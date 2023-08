Delta, Certares e Knighthead accelerano la business transformation di Wheels Up con una partnership strategica ampliata

Delta Air Lines, Certares Management LLC e Knighthead Capital Management LLC hanno annunciato una partnership ampliata con Wheels Up Experience Inc., fornitore leader di on-demand private aviation, per accelerare la trasformazione del business dell’azienda.

“All’inizio di quest’anno, Wheels Up ha annunciato l’intenzione di scalare ed evolvere la propria offerta di prodotti per fornire un world-class private aviation service in modo redditizio. I finanziamenti forniti da Delta, alcune affiliate di Certares e Knighthead e altri partner dovrebbero fornire all’azienda la stabilità necessaria per realizzare la sua visione strategica a lungo termine.

La partnership combinerebbe l’esperienza di Delta, No. 1 premium airline and a longstanding Wheels Up partner, con l’attenzione ai viaggi e al turismo di Certares e l’esperienza di turnaround e ristrutturazione di Knighthead, per potenziare Wheels Up man mano che si evolve e migliora la sua customer experience, l’affidabilità e la performance finanziaria. Include un accordo non vincolante in linea di principio per una struttura da 500 milioni di dollari a Wheels Up, che include fondi forniti da Delta e CK Opportunities che è co-gestita dalle affiliate di Certares e Knighthead. La struttura comprenderebbe un prestito a termine di $400 milioni e una linea di liquidità di $100 milioni da Delta, per un totale di $500 milioni a Wheels Up“, afferma Delta Air Lines.

“La partnership creerà nuove opportunità per Wheels Up per promuovere miglioramenti strategici, operativi e finanziari per i suoi clienti nei mesi e negli anni a venire”, ha dichiarato il CEO di Delta, Ed Bastian. “L’esperienza senza pari di Delta nei viaggi premium, la fidelizzazione dei clienti, le corporate sales, l’affidabilità operativa e la manutenzione degli aeromobili, unita all’esperienza e alla portata globale di Certares e Knighthead, dovrebbero accelerare Wheels Up nel suo percorso verso la redditività. Vorrei estendere la mia sincera gratitudine a Kenny Dichter, il visionario fondatore di Wheels Up, per aver trasformato il brand Wheels Up in una potenza della private aviation. Apprezziamo molto la sua costante devozione ai membri, ai clienti e ai dipendenti e il suo ruolo nell’elevare l’esperienza della private aviation che senza dubbio guiderà il percorso del settore in avanti. Siamo grati che continuerà come consulente strategico di Wheels Up”.



Greg O’Hara, founder and Senior Managing Director at Certares, ha dichiarato: “Questa partnership strategica con Wheels Up è un’estensione naturale della nostra attenzione ed esperienza nei viaggi, nel turismo e nell’ospitalità. Questa transazione estende la nostra partnership di lunga data con Delta a molte delle nostre società in portafoglio. Non vediamo l’ora di unirci a Delta, Knighthead e altri nel guidare la trasformazione in corso dell’azienda, mentre eleva la private aviation a leader del settore”.

Tom Wagner, co-fondatore di Knighthead, ha dichiarato: “Siamo lieti di unirci al team di Wheels Up insieme a Delta, Certares e altri partner strategici. L’accordo di principio annunciato oggi porta non solo il capitale, ma anche la vasta competenza, l’esperienza e le risorse di Knighthead per guidare la fase successiva della trasformazione aziendale di Wheels Up come leading provider of on-demand private aviation. Non vediamo l’ora di intraprendere il viaggio con i nostri partner”.

“Wheels Up apprezza sinceramente il supporto incrollabile di così tanti dei nostri membri e clienti”, ha affermato Todd Smith, Interim Chief Executive Officer and Chief Financial Officer of Wheels Up. “Negli ultimi mesi ci siamo concentrati intensamente sull’adozione di misure chiare per migliorare la nostra offerta di prodotti e la nostra operational delivery. Queste azioni stanno già mostrando risultati e non vediamo l’ora di continuare e accelerare questi progressi con il supporto dei nostri nuovi partner. Il nostro continuo lavoro a stretto contatto con il team Delta ci consentirà di integrare ulteriormente le nostre esperienze digitali, i vantaggi per i membri e le nostre operazioni. Siamo estremamente grati per il supporto di Delta e non vediamo l’ora di accogliere i nostri nuovi partner, tra cui Certares e Knighthead, nella famiglia Wheels Up e sfruttare la loro esperienza per migliorare ulteriormente i nostri servizi e le esperienze dei membri”.

Wheels Up ha inoltre annunciato che Dan Janki, chief financial officer di Delta, entrerà a far parte del Board of Directors come Chairman. Ravi Thakran tornerà al ruolo di Director dal suo ruolo di Executive Chairman.

La transazione è soggetta al completamento della documentazione definitiva, nonché alle consuete condizioni di chiusura e ad altre approvazioni.

Wheels Up, che offre membership-based and on-demand private jet services, è una parte significativa dell’ampio portafoglio di premium partner di Delta. La relazione risale al 2020, quando Delta Private Jets si è unita a Wheels Up. Delta offre ai soci Wheels Up una serie di vantaggi, tra cui l’accesso ai voli Delta, l’opportunità di guadagnare Delta SkyMiles e la possibilità di guadagnare per lo status Medallion attraverso la spesa per i voli Wheels Up.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines)