News Brevi – 15.08.2023

AEROPORTO DI CATANIA NUOVAMENTE OPERATIVO – Sac informa: “La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a partire dalle 6 di stamani, lo scalo è tornato operativo. I passeggeri sono pregati di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it“.

LUFTHANSA TECHNIK REGISTRA UN NUMERO CRESCENTE DI APPRENDISTI – La crescente domanda globale di viaggi aerei e la conseguente maggiore necessità di servizi di manutenzione, revisione e riparazione degli aeromobili porta anche a una crescente necessità di personale presso Lufthansa Technik. “Per molti decenni, una pietra miliare nel reclutamento di nuovi colleghi è stata la formazione interna dei nuovi dipendenti. Quest’anno, 321 giovani stanno iniziando la loro formazione presso le sedi tedesche dell’azienda. Nello specifico, l’azienda ricerca operai specializzati per tutti i settori: meccanici, tecnici elettronici per dispositivi e sistemi, ingegneri, personale junior per il reparto logistico e per il settore commerciale. Per garantire lo sviluppo futuro dell’azienda, la formazione di dipendenti altamente qualificati è una misura centrale, perché Lufthansa Technik compete con numerose altre aziende che si preparano ai cambiamenti portati dall’imminente passaggio generazionale e dalla digitalizzazione”, afferma Lufthansa Technik. “Oggi i dipendenti si aspettano compiti entusiasmanti, buoni supervisori e colleghi, prospettive di carriera e sicurezza sul lavoro”, spiega Andrea Jacobsen, Head of Entry Programs presso Lufthansa Technik. “Inoltre, si aspettano un supporto completo durante il periodo di formazione. Queste caratteristiche sono più ponderate da loro rispetto a un alto training salary o vantaggi come voli scontati o un ambiente internazionale.” Proprio alla fine dell’anno, Lufthansa Technik ha anche ampliato e modernizzato il suo training workshop presso la sede di Amburgo, al fine di rendere la formazione per i futuri specialisti ancora più aggiornata e orientata alla pratica. Del totale di 321 nuovi apprenticeship or study places, 215 sono direttamente attribuibili a Lufthansa Technik AG, 52 alle Lufthansa Airline’s MRO operations e il resto a società di Lufthansa Technik Group. Quest’anno le donne rappresentano l’11% delle apprenticeship positions e il 18% delle study positions.

AIR CANADA NOMINATA COMPAGNIA AEREA PREFERITA IN NORD AMERICA PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO AI TRAZEE AWARDS 2023 – Air Canada è stata premiata per il quinto anno consecutivo ai Trazee Awards come ‘North America’s favourite airline for 2023’. “I viaggi collegano persone, famiglie, culture e comunità e Air Canada è entusiasta di essere nuovamente riconosciuta da questo importante ed esigente gruppo demografico come la loro compagnia aerea preferita in Nord America. Stiamo continuando a introdurre ulteriori aggiornamenti di prodotti e servizi nelle lounge, nel cibo e nelle bevande, nell’intrattenimento a bordo e nelle opzioni digitali, per offrire ulteriore comfort e praticità durante il viaggio con Air Canada. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo attraverso la nostra rete globale”, ha dichiarato Mark Nasr, Executive Vice President, Marketing and Digital, and President of Aeroplan at Air Canada. Questo Trazee Award si basa sul recente riconoscimento di Air Canada come ‘World’s Most Family Friendly Airline’ agli Skytrax World Airline Awards e ad altri riconoscimenti ricevuti dalla compagnia aerea quest’anno.

