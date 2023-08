News Brevi – 16.08.2023

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: LA SCUOLA SPECIALISTI A.M. OSPITA LA SESTA TAPPA DELLA MOSTRA ITINERANTE SUI “CENTO ANNI DELL’AERONAUTICA MILITARE” . Dopo aver iniziato il suo percorso itinerante partendo dal Sacrario delle Bandiere all’Altare della Patria, all’interno del complesso del Vittoriano, la mostra sui “Cento Anni dell’Aeronautica Militare” è giunta alla Scuola Specialisti A.M. (SSAM) di Caserta. “Inaugurata venerdì 11 agosto, alla presenza del Comandante della SSAM, Col. Francesco Sassara, e delle autorità civili e militari locali, l’esposizione, che ha lo scopo di avvicinare sempre più l’Arma Azzurra al cittadino, attraverso illustrazioni che ne esaltano l’evoluzione nel suo primo secolo di vita, dalla sua fondazione ai giorni nostri, sarà visitabile fino al 27 agosto. La tappa casertana, unica nel suo genere in quanto accolta dagli uffici storici dell’Area Comando della Scuola Specialisti A.M., all’interno della Reggia di Caserta, consentirà ai visitatori, doppiamente incuriositi dalla maestosità del complesso vanvitelliano, di poterne apprezzare i contenuti. L’allestimento espositivo ripercorre, attraverso pannelli tematici e tavole grafiche, i primi 100 anni dell’Aeronautica Militare: gli eventi storici selezionati nel vasto repertorio della storia dell’Arma Azzurra sono raccontati seguendo la “linea del tempo” e, grazie all’immediatezza della rappresentazione grafica, l’esperienza del visitatore è resa più emozionale e coinvolgente. Alcuni pannelli tematici forniscono ulteriori dettagli su singole tematiche mentre dei tavoli grafici, abbinati ai modellini dei velivoli, permettono di apprezzare ictu oculi il notevole progresso tecnologico e l’imponente aumento delle capacità operative che l’Aeronautica Militare ha vissuto nei suoi primi cento anni di vita per essere sempre più vicina alla collettività e sempre più proiettata verso il futuro”, afferma l’Aeronautica Militare. “La mostra si completa di un’esposizione di uniformi ed equipaggiamenti che intende evidenziare come le fogge, i tessuti, i colori e le finiture si siano modificati nel tempo per consentire al personale di ogni ruolo e grado di assolvere al meglio i propri compiti operativi, da quelli tecnico-logistici a quelli più semplicemente di rappresentanza. La mostra sarà visitabile, gratuitamente, dal 12 agosto fino al 27 agosto, dalle ore 09:00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17:30, ad eccezione delle giornate del 15 e del 22 agosto, in cui sarà chiusa. La Scuola Specialisti è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e riconversione del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende dal Comando delle Scuole/3^ Regione Aerea con sede a Bari”, conclude l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA OFFRE UNA NUOVA SELEZIONE DI VINI – All Nippon Airways (ANA) introdurrà una nuova selezione di vini per i viaggiatori nelle lounge ANA e sui voli internazionali. “Le nuove offerte saranno disponibili nella “ANA LOUNGE” per i voli internazionali e nella “ANA SUITE LOUNGE” per i voli domestici e internazionali a settembre. I passeggeri potranno gustare i nuovi vini a bordo dei voli internazionali a partire da dicembre. Il meticoloso processo di selezione dei vini di ANA è iniziato nel novembre 2022 con una revisione di oltre 1.000 vini provenienti da tutto il mondo. Circa 250 vini sono stati selezionati per una valutazione e degustazioni più approfondite da parte degli specialisti ANA e dei premiati sommelier. Il risultato di questo scrupoloso processo è una selezione ben bilanciata di 41 vini provenienti da tutto il mondo, inclusi vini francesi e giapponesi, attentamente selezionati per soddisfare le preferenze dei clienti ANA. Questo segna il primo importante rinnovamento della selezione di vini di ANA da dicembre 2019″, afferma ANA. “Il processo di cura della nostra collezione finale di 41 nuovi vini, progettati per il servizio sia a terra che in volo, ha comportato un’ampia collaborazione e una ricerca meticolosa”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management and Planning of ANA. “Non vediamo l’ora di presentare queste scelte ai nostri passeggeri per migliorare la loro esperienza. Il nostro obiettivo con questa nuova selezione di vini accuratamente assemblata è offrire scelte per ogni stimato cliente”. “ANA è orgogliosa di presentare una vasta gamma di vini accuratamente selezionati con la guida dei membri di THE CONNOISSEURS; Olivier Poussier, riconosciuto come miglior sommelier del mondo nel 2000, e Satoru Mori, sommelier premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Mori, premiato con una medaglia con nastro giallo nel 2022, è ampiamente rispettato nell’industria vinicola giapponese”, conclude ANA.

