News Brevi – 14.08.2023

AEROPORTO DI CATANIA: OPERAZIONI SOSPESE FINO ALLE ORE 06 DI DOMANI MATTINA PER ATTIVITA’ ETNA – Sac informa: “La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 06:00 di domani, martedì 15 agosto. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti. Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it“.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A MILANO CON FALCON 900 EASY – Si è concluso in piena notte il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di 2 giorni da Cagliari a Milano Linate, effettuato con un velivolo Falcon 900 EASY dell’Aeronautica Militare. La bimba, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita d’urgenza dal Presidio Ospedaliero Duilio Casula di Monserrato (CA) all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Policlinico San Donato Milanese (MI). Questo tipo di attività, a favore della collettività, è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’Aeroporto di Ciampino atterrando a Cagliari Elmas, poco dopo la mezzanotte, dove la piccola paziente è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Milano Linate, avvenuto alle 01:45 locali, l’ambulanza, con a bordo la neonata, i genitori e l’equipe medica, si è diretta al Policlinico San Donato per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

INTERVENTO DI SOCCORSO CON ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE SULL’ISOLA DI MARETTIMO – Si è concluso nella tarda serata di sabato 12 agosto un intervento di soccorso aereo effettuato da un elicottero HH-139A dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare di stanza sulla base di Trapani. L’elicottero al rientro da altra missione di ricerca è intervenuto per recuperare e soccorrere una donna con una sospetta frattura alla gamba. Il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), su richiesta del CNSAS Sicilia, ha immediatamente disposto l’intervento dell’Elicottero che stava rientrando da una missione di soccorso operativa avvenuta nel pomeriggio. Arrivati sull’Isola di Marettimo, un aerosoccorritore, nonostante la zona fosse impervia e a ridosso di una scogliera, è stato calato vicino la donna, che era stata già stabilizzata dal medico del luogo, è quindi imbarcata tramite il verricello e trasportata all’ospedale di Sant’Antonio Abate di Trapani. L’intervento si è concluso alle 22.30 locali con il ritorno presso l’aeroporto militare di Trapani dove l’elicottero ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7.800 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR CELEBRA 15 MILIONI DI PASSEGGERI A LEEDS BRADFORD AIRPORT – Ryanair il 10 agosto ha celebrato il trasporto del suo 15 milionesimo passeggero a Leeds Bradford Airport. Ryanair ha iniziato a operare da/per Leeds Bradford Airport nel 1989 con il suo primo volo per l’Ireland West Knock Airport. Da allora la compagnia aerea è cresciuta fino a diventare uno dei maggiori vettori dell’aeroporto, operando un programma record per l’estate ’23, con oltre 186 voli settimanali su 24 rotte, incluse 2 nuove rotte per Porto e Perpignan per l’estate ’23, collegando 8 paesi con i suoi 3 aerei basati. Jade Kirwan, Ryanair’s Head of Communications, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare 15 milioni di passeggeri Ryanair attraverso Leeds Bradford Airport. Ryanair opera a Leeds Bradford Airport dal 1989 e il nostro programma record per la Summer ’23 con oltre 186 voli settimanali su 24 rotte non solo fornisce ai nostri clienti/visitatori dello Yorkshire un’imbattibile selezione di destinazioni per le loro vacanze estive ’23, in particolare attraverso Bratislava, Paris-Beauvais, Limoges, Porto, Perpignan, Zadar e altro ancora, dove operiamo esclusivamente da/per Leeds Bradford Airport, ma continuiamo a promuovere un importante sviluppo regionale attraverso il supporto di oltre 1.100 posti di lavoro locali e la consegna di connettività ancora maggiore con l’Europa”. Nicola McMullen, Aviation Director at Leeds Bradford Airport, ha aggiunto: “È fantastico raggiungere questo traguardo e celebrare una solida partnership che dura da oltre tre decenni. Ryanair continua a offrire destinazioni che attirano i nostri passeggeri a prezzi accessibili. Non vediamo l’ora di celebrare il continuo successo per molti anni a venire”.

QANTAS GROUP SVELA TRE AEROMOBILI CON ‘YES’ LIVERY – Qantas Group informa: “Qantas ha confermato oggi il suo sostegno alla Yes campaign in vista del prossimo referendum per una Indigenous Voice al Parlamento e ha svelato una livrea speciale su tre aerei di Qantas Group. La livrea con lo Yes23 campaign logo sarà su tre aeromobili: un Qantas Boeing 737, un QantasLink Dash 8 Turboprop e un Jetstar Airbus A320″. Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato: “Qantas ha una lunga storia di sostegno alla riconciliazione con le First Nations people, dalle opere d’arte aborigene sulla nostra rivista di bordo negli anni ’60 e sui nostri aerei dagli anni ’90, al nostro sostegno al riconoscimento costituzionale nel 2014, al sostegno pubblico dell’Uluru Statement of the Heart 2019, fino ai nostri First Nations employment and supplier commitments. Stiamo sostenendo la Yes23 campaign perché crediamo che una voce formale al governo contribuirà a colmare il gap per le First Nations people in aree importanti come la salute, l’istruzione e l’occupazione. Come il nostro Flying Art livery aircraft che mostra la First Nations culture a un pubblico globale, questi velivoli invieranno un messaggio di sostegno per uno Yes vote mentre viaggiano per il paese. Sappiamo che ci sono diverse opinioni su questo tema, anche tra i nostri clienti e dipendenti, e lo rispettiamo. Incoraggio le persone a saperne di più, ad ascoltare le First Nations voices e a prendere le proprie decisioni”. “Oltre ad aggiungere la Yes livery a tre velivoli, Qantas Group sta supportando la Yes23 campaign e gli Uluru Dialogue teams con viaggi, in modo che possano interagire con regional and remote Australians prima del referendum”, conclude Qantas Group.

