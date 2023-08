Emirates aumenterà i voli per London Heathrow

Emirates ha annunciato che opererà un servizio aggiuntivo con cinque voli a settimana per London Heathrow, a partire dal 31 ottobre 2023 fino al 30 marzo 2024.

“Questo servizio temporaneo soddisferà la domanda del mercato durante l’intensa stagione invernale e offrirà ai clienti più scelte di viaggio. Attualmente Emirates serve London Heathrow con sei voli giornalieri con A380. Il volo aggiuntivo opererà martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e sarà servito da un Boeing 777-300ER di Emirates, dotato di una configurazione a tre classi suddivisa tra First, Business ed Economy.

Il volo Emirates EK41 partirà da Dubai alle 13:20 e arriverà a London Heathrow alle 17:20 ora locale. Il volo di ritorno, EK42, partirà da London Heathrow alle 20:15 e arriverà a Dubai alle 07:15 ora locale del giorno successivo.

I biglietti possono essere acquistati su www.emirates.com, negli uffici vendite Emirates, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online”, afferma Emirates.

“Emirates continua a ripristinare i suoi servizi nel Regno Unito, con la recente ripresa del suo iconico servizio con A380 per Birmingham e Glasgow, con doppi servizi giornalieri per Stansted e servizi potenziati per Newcastle e London Gatwick.

La compagnia aerea serve attualmente il Regno Unito con 126 voli settimanali, tra cui: servizio sei volte al giorno con A380 per London Heathrow; servizio con A380 tre volte al giorno per Gatwick; servizio due volte al giorno per Stansted; servizio con A380 tre volte al giorno per Manchester; doppio servizio giornaliero per Birmingham (incluso un servizio giornaliero con A380); servizio giornaliero per Newcastle; servizio giornaliero con A380 per Glasgow.

L’ampia rete di Emirates copre oltre 140 destinazioni in sei continenti. La compagnia aerea offre ai suoi clienti un’esperienza culinaria senza eguali nei cieli, con menu a più portate di ispirazione regionale sviluppati da un team di chef pluripremiati, integrati da un’ampia selezione di bevande premium.

I clienti possono rilassarsi con un massimo di 6.500 canali di contenuti di intrattenimento attentamente curati con film, programmi TV, musica, podcast, giochi, audiolibri e altro ancora con ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo di Emirates“, prosegue Emirates.

“La base e l’hub di Emirates, Dubai, rimane una destinazione turistica e di sosta molto popolare. I visitatori del Regno Unito possono usufruire della piattaforma Dubai Experience, che consente ai clienti di navigare, creare e prenotare facilmente i propri itinerari personalizzati tra cui voli, soggiorno in hotel, visite alle principali attrazioni e altre esperienze culinarie e ricreative a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti.

Per ulteriori informazioni, visitare www.emirates.com“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)