RYANAIR AGGIUNGE VOLI EXTRA PER I TIFOSI DEL RUGBY IN UK CHE VIAGGIANO IN FRANCIA PER LA RUGBY WORLD CUP – Ryanair informa: “Ryanair celebra l’attesa Rugby World Cup di quest’anno, che si terrà in Francia il mese prossimo, aggiungendo voli extra per i fan che viaggiano da/per diverse città francesi. Ryanair offrirà capacità extra sulle rotte chiave per Marsiglia, Nizza e Parigi per portare i tifosi al centro dell’azione, con 30 voli aggiuntivi ora disponibili da/per Edimburgo, Manchester e Londra”. Dara Brady, Ryanair’s Director of Marketing, ha dichiarato: “Quest’anno abbiamo avuto un numero record di prenotazioni da parte dei fan del rugby in viaggio per quella che sarà una spettacolare Rugby World Cup che si svolgerà in tutta la Francia. Per celebrare l’evento tanto atteso di quest’anno, siamo entusiasti di aggiungere ulteriori voli tra il Regno Unito e la Francia su rotte chiave, incluse quelle da Edimburgo a Parigi, da Londra a Marsiglia, da Londra a Nizza e altro ancora, per portare ancora più fan da/per tutti i giochi. Incoraggiamo tutti i clienti ad accedere a Ryanair.com e prenotare ora per evitare di perdersi l’occasione”.

FLYEXCLUSIVE SI UNISCE AL TEXTRON eAVIATION NEXUS CUSTOMER ADVISORY BOARD COME INAUGURAL MEMBER – Textron eAviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che flyExclusive diventerà il primo membro del suo nuovo Customer Advisory Board per lo sviluppo del Textron eAviation Nexus eVTOL aircraft. In qualità di partecipante al Nexus Customer Advisory Board, flyExclusive ha accettato di fornire input su operator, pilot and passenger preferences, per informare lo sviluppo del Nexus. In qualità di operatore leader di private jet experiences, flyExclusive sfrutterà la sua conoscenza dei clienti per fornire feedback al team Nexus per una optimal cockpit and cabin experience. Attraverso questo lavoro, flyExclusive continuerà a ottenere preziose informazioni sulla sustainable advanced air mobility, con l’obiettivo di fornire esperienze all’avanguardia ai propri clienti, man mano che questa nuova tecnologia e questo mercato continuano a svilupparsi. Rob Scholl, Presidente e CEO di Textron eAviation, afferma: “Il Nexus eVTOL è stato progettato per offrire ai clienti mobilità e flessibilità alimentate in modo sostenibile in una varietà di luoghi e missioni. La nostra collaborazione con flyExclusive dimostra la nostra forte attenzione all’ulteriore sviluppo del prodotto e alla garanzia che offra una customer experience eccezionale. Mentre iniziamo la costruzione del nostro primo eVTOL prototype aircraft, il contributo di flyExclusive sarà importante mentre finalizziamo il design del nostro aereo e man mano che la tecnologia e il mercato si evolvono nei prossimi anni”. Tommy Sowers, Presidente di flyExclusive, afferma: “Siamo entusiasti di annunciare che flyExclusive è stata selezionata come membro inaugurale del Textron Nexus eVTOL customer advisory board. Questa nomina riflette il nostro fermo impegno per l’innovazione, la sostenibilità e per promuovere la nostra partnership di lunga data con Textron. In qualità di uno dei più grandi operatori di Cessna Citations, i nostri decenni di esperienza e il profondo rispetto per le persone di talento di Textron, siamo ansiosi di portare la nostra prospettiva unica al tavolo e collaborare alla progettazione del futuro del volo, il tutto per fornire un servizio e un esperienza superiore per i nostri clienti. Il cielo non è mai stato il limite per noi, piuttosto è l’inizio di un entusiasmante viaggio per ridefinire il modo in cui ci connettiamo con il mondo”. Il Nexus eVTOL è stato progettato per avere il potenziale per servire una serie di scopi, inclusi i passenger transport, cargo and emergency medical services markets. Mentre il Nexus program continua ad avanzare, flyExclusive e Textron eAviation prevedono di esplorare le opportunità di collaborare su marketing and trade shows, nonché lavorare con le autorità di regolamentazione e l’accettazione pubblica delle Advanced Air Mobility platforms.

DELTA A SUPPORTO DEI SOCCORSI ALLE HAWAII – Delta ha contribuito con 250.000 dollari alla American Red Cross e ha immediatamente consegnato rifornimenti alle Hawaii per sostenere le persone colpite dagli incendi a Maui. Delta informa: “Il personale Delta a Maui lavora instancabilmente per aiutare gli sfollati a salire a bordo dei voli per mettersi in salvo e fornire cibo e servizi di base ai clienti. A Honolulu, le persone Delta confortano gli sfollati mentre arrivavano dopo essere fuggiti dal disastro e forniscono supporto alle operazioni del Kahului Airport (OGG). Poiché i funzionari federali, statali e locali valutano le esigenze sul campo in collaborazione con partner no profit, ai dipendenti e ai clienti Delta è richiesto di astenersi dal donare forniture in questo momento. Date le sfide logistiche del trasporto, i contributi monetari sono il modo migliore per fornire risorse a chi ne ha più bisogno”. “I clienti Delta possono sostenere i soccorsi per gli incendi alle Hawaii effettuando una donazione attraverso il Customer Microsite di Delta, in collaborazione con la Red Cross. Le donazioni andranno a soccorsi immediati. Delta ha rilasciato un travel waiver per semplificare il processo di riprenotazione per i clienti. Funzionari federali, statali e locali hanno chiesto ai visitatori di astenersi da qualsiasi viaggio turistico programmato e i volontari non dovrebbero recarsi sull’isola a meno che non siano stati organizzati da agenzie no profit approvate. Delta sta lavorando a stretto contatto con i funzionari governativi e con altre compagnie aeree per coordinare le evacuazioni di coloro che cercano sicurezza e riparo al di fuori di Maui”, conclude Delta.

DELTA APRE LA PROPEL FLIGHT ACADEMY A VERO BEACH, FLORIDA – Il Propel program di Delta ha aperto ufficialmente la Propel Flight Academy martedì a Vero Beach, Florida. Lì, in collaborazione con Skyborne Aviation, gli aspiranti piloti possono iscriversi a un formal flight training program che dal primo giorno traccia un corso per un lavoro come Delta pilot. Gli studenti possono ricevere fino a $20.000 in sostegno finanziario. I giovani aviatori che sognano di diventare piloti Delta ora hanno quattro percorsi diversi e chiaramente definiti: la nuova Propel Flight Academy e i Propel Collegiate, Company and Community programs. “Sono così orgoglioso di lavorare con Delta”, ha dichiarato Lee Woodward, CEO di Skyborne. “Penso che il futuro di questa academy, chiaramente, andrà sempre meglio. Questa sarà la flagship partner training academy in the world”. Come per gli altri Propel career pathways, gli studenti possono fare domanda per iniziare la formazione con Delta che fornisce agli studenti idonei un sostegno finanziario fino a $20.000. “Delta non è solo un posto dove voli con gli aeroplani. È un posto dove puoi lavorare con le persone migliori del pianeta”, ha affermato il Capt. Patrick Burns, V.P. – Flight Operations & System Chief Pilot.