BOEING DONA $500.000 PER I SOCCORSI ALLE HAWAII – Boeing sta impegnando $500.000 per sostenere il ripristino di emergenza e gli sforzi di soccorso alle Hawaii, a seguito degli incendi che hanno devastato le comunità di Maui. “La Boeing family invia le nostre più sentite condoglianze al popolo delle Hawaii a seguito dei tragici incendi che vi si sono verificati”, ha dichiarato Ziad Ojakli, executive vice president of Government Operations. “Attraverso il supporto ai nostri partner senza scopo di lucro sul campo, aiuteremo i residenti di Maui colpiti a soddisfare i loro bisogni più immediati e assisteremo nella ricostruzione di questa bellissima comunità”. I finanziamenti del Boeing Charitable Trust sosterranno le seguenti organizzazioni: $250.000 per la American Red Cross, per mantenere rifugi e fornire kit di conforto, kit di pulizia, pasti nutrienti, informazioni e altre risorse. $250.000 per l’Hawai’i Community Foundation’s Maui Strong Fund, per fornire una rapida risposta tra cui riparo, cibo, sostegno e altro alle comunità colpite. “I nostri pensieri sono rivolti a coloro che ne hanno bisogno dopo che i devastanti incendi hanno colpito le Hawaii”, ha dichiarato Anne McKeough, chief development officer at the American Red Cross. “Siamo grati a partner come Boeing, mentre lavoriamo insieme per fornire aiuto e speranza alle comunità sulla scia di questi catastrofici incendi”. Oltre ai corporate charitable investments, i dipendenti Boeing donano alle comunità locali partecipando a programmi di donazioni di volontariato e di beneficenza. Coerentemente con i Boeing employee gift match programs, la società abbinerà i contributi dei dipendenti effettuati a sostegno degli sforzi di soccorso. Gli sforzi di ripristino in caso di disastro e di soccorso sono in linea con l’impegno costante di Boeing nei confronti delle comunità in cui vivono e lavorano i colleghi. Boeing impiega 151 persone alle Hawaii. Boeing ha donato più di 6 milioni di dollari per soccorsi in caso di calamità e sforzi umanitari a livello globale nel 2022.

AMERICAN AIRLINES IN AIUTO DELLE HAWAII – American Airlines informa: “Da quando gli incendi hanno colpito Maui, Hawaii, la scorsa settimana, il team di American Airlines ha lavorato per garantire che le operazioni della compagnia aerea sostengano l’evacuazione e gli sforzi di soccorso. L’approccio di American si è concentrato su tre aree. Providing lift off the island: American in genere opera quattro voli di andata e ritorno programmati al giorno in entrata e in uscita dall’aeroporto di Kahului (OGG) a Maui; dopo che gli incendi hanno colpito, American ha aggiunto voli da e per l’isola e ha aggiornato le dimensioni degli aerei per altri voli pianificati, per aiutare a evacuare quante più persone possibile. Delivering relief and supplies: il team American sul campo a Maui è entrato in azione per sostenere i membri della comunità e i turisti che sono stati colpiti dagli incendi, fornendo coperte, cuscini, onboard amenity kits, acqua e altri rifornimenti ai clienti in aeroporto e in tutta l’isola dove i membri della comunità sono stati evacuati. Oltre a rifornire gli aerei in arrivo di acqua, coperte e amenity kits da distribuire sull’isola, American sta collaborando con le organizzazioni senza scopo di lucro Feeding America e Baby 2 Baby per inviare spedizioni di forniture critiche. Offrendo ulteriore supporto e flessibilità per i clienti: lo stato delle Hawaii sta scoraggiando i viaggi non essenziali nella contea di Maui e American raccomanda lo stesso. Per fornire ulteriore flessibilità ai clienti, American ha emesso un avviso di viaggio, consentendo ai clienti il cui viaggio è interessato di riprenotare senza commissioni, annullare o ricevere un rimborso. Per i clienti che portano forniture essenziali o altri articoli sull’isola, eliminiamo anche le tasse per il primo e il secondo bagaglio registrato fino al 25 agosto”.

