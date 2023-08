News Brevi – 17.08.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA PONZA A ROMA CON ELICOTTERO HH-139A DEL 15° STORMO – Questa notte, giovedì 17 agosto, un elicottero HH-139A dell’85° Centro S.A.R. (Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato il trasporto d’urgenza di una ventinovenne incinta in imminente pericolo di vita dall’isola di Ponza (LT) a Roma. Come previsto dalle procedure operative, la richiesta di intervento è pervenuta al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) dalla Prefettura di Latina. In poco tempo l’elicottero è decollato dall’aeroporto militare di Pratica di Mare alla volta della base di Latina, sede del 70° Stormo, dove ha imbarcato una equipe medica per assistere la paziente durante il volo. Dopo essere ripartito, l’elicottero militare è atterrato sull’elisuperficie “Santa Lucia” di Ponza (LT) dove la donna è stata rapidamente imbarcata. L’equipaggio è poi decollato verso Roma, per atterrare sull’eliporto del Policlinico “Agostino Gemelli”, dove la paziente è stata presa in cura dal personale ospedaliero. L’elicottero è poi rientrato sulla base di Pratica di Mare per riprendere lo stato di prontezza per l’allarme S.A.R. nazionale. L’85° Centro S.A.R. è uno dei reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha come missione istituzionale quella di garantire, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà. Inoltre, il reparto concorre a molte attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita (come nel caso descritto) ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAAB AVVIA LA PRODUZIONE DEI COMPOSITE MASTS PER LA FINNISH NAVY – Martedì 15 agosto, presso la sede di Saab a Karlskrona, si è tenuta una composite cutting ceremony per il primo dei quattro masts delle nuove navi della Marina finlandese. I masts sono fabbricati nello stesso materiale composito di cui sono fatte le Swedish Visby-class corvettes e di cui Saab è un produttore leader a livello mondiale. Nel settembre 2019 Saab ha firmato un contratto per fornire e integrare il combat system per le quattro nuove navi della Marina finlandese della Pohjanmaa class (noto come programma Squadron 2020). Saab è uno dei subappaltatori delle nuove navi, con consegne previste nel periodo 2027-2029. I masts che Saab produce per la Finlandia sono alti quanto un edificio di cinque piani. “Non vediamo l’ora di fornire le nostre world-leading composite solutions and combat systems con il nostro cliente finlandese”, afferma Mats Wicksell, Senior Vice President and Head of Saab’s Business Area Kockums. Saab ha un grande know-how e una lunga esperienza nella progettazione e costruzione di materiali compositi, come la fibra di carbonio. C’è un grande interesse per tali materiali in quanto contribuiscono a ridurre il peso e la firma radar. La fibra di carbonio è un’alternativa sostenibile che non si corrode, riduce il consumo di carburante e significa che una parte maggiore del peso complessivo può essere destinata a capacità aggiuntive.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER LA JETBLUE PLUS CARD – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato oggi che la JetBlue Plus Card, emessa da Barclays, ha ricevuto il J.D. Power Award, classificandosi più in alto tra le co-branded airline credit cards secondo il J.D. Power 2023 U.S. Credit Card Satisfaction Study. Lo studio annuale di J.D. Power analizza le risposte al sondaggio di oltre 30.000 credit card customers negli Stati Uniti. Lo studio, condotto in quattro diversi periodi di tempo da agosto 2022 a giugno 2023, misura la soddisfazione complessiva del cliente in base alle performance in sette fattori. La JetBlue Plus Card ha ottenuto il punteggio più alto (o il punteggio n. 1) in tre dei sette fattori dello studio: Rewards Earning, Rewards Redeeming and Benefits”. “Poiché JetBlue rimane impegnata a fornire programmi, premi e vantaggi innovativi per tutti i clienti, siamo orgogliosi che i nostri titolari di carta riconoscano il valore aggiunto che abbiamo integrato nella nostra suite di JetBlue credit cards e nel programma TrueBlue loyalty program recentemente aggiornato”, afferma Christopher Buckner, vice president of loyalty and partnerships, JetBlue. “Questo onore di J.D. Power indica ulteriormente la nostra missione di investire in prodotti, programmi e servizi che mettono i nostri clienti al primo posto”. “Questo riconoscimento da parte di J.D. Power dimostra che la carta JetBlue Plus offre valore, vantaggi ed esperienze migliorate ai nostri cardmembers”, afferma Doug Villone, Head of U.S. Cards and Partnerships, Barclays US Consumer Bank. “In Barclays collaboriamo con i brand più amati d’America per offrire prodotti e servizi che fidelizzano e migliorano la vita dei brand’s core consumers”. “All’inizio di quest’anno JetBlue ha lanciato il nuovo TrueBlue® loyalty program, offrendo nuove opportunità ai cardmembers di guadagnare punti, vantaggi e raggiungere il TrueBlue Mosaic® status. Barclays e JetBlue collaborano da più di sette anni per emettere la JetBlue Plus Card, dove i titolari della carta godono di diversi vantaggi. Per ulteriori informazioni sulle JetBlue credit card offerings e sul TrueBlue loyalty program, visitare https://www.jetblue.com/trueblue“, conclude JetBlue.

JETBLUE RINNOVA IL SUO IMPEGNO VERSO LA FLORIDA – JetBlue Airways ha annunciato il rinnovo della sua partnership con i Florida Panthers della National Hockey League, ora con il ruolo di leader assunto da JetBlue Vacations, gestita da JetBlue Travel Products. “Il rinnovo della partnership estende il rapporto di 14 anni di JetBlue con i Panthers e non solo consolida il loro rapporto di lunga data, ma rafforza anche l’incrollabile impegno di JetBlue nei confronti della comunità del sud della Florida. Dall’ingresso di JetBlue nel sud della Florida, la compagnia aerea è stata in grado di fornire ai clienti tariffe basse e un ottimo servizio, con il numero di persone che volano dentro e fuori Fort Lauderdale raddoppiato da circa 16 milioni nel 2000 a quasi 32 milioni nel 2022. Inoltre, con la designazione di JetBlue come “Official Domestic Airline” dei Florida Panthers, JetBlue Vacations interagirà con i fan attraverso vari punti di contatto alla FLA Live Arena. JetBlue ha definito un ambizioso piano di crescita per il sud della Florida, reso possibile dalla sua combinazione pianificata con Spirit, e prevede di raggiungere più di 250 partenze giornaliere da Fort Lauderdale-Hollywood entro il 2027. Questa espansione porterà più tariffe basse di JetBlue verso più destinazioni, aumentando la concorrenza e posizionando Fort Lauderdale come una scelta ancora più interessante per i clienti del sud della Florida”, afferma JetBlue. “Sin dal nostro primo volo 23 anni fa, la Florida del sud ha occupato un posto speciale nel cuore di JetBlue e questa partnership con i Florida Panthers dimostra ulteriormente la nostra dedizione alla regione”, ha affermato Robin Hayes, CEO di JetBlue. “Mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza nel sud della Florida e a portare la JetBlue Experience a più clienti, siamo orgogliosi di stare al fianco dei Panthers mentre ispirano e intrattengono i fan”.