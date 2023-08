L’U.S. Army assegna ad Airbus un contratto per helicopter modernization

L’U.S. Army ha assegnato ad Airbus un contratto da 27,8 milioni di dollari per aggiornare l’Army National Guard Security & Support Battalion Mission Equipment Package (MEP).

“Gli aggiornamenti al MEP espandono le capacità dell’UH-72A Lakota di condurre operazioni diurne e notturne fornendo una advanced moving map, enhanced digital interfaces, nuovi monitors, un airborne mission management system e altri miglioramenti dei sistemi”, afferma Airbus.

“Questo contratto fornisce ai piloti funzionalità e capacità significativamente aumentate per svolgere le missioni impegnative di oggi, aumentando ulteriormente il valore del Lakota come ISR asset per la National Guard”, afferma Scott Tumpak, Vice President of Military Line of Business for Airbus U.S. Space and Defense.

“I MEP equipped UH-72A sono specificamente progettati per eseguire National Guard operations in una serie di missioni, tra cui domestic operations, counter-drug and border security.

L’Army contract ammodernerà fino a 50 Security & Support Battalion aircraft operati negli Stati Uniti. Ci sono attualmente 107 aeromobili nella flotta.

Questi velivoli saranno modificati presso l’Airbus Columbus, Mississippi helicopter production facility, dove più di 480 UH-72A e UH-72B Lakota, basati sull’H145, sono stati consegnati all’U.S. Army dal 2006″, prosegue Airbus.

“Il contratto sarà gestito da Airbus U.S. Space & Defense. Operando nell’ambito di uno Special Security Agreement, Airbus U.S. Space & Defense, Inc. offre world-class satellite, laser communication, rotor and fixed wing solutions per soddisfare i più complessi U.S. defense, security, space, and intelligence requirements”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)