QATAR AIRWAYS TITLE SPONSOR DELLA QATAR AIRWAYS CUP AL TWICKENHAM STADIUM DI LONDRA – Una delle più grandi sfide sportive del rugby, tra Sudafrica e Nuova Zelanda, si riaccenderà al Twickenham Stadium alla fine di questo mese, con le due nazioni che si giocheranno un nuovo trofeo, la Qatar Airways Cup, venerdì 25 agosto alle 19:30. “Con Qatar Airways come title sponsor di questo incontro, gli appassionati di rugby di Sudafrica, Nuova Zelanda, Regno Unito e di tutto il mondo hanno i mezzi perfetti per partecipare a questo avvincente incontro. La sette volte vincitrice del premio “World’s Best Airline”, votata da Skytrax, sarà al centro della scena come Naming Rights Partner della partita e sarà anche broadcast partner per la copertura di Sky Sports nel Regno Unito. Qatar Airways facilita il movimento degli appassionati di rugby in tutto il mondo per vedere le loro squadre preferite. La compagnia aerea vola verso più di 160 destinazioni, tra cui Città del Capo, Durban e Johannesburg in Sud Africa. Riprenderà anche i voli diretti per Auckland, Nuova Zelanda, il 1° settembre di quest’anno”, afferma Qatar Airways. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways è onorata di essere Title Sponsor and Naming Rights Partner per questa partita al Twickenham Stadium, che ospita una delle più grandi sfide nella storia dello sport agonistico. Le squadre sudafricane e neozelandesi sono giganti nel mondo del rugby e siamo entusiasti di far parte di questo viaggio, unendo i tifosi prima dell’inizio della world cup. Qatar Airways ha una lunga storia di supporto agli sport globali, tra cui il rugby, la Formula 1 e il calcio. Crediamo nell’avvicinare le persone di tutto il mondo attraverso i viaggi e lo sport e siamo orgogliosi di continuare l’espansione del nostro portafoglio di partnership sportive”. Stephen Cottrell, TEG Rugby Live Managing Director, ha dichiarato: “Questa partnership con Qatar Airways per questa partita storica mostra l’importanza dell’evento, la prima volta che queste due nazioni giocano al Twickenham Stadium dal 2015. Gli Springbok e gli All Blacks sono i ultimi due vincitori della world cup e autentiche potenze nel gioco. Ci aspettiamo che la partita sia sell out e incoraggiamo i tifosi ad accaparrarsi gli ultimi biglietti, in modo da non perdere una rara opportunità di vedere queste due nazioni sul suolo inglese”. Gli All Blacks hanno vinto l’ultimo scontro tra le due squadre nel Rugby Championship, battendo gli Springboks 35-20 ad Auckland. Sono passati otto anni da quando gli Springboks e gli All Blacks si sono incontrati a Twickenham. Qatar Airways è Title Sponsor and Naming Rights Partner della Qatar Airways Cup, una partita tra gli attuali campioni del mondo, gli Springboks e gli All Blacks, al Twickenham Stadium di Londra, il 25 agosto alle 19:30.

CONDOR AMPLIA IL PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO A BORDO CON ARD PLUS – Condor informa: “Dietro le quinte: Condor e ARD Plus offrono entusiasmanti spunti sulla vita quotidiana del personale di bordo e di cabina, nonché sui compiti nell’ufficio tecnico. La docu-serie “Mittendrin-Flughafen Frankfurt” offre uno spaccato di un mondo che i passeggeri non incontrano direttamente durante il loro viaggio. Più di recente, Condor è apparsa nella serie con un landing gear change su un Boeing 767 e ha accompagnato un equipaggio nel loro turnaround di Punta Cana. Condor è presente anche nella nuova stagione con scorci dietro le quinte delle operazioni della nuova flotta a lungo raggio, composta da aeromobili A330neo”. “I film su Condor sono molto apprezzati dai nostri spettatori”, afferma Andreas Graf, hr journalist and regular contributor to the docu-series “mittendrin-Flughafen Frankfurt”. “Con 3,8 milioni di clic su YouTube e mezzo milione di visualizzazioni nella libreria multimediale ARD, i quattro episodi con Condor sono tra i più riusciti della Hessischer Rundfunk docu-series. Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione di successo. Sono previsti ulteriori episodi con Condor per “Mittendrin””. “I quattro episodi di Condor sono ora disponibili per gli ospiti su quasi tutti i voli e completano l’ampia gamma di intrattenimento gratuito a bordo. ARD Plus offre un’ampia selezione di film TV, serie, show, documentari e programmi per bambini più popolari di ARD. I viaggi con Condor possono essere prenotati presso tutti i tour operator tedeschi e presso le agenzie di viaggio e i biglietti aerei sono disponibili come di consueto su www.condor.com e per telefono”, conclude Condor.

JETBLUE: RECORD AND PAYMENT DATE PER GLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Accordo e al Piano di fusione, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation, Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc., JetBlue ha fissato il 25 agosto 2023 come record date per l’August 2023 prepayment agli azionisti di Spirit di $0,10 per azione Spirit, con pagamento dell’August 2023 Additional Prepayment da effettuarsi il 25 agosto 2023”.

COLLINS AEROSPACE: CONTRATO CON L’U.S. ARMY PER ELECTRIC GENERATORS – Collins Aerospace, un’azienda RTX , si è aggiudicata un contratto da 24 milioni di dollari per la produzione e la consegna di electric generators with containers all’United States Army Anniston Depot, a supporto dell’U.S. Army Abrams M1A2 Main Battle Tank. Come parte dell’Army’s System Enhanced Package version 3 (SEPv3) per migliorare le prestazioni dell’M1A2 e prolungarne la durata, il generatore di Collins fornisce il 50% in più di potenza a bordo rispetto al vehicle’s legacy system nello stesso spazio, migliorando l’affidabilità. I generatori progettati da Collins Aerospace si adattano allo stesso spazio del sistema legacy senza richiedere modifiche importanti al veicolo o all’architettura dei suoi sistemi elettrici esistenti.