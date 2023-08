IAG firma un accordo con Microsoft per l’acquisto globale su larga scala di Sustainable Aviation Fuel (SAF)

International Airlines Group (IAG) e Microsoft hanno firmato il più grande co-funded purchase agreement for Sustainable Aviation Fuel (SAF) emissions reductions a livello globale, in cui entrambe le parti finanziano parte del costo della fornitura.

“Il SAF programme leader del settore di IAG l’ha vista impegnata per 865 milioni di dollari in futuri acquisti e investimenti SAF a partire dalla fine del 2022. Ha l’obiettivo di soddisfare il 10% del suo fabbisogno di carburante con SAF entro il 2030, ed è stato il primo European airline group a fissare questo obiettivo. IAG sta finanziando accordi di fornitura e investimenti per accelerare la produzione di SAF, anche nella Nova Pangaea waste-to-fuel production facility nel Regno Unito.

Microsoft cofinanzierà 14.700 tonnellate di acquisti SAF di IAG nel 2023, sufficienti per rifornire completamente circa 300 voli con Boeing 787 di British Airways tra Londra e Seattle. Questo accordo consentirà a Microsoft di ridurre le sue emissioni Scope 3 e di fare progressi verso il suo obiettivo di essere carbon negative entro il 2030″, afferma IAG.

“I SAF prodotti da olio da cucina usato e rifiuti alimentari, che saranno certificati da International Sustainability & Carbon Certification (ISCC), saranno forniti alle compagnie aeree di IAG (British Airways, Aer Lingus, Iberia e Vueling) che operano dagli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick nel corso del 2023. Il SAF sarà fornito dalla Humber Refinery di Phillips 66 Limited, che è l’unico produttore di SAF su scala industriale del Regno Unito. Nel 2021 British Airways ha firmato un accordo pluriennale per la fornitura di SAF da Phillips 66 Limited.

IAG ha collaborato con l’industria aeronautica nella sua campagna per un ulteriore sostegno politico da parte del governo per stimolare gli investimenti nella produzione di SAF. Con il giusto sostegno politico, 30 impianti SAF potrebbero essere costruiti nel Regno Unito e in Europa nei prossimi otto anni, risparmiando sette milioni di tonnellate di CO2 all’anno entro il 2030″, prosegue IAG.

“Ridurre le emissioni del trasporto aereo attraverso sforzi di decarbonizzazione come questo, pur riconoscendo i vantaggi sociali ed economici del volo, richiede un maggiore impegno da parte di tutte le parti interessate”, ha affermato Julia Fidler, Environmental Sustainability Fuel and Materials Decarbonization Lead at Microsoft. “Questo accordo rappresenta una nuova pietra miliare negli acquisti di SAF, che consentiranno a Microsoft di affrontare le emissioni dei nostri business travel and freight per la nostra cloud supply chain, contribuendo nel contempo a finanziare lo sviluppo futuro del SAF e ad ampliare il mercato nel suo complesso”.

“Si prevede che il SAF utilizzato nell’ambito di questo accordo ridurrà le emissioni di carbonio del ciclo di vita di almeno l’80% rispetto al jet fuel convenzionale che sostituisce. L’utilizzo di fonti sostenibili come l’olio da cucina usato o altri rifiuti e residui – piuttosto che materiali fossili, appena estratti dal terreno – significa che il SAF rilascia carbonio esistente, piuttosto che aggiungerne di nuovo all’atmosfera”, conclude IAG.

Jonathon Counsell, Head of Sustainability at IAG, ha dichiarato: “Lo sviluppo del SAF è fondamentale per la decarbonizzazione a lungo termine del nostro settore. Forti partnership commerciali come questa contribuiranno a stimolare gli investimenti globali necessari per costruire e sostenere un SAF market commercialmente valido. Siamo lieti di vedere organizzazioni di alto profilo come Microsoft aprire la strada”.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)