DELTA APRE IL NUOVO BOS-E CLUB A BOSTON – Delta Sky Club sta unendo la sua nuova lounge al Boston-Logan Airport alla storia nautica della città. Il Club di quasi 21.000 piedi quadrati, che può ospitare più di 400 ospiti, opererà nell’international E Concourse, insieme a due club nel Concourse A. “Il design della lounge si ispira al famoso porto stesso, incorporando colori e trame che ricordano la storia nautica di Boston. Il nuovo Sky Club di Delta presso Boston-Logan Airport, caratterizzato da tocchi di design nautico, offre ampie vedute del porto storico e dello skyline del 21° secolo. Il Club di quasi 21.000 piedi quadrati può ospitare più di 400 ospiti. Il motivo in rovere lavato del Club fa cenno al legno stagionato di una nave, dando ai clienti la sensazione di trovarsi a bordo di un classico veliero. Anche la forma del Club imita la graziosa curvatura di una barca a vela. Forse l’elemento più accattivante del Club è il bar premium, che presenta uno sbalzo del soffitto in rete a strati color champagne e un suggestivo display per bevande retroilluminato. Gli ospiti della lounge potranno gustare cibi e bevande di alta qualità che i clienti Delta Sky Club hanno imparato a conoscere e ad amare. Oltre alla selezione stagionale di prodotti freschi serviti al buffet, il BOS-E Club servirà specialità regionali. La lounge è dotata di una varietà di posti, tra cui sei cabine insonorizzate, per accogliere i clienti che desiderano lavorare, socializzare o semplicemente ammirare il panorama. Inoltre, questo spazio è stato progettato pensando alla sostenibilità: il Club è certificato LEED-Silver”, afferma Delta. “Sebbene non ci siano due lounge uguali, il layout e i dettagli ispirati a Boston in questo Club lo fanno sentire davvero unico nel suo genere”, ha affermato Claude Roussel, Managing Director – Delta Sky Club. “Dal momento in cui i nostri ospiti entrano nella lounge, vogliamo che si sentano trasportati, non solo dal design curato, ma anche dalla cura e dall’ospitalità che ricevono dai nostri ambasciatori”. “A partire dal 15 agosto, l’E Concourse Club sarà aperto ai clienti dalle 13:30 alle 22:45. (la lounge chiude alle 22:15 il mercoledì). In qualità di compagnia aerea premium numero 1 a Boston, Delta offre attualmente più di 150 partenze nei giorni di punta verso 57 destinazioni, incluse 10 destinazioni internazionali: Roma, Tel Aviv, Lisbona, Edimburgo, Londra Heathrow, Amsterdam, Dublino, Parigi, Atene e Cancun. Inoltre, Delta fornisce un servizio non-stop verso ciascuno dei 20 mercati domestici più popolari di Boston. Delta è l’unico grande vettore statunitense in BOS ad avere una capacità completamente ripristinata (circa il 130% ripristinata), tornando ai livelli del 2019″, conclude Delta.

