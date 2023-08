Boeing nomina Alvin Liu come China President

The Boeing Company ha annunciato la nomina di Alvin Liu come president of Boeing China, a partire dal 1° settembre.

“Liu ricopre il ruolo di presidente ad interim dal 10 luglio, in seguito all’annuncio che il suo predecessore, Sherry Carbary, intende ritirarsi entro la fine dell’anno, concludendo una illustre carriera di 34 anni in Boeing. Nel suo nuovo ruolo, Liu sarà responsabile dello sviluppo e dell’implementazione delle strategie di crescita e partnership di Boeing in uno dei più grandi mercati commerciali dell’azienda. Avrà sede a Pechino e riporterà al Dr. Brendan Nelson AO, president of Boeing Global”, afferma Boeing.

“La Cina continua a rivestire un’importanza fondamentale per The Boeing Company e siamo molto fortunati che Alvin guidi i nostri sforzi qui e costruisca sulla grande partnership con i nostri clienti cinesi e altre parti interessate”, ha affermato il dottor Nelson. “Alvin ha una comprensione unica e un profondo apprezzamento di questo mercato, sulla base di oltre 20 anni di senior leadership experience qui”.

“Prima della sua nomina a presidente di Boeing China, Liu ha guidato il company’s Government Operations team in Cina, dove ha supervisionato le relazioni con i principali funzionari e partner, nonché i programmi di istruzione e di sensibilizzazione della comunità, in tutto il paese”, prosegue Boeing.

“Sono onorato ed entusiasta dell’opportunità di aiutare a espandere l’incredibile base di oltre 50 anni di successi e partnership che Boeing ha costruito in Cina”, ha affermato Liu. “Nei prossimi 20 anni in Cina saranno necessari quasi 8.500 nuovi aeroplani e 550 miliardi di dollari in servizi commerciali e mi impegno a garantire che il nostro team sia pronto a supportare i nostri clienti e a soddisfare tale domanda”.

“Nato nella provincia di Liaoning, Liu porta alla posizione più di due decenni di senior leadership experience in Cina, tra cui vice chairman of Ford’s Greater China Operations, vice president and general counsel of Ford’s International Market Group, oltre a leadership roles in Chrysler e DaimlerChrysler AG.

The Boeing Company festeggia il 50° anniversario dell’introduzione dei Boeing aircraft in Cina, avvenuta dopo la storica visita del presidente Richard Nixon in Cina. Oggi, i jet Boeing sono un pilastro del commercial air travel and cargo system cinese. Il settore aerospaziale del paese ha un ruolo fondamentale in tutti gli attuali Boeing commercial airplane model: 737, 767, 777 e 787 Dreamliner.

L’attività di Boeing in Cina contribuisce con oltre 1,5 miliardi di dollari all’anno al sostegno diretto dell’economia cinese, compresi gli acquisti dall’ampia supply base di Boeing, joint venture revenues, operations, training, research and development investment”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)