EMIRATES CELEBRA L’ONAM A BORDO – Emirates informa: “Emirates si unisce alla celebrazione della Kerala harvest season, con prelibatezze a bordo e una serie di film malayalam. Dal 20 al 31 agosto 2023 autentici piatti Onam saranno serviti in tutte le classi di cabina, sui voli da e per Kochi e Thiruvananthapuram per Dubai. A bordo dei 14 voli alla settimana di Emirates per Kochi e dei 7 voli alla settimana per Thiruvananthapuram, saranno offerti menu curati con i sapori distintivi di Onam, dando ai viaggiatori un assaggio di casa. I passeggeri potranno gustare i tradizionali antipasti e una selezione di gustose salse essenziali per Onam. Ai passeggeri di First e Business Class verranno serviti anche Kerala-style pappadam and piquant mango pickle. Seguirà una scelta di main courses. I clienti di First Class possono anche scegliere la gustosa opzione del mutton pepper fry. I dessert includeranno i preferiti di Onam come la palada pradhaman. Rimanendo fedeli alla stagione festiva, tutti i pasti saranno serviti su banana leaf dish liners. Per rendere il viaggio ancora più memorabile, coloro che celebrano l’Onam possono godere di oltre 6.500 canali di intrattenimento sul pluripremiato ice Emirates, più di 45 film vincitori di Academy Award®, oltre 2.000 film, 650 programmi TV e 4.000 ore di musica, podcast e audiolibri in 40 lingue”. “Emirates celebra un’ampia gamma di culture globali in volo e delizia i clienti con una cucina di ispirazione regionale e speciali menu stagionali. Da Onam a Diwali, Eid, capodanno cinese, Natale, dall’Oktoberfest alla Pasqua, vengono celebrate molte feste e ricorrenze, creando esperienze per tutti i viaggiatori globali”, conclude Emirates.

RAYTHEON PROSEGUE LO SVILUPPO DEL GLIMR – Raytheon, un’azienda RTX, ha annunciato oggi che il suo Geostationary Littoral Imaging and Monitoring Radiometer, o GLIMR, ha completato il Critical Design Review ed è ora nella build and test phase del programma. La NASA ha selezionato GLIMR come primo hyperspectral imager dell’agenzia in orbita geostazionaria. GLIMR raccoglierà ed elaborerà informazioni da tutto lo spettro elettromagnetico, comprese le frequenze della luce visibile, infrarossa e ultravioletta, per creare una visione altamente dettagliata delle condizioni fisiche e biologiche nelle acque costiere. “GLIMR ci aiuterà a studiare meglio gli oceani del nostro pianeta”, ha affermato David Broadbent, president of Space Systems at Raytheon. “Con questa nuova funzionalità, saremo in grado di monitorare meglio lo sbiancamento dei coralli, la salute della clorofilla e del plancton, le fuoriuscite di petrolio e le fioriture algali nocive”. Raytheon ha anche recentemente completato la revisione finale per il NOAA’s Geostationary Extended Observations satellite system, o GeoXO, e sta apprendendo le lezioni apprese da GLIMR per progettare il next generation operational weather satellite payload che verrà lanciato nel 2032.

RAYTHEON FORNISCE BLUE CANYON SATELLITES PER IL NASA SWARTM TEST LAUNCH – L’RTX small-satellite manufacturer and mission services provider Blue Canyon Technologies (BCT), annuncia il successo del lancio e il contatto iniziale con CubeSats per la NASA Starling mission, una dimostrazione tecnologica volta a dimostrare il successo di gruppi cooperativi di spacecraft che operano in modo autonomo e sincrono, o “swarm” (sciame). BCT ha fornito quattro CubeSat 6U al programma Small Spacecraft Technology della NASA. La missione Starling sta promuovendo la prontezza di varie tecnologie per cooperative groups of spacecraft, dimostrando tecnologie per consentire la raccolta di dati scientifici multipunto da parte di diversi piccoli spacecraft che volano insieme. La missione di sei mesi testerà specificamente onboard swarm maneuver planning and execution, communications networking, relative navigation, autonomous coordination between satellites.

RYANAIR LANCIA RESCUE FARES DA CATANIA, MILANO, LAMEZIA TERME, NAPOLI E TORINO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (14 agosto) tariffe di salvataggio a partire da €24,99 per accogliere i viaggiatori italiani interessati dalle ultime cancellazioni da parte di Wizz Air da Catania, Milano, Lamezia Terme, Napoli e Torino, in vista della prossima stagione invernale ’23”.