DELTA MIGLIORA LA RISPOSTA ALLE IN-FLIGHT MEDICAL EMERGENCIES – Delta ha istituito miglioramenti tecnologici chiave per aiutare gli assistenti di volo a gestire in modo più efficace gli eventi medici in volo. “Il primo è il passaggio a un nuovo in-flight medical support provider, il MedLink service di MedAire, a marzo. Con MedLink, i nostri assistenti di volo ora hanno accesso diretto al team di medici tramite un’app sicura sui loro dispositivi mobili Delta SkyPro. Ciò consente la comunicazione sicura e in tempo reale di informazioni mediche cruciali non identificabili che aiuteranno i medici a valutare in modo più accurato le condizioni del cliente e a raccomandare una linea d’azione per l’equipaggio. In tal modo miglioriamo notevolmente la capacità dei nostri assistenti di volo di rispondere rapidamente agli eventi medici. Oltre all’adozione del MedLink service di MedAire, abbiamo anche aggiornato la nostra Red Pouch, che è la suite di apparecchiature diagnostiche mediche che si trovano a bordo degli aerei Delta. Le apparecchiature aggiornate prevediamo saranno installate su tutta la nostra flotta entro la fine del 2023”, afferma Delta. “In Delta perseguiamo costantemente nuovi modi per evolvere e migliorare le nostre procedure e le risorse disponibili per supportare il benessere delle nostre persone e rafforzare la loro capacità di assistere i clienti”, ha affermato il dottor Henry Ting, Chief Health and Wellness Officer, Delta. “Riteniamo che questi recenti investimenti nella tecnologia medica in volo renderanno la risposta agli eventi medici meno gravosa per il nostro personale e porteranno a cure mediche più rapide ed efficaci per i clienti”. “Ogni assistente di volo Delta riceve sei settimane di formazione iniziale insieme a una formazione periodica ogni 18 mesi. Durante gli eventi medici in volo, la decisione se richiedere un atterraggio non programmato è a discrezione del Comandante con il consiglio dei medici di MedLink e in coordinamento con il team operativo di Delta a terra. Tuttavia, i medici volontari svolgono ancora un ruolo chiave nell’assistenza all’esecuzione delle attività indicate dai medici MedLink nel trattamento di un cliente”, prosegue Delta. “Siamo grati per i professionisti medici che disinteressatamente offrono volontariamente la loro esperienza durante gli eventi in volo”, ha affermato il dott. Ting. “La tua disponibilità a venire in aiuto dei nostri assistenti di volo e clienti è davvero apprezzata non solo dal nostro personale ma anche dai tuoi compagni di volo”.

AIR CANADA E HOPPER COLLABORANO PER OFFRIRE AI VIAGGIATORI MAGGIORE FLESSIBILITA’ – Air Canada ha annunciato una partnership con Hopper, offrendo ai clienti della compagnia aerea maggiore flessibilità per modificare i propri piani di viaggio al momento della prenotazione su aircanada.com (edizione canadese). A pagamento, i viaggiatori possono ora aggiungere l’annullamento per qualsiasi motivo alle non-refundable fares prenotate sul sito Web di Air Canada, offrendo ulteriore tranquillità. Hopper consente ai clienti di cancellare facilmente il proprio volo fino a 24 ore prima della partenza programmata. A seconda del livello di copertura acquistato, in caso di cancellazione viene emesso immediatamente un rimborso dell’80% o del 100% della prenotazione idonea originale sul metodo di pagamento preferito dall’utente, senza ulteriori tempi di attesa o passaggi aggiuntivi. E’ disponibile per le tariffe Standard, Flex, Premium Economy Lowest e Business Class Lowest. “Una pietra miliare della promessa ai clienti di Air Canada è quella di offrire la migliore selezione di voli a livelli tariffari allettanti. Lo facciamo fornendo un menu di tariffe personalizzate, ciascuna con le proprie caratteristiche in modo che i clienti possano progettare il proprio viaggio in base alle proprie esigenze. Ma sappiamo anche che i piani di viaggio possono cambiare, quindi siamo lieti di collaborare con un innovativo partner tecnologico di viaggio canadese come Hopper per offrire ‘Cancel for Any Reason’, offrendo ai clienti maggiore flessibilità e tranquillità al momento della prenotazione “, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning for Air Canada. La funzione viene offerta in aggiunta alla politica di rimborso e cancellazione standard di Air Canada.