo 2023, tutti gli operatori del food & beverage e l’operatore del Duty Free presenti al Marconi sottoscriveranno l’impegno a ridurre progressivamente la plastica monouso nei propri punti vendita. Il processo si strutturerà attraverso audit annuali: nel corso del primo audit verrà analizzato lo status quo e si prenderà atto delle attività che i singoli soggetti vorranno mettere in pratica. Nel mese di dicembre 2023, Aeroporto di Bologna e Plastic Free Onlus eseguiranno un audit finale per verificare il concreto raggiungimento degli obiettivi fissati e rilasceranno il riconoscimento “Plastic Free” o “Plastic Reduction” agli operatori aeroportuali coinvolti, a seconda dei risultati raggiunti. Il riconoscimento avrà validità annuale e sarà rinnovabile annualmente. L’iniziativa si va ad affiancare ad altre azioni di economia circolare già avviate dal Gruppo AdB, in collaborazione con il Gruppo Hera, per l’incremento della raccolta differenziata in aeroporto e per il riciclo e il riuso dei rifiuti prodotti nelle varie attività, con la trasformazione in biodisel degli olii vegetali esausti, con la trasformazione e il riuso delle pellicole per la pallettizzazione delle merci gestite da FFM e con la trasformazione in biometano dei rifiuti organici alimentari (progetto in collaborazione con Tper, che poi utilizza il biometano per i bus che collegano l’aeroporto con la città di Bologna). Nel mese di luglio, inoltre, sempre con Hera è partita una nuova campagna di sensibilizzazione nei confronti dei passeggeri, perché effettuino correttamente la raccolta differenziata nei bar e negli altri punti di ristorazione che non prevedono servizio al tavolo.