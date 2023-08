Embraer: i risultati del secondo trimestre 2023

Embraer ha comunicato i risultati del secondo trimestre 2023. Embraer ha consegnato 47 jet nel secondo trimestre, di cui 17 commercial aircraft e 30 executive jets (19 light e 11 mid-size). Forte aumento del 47% delle consegne totali rispetto al 2Q22.

“I ricavi consolidati di US$ 1,292 miliardi nel secondo trimestre 2023 hanno rappresentato un aumento del 27% su base annua, grazie ai maggiori volumi in Commercial and Executive Aviation, con una forte crescita rispettivamente del 57,4% e del 41,8%.

Commercial Aviation ha registrato una crescita dei ricavi del 57% su base annua a US$ 471,9 milioni, grazie al maggior numero di consegne. Il reported gross margin del 12,9% rispetto al 13,2% nel secondo trimestre 2022 mostra una piccola diminuzione a causa di effetti una tantum.

I ricavi di Executive Aviation sono stati di US$ 378,0 milioni, il 42% in più rispetto al secondo trimestre 2022, con un aumento dei volumi e del mix di consegne. Reported gross margin nel secondo trimestre 2023 pari al 19,8%, rispetto al 22,1% su base annua, a causa di effetti una tantum lo scorso anno.

I ricavi di Defense & Security sono pari a US$ 82,4 milioni, in calo del 28% su base annua a causa del ritardo nel riconoscimento dei ricavi nel primo semestre 2023. Reported gross margin pari a -1,5% rispetto al 28,0% nel secondo trimestre 2022, a causa di minori ricavi e mix diverso, parzialmente compensati da altre spese.

Services & Support ha riportato ricavi per US$ 339,7 milioni, con una crescita anno su anno del 6%. Reported gross margin del 24,4%, inferiore al 31,8% registrato nel secondo trimestre 2022, a causa di effetti una tantum e del diverso mix di servizi nel trimestre”, afferma Embraer.

“Escludendo gli elementi speciali, l’Adjusted EBIT nel secondo trimestre 2023 è stato di US$ 99,9 milioni e l’Adjusted EBIT margin è stato del 7,7%. Il forte recupero dell’Adjusted EBIT nel 2Q23 rispetto al 1Q23 è stato guidato principalmente dai maggiori volumi in Commercial and Executive Aviation. Su base annua, il calo dell’Adjusted EBIT è dovuto principalmente alla differenza in revenue mix and Defense margins rispetto al 2Q22.

Net income (loss) attribuibile agli azionisti di Embraer e income (loss) per ADS per il secondo trimestre 2023 pari rispettivamente a US$ (18,8) milioni e US$ (0,1024) per azione, rispetto a US$ (146,4) milioni in net loss attribuibile agli azionisti Embraer e US$ (0,7972) per ADS nel secondo trimestre 2022. Escludendo gli effetti straordinari, l’adjusted net income è pari a US$ 58 milioni, rispetto a US$ 46 milioni nel secodo trimestre 2022, con un aumento del 25% su base annua.

Embraer ha chiuso il trimestre con una net debt position di US$ 1,459.4 miliardi (senza EVE), rispetto a US$ 1,528.7 miliardi anno su anno e US$ 1,432.1 miliardi trimestre su trimestre.

Adjusted free cash flow per il secondo trimestre 2023 di US$ (10,7) milioni, senza un aumento sostanziale dell’utilizzo del capitale circolante rispetto al 1° trimestre 23. Il consumo di cassa è rimasto stabile su base trimestrale”, prosegue Embraer.

“Il firm order backlog alla fine del secondo trimestre 2023 si attesta a US$ 17,3 miliardi, stabile trimestre su trimestre, con un aumento in Executive Aviation grazie a una forte performance di vendita nel segmento.

L’operational and financial guidance per il 2023 rimane invariata”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)