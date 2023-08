Delta espande l’offerta di voli in Cina per la stagione invernale

Delta sta espandendo il suo flight schedule verso la Cina entro la fine dell’anno, offrendo 10 voli settimanali per Shanghai-Pudong International Airport (PVG) dai suoi hub di Seattle (SEA) e Detroit (DTW). A partire dal 29 ottobre la compagnia aerea opererà voli giornalieri da SEA e un servizio tre volte alla settimana da DTW. Il prossimo marzo Delta riprenderà il servizio verso PVG quattro volte alla settimana dal suo hub di Los Angeles, una rotta operata l’ultima volta nel febbraio 2020.

“Mentre la domanda continua ad aumentare e l’intensa stagione dei viaggi verso la regione Asia-Pacifico inizia, il team Delta è pronto ad accogliere ancora più viaggiatori nella regione quest’inverno, fornendo il nostro pluripremiato customer service in ogni viaggio”, ha affermato Jeff Moomaw, Delta Vice President – Asia Pacific.

“I clienti che volano con Delta potranno collegarsi comodamente a molte altre città della Cina grazie alla partnership della compagnia aerea con China Eastern Airlines. Insieme, le compagnie aeree operano 260 voli in codeshare a settimana, offrendo più opzioni di viaggio per i clienti e un’esperienza cliente più fluida.

I clienti Delta che viaggiano dagli Stati Uniti verso l’Interior China in coincidenza con i voli China Eastern allo Shanghai-Pudong International Airport (PVG) possono ora effettuare il check-in dei propri bagagli fino alla destinazione finale in Cina. Allo stesso modo, i clienti che viaggiano dalla Interior China verso gli Stati Uniti tramite PVG possono effettuare il check-in dei propri bagagli con China Eastern nelle loro città di origine in Cina. I clienti non devono più ritirare e ricontrollare i propri bagagli presso PVG sia per i voli in entrata che per quelli in partenza e possono semplicemente superare l’immigrazione e imbarcarsi sul volo successivo, il che migliora notevolmente l’esperienza di trasferimento presso PVG sui voli Delta e China Eastern. La procedura di collegamento, denominata “TransChina”, è disponibile su tutti i voli da/per 96 città della Cina via PVG operati dal partner, China Eastern, e dalla sua controllata Shanghai Airlines, compresi i Delta codeshare services.

Il volo da SEA opererà con un Airbus A330-900, mentre i voli da DTW e LAX utilizzeranno un Airbus A350-900″, afferma Delta.

“Tutte le rotte offriranno una scelta di quattro esperienze a bordo: Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. I clienti Delta One godono di una maggiore privacy e del comfort di un lie-flat seat, artisan-made Someone Somewhere amenity kits, pasti curati dallo chef e altro ancora. I clienti che volano in Delta Premium Select hanno più spazio per rilassarsi in un sedile più ampio con una reclinazione più profonda, poggiapiedi e poggiagambe regolabili, nonché un’esperienza culinaria elevata e altri servizi.

I voli saranno disponibili per la vendita su Delta.com e tramite l’app Fly Delta”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)