Eurowings torna a Norimberga e Hannover

Eurowings sta tornando agli aeroporti di Norimberga e Hannover e sta espandendo in modo significativo i suoi servizi dopo la crisi. Vi saranno forti offerte per l’Italia da Hannover nell’estate 2024.

“Con l’inizio del 2023/24 winter flight schedule, Eurowings volerà a Gran Canaria, Hurghada e Marsa Alam, nonché a Maiorca dalla metropoli della Franconia. Da Hannover, il winter flight schedule include le destinazioni Gran Canaria, Tenerife, Hurghada, Pristina e Maiorca.

Nel 2024 summer flight schedule, l’impegno sarà rafforzato e i viaggiatori della Bassa Sassonia e della Baviera possono aspettarsi molte nuove destinazioni non-stop: ad esempio, Eurowings volerà da Norimberga a Heraklion tre volte a settimana. Le nuove destinazioni greche di Preveza e Rodi saranno servite ciascuna due volte a settimana. Da Norimberga, Eurowings volerà verso Maiorca 14 volte a settimana”, afferma Eurowings.

“Oltre a due voli settimanali per Faro in Portogallo e la nuova destinazione di Malaga (quattro volte a settimana), il programma di Eurowings da Hannover pone un chiaro focus sull’Italia: con Roma (quattro volte a settimana), Catania e Napoli (tre volte a settimana), Bari, Olbia e Lamezia Terme (due volte a settimana ciascuna), Eurowings garantisce collegamenti diretti con una delle destinazioni di vacanza più ambite dai tedeschi del Nord. L’offerta estiva del più importante aeroporto della Bassa Sassonia è completata dai voli per Salonicco (due volte alla settimana), 14 collegamenti settimanali per Maiorca e il collegamento per Pristina (una volta alla settimana)”, prosegue Eurowings.

“Uscendo dalla crisi, abbiamo radicalmente cambiato Eurowings e siamo diventati la più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze”, ha affermato Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Ora espanderemo questa posizione in modo mirato e ci rafforzeremo anche in modo molto significativo negli aeroporti di Norimberga e Hannover. Con il nostro programma di interessanti voli diretti, garantiremo migliori collegamenti dalla Bassa Sassonia e dalla Baviera settentrionale verso le destinazioni soleggiate più popolari dell’Europa meridionale, in particolare”.

“Nell’ambito di questa crescita, Eurowings stabilirà nuovamente un aeromobile in modo permanente nelle sue nuove basi di Norimberga e Hannover a partire dal 2023/24 winter flight schedule. Dall’estate 2024, la base nella capitale della Bassa Sassonia sarà ampliata con un ulteriore aeromobile Eurowings.

Le destinazioni Eurowings nell’inverno 2023/24 da Norimberga: Gran Canaria, Marsa Allam, Hurghada, Maiorca.

Le destinazioni Eurowings nell’inverno 2023/24 da Hannover: Gran Canaria, Tenerife, Hurghada, Maiorca, Pristina.

Le destinazioni Eurowings nell’estate 2024 da Norimberga: Heraklion, Rodi, Preveza, Maiorca.

Le destinazioni Eurowings nell’estate 2024 da Hannover: Faro, Málaga, Catania, Olbia, Lamezia Terme, Bari, Napoli, Roma, Salonicco, Maiorca”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)