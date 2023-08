American Airlines aggiunge nuove rotte e destinazioni la prossima estate

American Airlines informa: “E’ tempo di iniziare a pianificare le vacanze estive del prossimo anno. American Airlines è lieta di annunciare quattro nuove rotte e ripristinare un’altra rotta come parte della più grande espansione transatlantica della compagnia aerea dal 2019.

American aggiungerà nuovi servizi diretti verso l’Europa, con voli da Philadelphia (PHL) a Copenhagen (CPH); Napoli (NAP); Nizza (NCE). American lancerà anche un nuovo servizio tra Dallas-Fort Worth (DFW) e Barcellona (BCN) e ripristinerà i voli tra Chicago (ORD) e Venezia (VCE)“.

“American è entusiasta di aggiungere tre nuove destinazioni europee”, ha dichiarato Brian Znotins, Senior Vice President of Network and Schedule Planning, American. “I nuovi servizi da Philadelphia e il servizio transatlantico ampliato da Chicago e Dallas-Fort Worth offriranno ai clienti un comodo accesso unico da più di 200 destinazioni negli Stati Uniti verso l’Europa la prossima estate”.

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 20 agosto su aa.com o sull’app mobile di American.

“American offrirà 15 voli giornalieri diretti da PHL verso 14 destinazioni europee la prossima estate, il suo più grande programma transatlantico dalla città dal 2019. Con un servizio aumentato verso più di 70 destinazioni domestiche da PHL, American offre un comodo accesso unico per i clienti in tutto il paese verso l’Europa.

A partire dal 6 maggio 2024 American lancerà il servizio tra PHL e NCE (con Boeing 787-9), la porta d’accesso della Costa Azzurra. I voli inizieranno in tempo per consentire ai clienti di essere ipnotizzati dalle luci lampeggianti nella vicina Cannes.

A partire dal 5 giugno 2024 American inaugurerà un nuovo servizio per NAP (con Boeing 787-8), la quarta destinazione italiana della compagnia aerea, offrendo ai clienti una vacanza italiana unica.

Quando il servizio per CPH verrà lanciato il 6 giugno 2024 (con Boeing 787-9), American offrirà voli verso 11 paesi in Europa. Con questo nuovo servizio per la Scandinavia, i clienti possono esplorare gli edifici colorati nel porto di Nyhavn, deliziarsi con i tradizionali biscotti al burro e sperimentare la luce del giorno quasi infinita.

American lancerà per la prima volta un nuovo servizio tra DFW e BCN la prossima estate (dal 5 giugno 2024, con Boeing 777-200), offrendo opzioni di pianificazione senza pari. American amplierà la sua posizione come la più grande compagnia aerea statunitense che serve BCN. Con cinque gateway tra cui scegliere negli Stati Uniti, American offre un programma e una rete senza pari per i clienti che desiderano prendere tutto ciò che Barcellona ha da offrire”, prosegue American Airlines.

“American sarà inoltre l’unica compagnia aerea ad offrire un volo diretto che collegherà la Windy City alla City of Water con il ritorno del servizio tra ORD e VCE (dal 5 giugno 2024, con Boeing 787-8). A complemento del servizio esistente tra PHL e VCE (che ripartirà il 4 aprile 2024, con Boeing 787-8), il volo aggiuntivo da ORD consentirà ai clienti una maggiore flessibilità di orario e si collegherà a più di 100 destinazioni domestiche, comprese più città del Midwest.

American ha anche recentemente esteso il servizio a tutto l’anno sulle rotte verso diverse destinazioni transatlantiche chiave, tra cui Lisbona (LIS), Madrid (MAD) e da DFW a Roma (FCO), offrendo ai clienti maggiore flessibilità per pianificare le loro vacanze europee nel 2024.

Questo inverno inoltre American rafforzerà il suo status di compagnia aerea più grande tra Stati Uniti e Messico, Caraibi e America Latina, espandendo ulteriormente il programma più grande di sempre verso la regione, con più voli verso destinazioni al sole. La compagnia aerea prevede inoltre di aumentare i voli tra DFW e Buenos Aires (EZE) a servizio giornaliero a partire da ottobre”, continua American Airlines.

“Il programma fedeltà AAdvantage® di American Airlines è un compagno di viaggio gratificante che può aiutare i clienti a creare più viaggi ed esperienze. I soci AAdvantage possono utilizzare le miglia per voli verso quasi 1.000 destinazioni in tutto il mondo e per tutto il viaggio. I viaggiatori che non sono soci AAdvantage possono iscriversi gratuitamente per guadagnare miglia e punti fedeltà”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)