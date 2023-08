Qatar Airways svela la nuova livrea in vista del Formula 1® Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023

Qatar Airways informa: “In qualità di Official Global Airline Partner of Formula 1®, Qatar Airways annuncia la sua title sponsorship dell’atteso FORMULA 1® QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023, che si terrà dal 6 all’8 ottobre presso il Lusail International Circuit. Per aumentare l’entusiasmo e riflettere il suo impegno nei confronti degli appassionati di sport motoristici di tutto il mondo, la compagnia aerea è entusiasta di svelare la sua nuova Formula 1® livery, dipinta su uno specially branded Boeing 777 aircraft.

Il Qatar Airways leisure arm, Qatar Airways Holidays, offre agli appassionati un’esperienza unica alle gare di F1® per tutta la stagione, così come al FORMULA 1® QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023, attraverso il suo esclusivo Ultimate F1® Fan Package. I travel packages sono progettati per offrire una motorsport experience senza soluzione di continuità, con l’inclusione di voli di andata e ritorno, sistemazione in hotel, una vasta gamma di pass tra cui F1® Paddock Club, biglietti per le gare della tribuna e molto altro”.

Il Qatar Airways Group Chief Executive and Chairman of Qatar Tourism, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “I mesi di ottobre e novembre offriranno una raccolta di attività automobilistiche di livello mondiale dedicate ai fan di tutto il mondo. In qualità di Official Global Airline Partner of Formula 1®, siamo onorati di ospitare visitatori internazionali in Qatar, offrendo ancora una volta la nostra impareggiabile ospitalità e avvicinando il mondo attraverso lo sport”.

Mr. Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, President of the Qatar Motor and Motorcycle Federation and Lusail International Circuit, ha dichiarato: “Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Qatar Airways, il nostro Official Sponsor, per il loro supporto. La partnership tra il Lusail International Circuit e Qatar Airways giocherà un ruolo fondamentale nel riunire in Qatar i global Formula 1® fans. La nostra nuova pista all’avanguardia garantirà un’esperienza senza soluzione di continuità e indimenticabile per gli spettatori locali, regionali e internazionali. Non vediamo l’ora di accogliere i fan della F1 da tutto il mondo”.

“Dal 20 settembre al 10 ottobre, su voli selezionati, i passeggeri di Qatar Airways possono gustare prelibatezze ispirate alla partnership della compagnia aerea con la Formula 1®. Questi branded menus riflettono F1® themed desserts in Business and Economy Class, assicurando ai passeggeri di sperimentare una gamma di sapori entusiasmanti.

L’Ultimate F1® Fan Package offre esperienze indimenticabili come Pit Lane walks, un tour guidato in pista ed eventi speciali con piloti di F1® selezionati, avvicinando gli amanti degli sport motoristici alla high-octane action. L’esclusivo pacchetto offre inoltre ai fan l’accesso gratuito al rinomato Geneva International Motor Show, che si terrà per la prima volta in Qatar dal 5 al 14 ottobre, aggiungendo un tocco in più a questo evento indimenticabile. Per assicurarsi questi pacchetti unici, i fan possono visitare: qatarairways.com/F1“, prosegue Qatar Airways.

“Qatar Airways si impegna a sostenere lo sport a livello globale, aiutando i fan a viaggiare verso i loro eventi preferiti in tutto il mondo. Il vettore nazionale dello Stato del Qatar è Official Airline of Formula 1®, Concacaf, Paris-Saint Germain, IRONMAN and IRONMAN 70.3 Triathlon Series, United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), oltre a supportare diverse altre discipline tra cui football australiano, basket, cricket, equitazione, corse automobilistiche, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)