Emirates e Philippine Airlines rafforzano l’interline partnership

Emirates e Philippine Airlines (PAL) hanno ampliato il loro interline agreement, consentendo ai passeggeri Emirates di accedere ai punti domestici del network di Philippine Airlines tramite Cebu e Clark, aggiungendosi alle interline connections precedentemente annunciate via Manila.

“Coprendo tutti e tre i gateway nelle Filippine serviti da Emirates – Manila, Cebu e Clark – questa espansione della partnership fornirà una connettività senza soluzione di continuità ai passeggeri per raggiungere ancora più destinazioni nelle Filippine, utilizzando un unico biglietto e una comoda politica sui bagagli.

I passeggeri Emirates possono usufruire di un comodo processo di prenotazione per le destinazioni del network di Philippine Airlines tra cui Bacolod, Butuan, Cagayan De Oro, Davao, Iloilo, Caticlan e Puerto Princesa via Cebu; così come Cebu, Caticlan e Busuanga via Clark.

I passeggeri di Philippine Airlines possono anch’essi beneficiare dell’enhanced interline agreement e prenotare voli operati da Emirates per Amman, Birmingham, Città del Capo, Dammam, Dublino, Lisbona, Manchester, Muscat e Riyadh via Dubai. Il vettore nazionale filippino opera voli giornalieri tra Manila e Dubai, consentendo collegamenti comodi e senza soluzione di continuità con città in Europa, Africa e altre parti del Medio Oriente. L’accordo consente ai passeggeri di ottenere le proprie carte d’imbarco ed effettuare il check-in del proprio bagaglio fino alla destinazione finale.

Gli itinerari di viaggio possono essere prenotati su emirates.com, philippineairlines.com, sulle app mobili Emirates e PAL o tramite agenzie di viaggio online e offline”, afferma Emirates.

“L’espansione arriva mesi dopo che Emirates e Philippine Airlines hanno annunciato per la prima volta il loro interline agreement, riaffermando l’impegno di entrambe le compagnie aeree a soddisfare la crescente domanda, offrendo ai viaggiatori più scelta e flessibilità, oltre a una migliore customer experience.

Emirates vola nelle Filippine dal 1990 e attualmente opera 25 voli settimanali per Manila, Cebu e Clark. La compagnia aerea è anche l’unico vettore aereo a offrire un First-Class product sui voli per Manila, servendo i premium travellers del mercato. Con 29 codeshare e 110 interline partners, l’impronta globale di Emirates comprende destinazioni ben oltre la propria rete, offrendo maggiore connettività e opzioni convenienti per i viaggiatori”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)