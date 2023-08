News Brevi – 21.08.2023

AERONAUTICA MILITARE: IL CAPO DI STATO MAGGIORE IN VISITA AL REPARTO SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZAZIONE TIRO AEREO – Giovedì 17 agosto il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo, Aeroporto militare M.O. Pil. Giovanni Farina (RSSTA) di Decimomannu, è stato interessato dalla visita del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Il Generale Goretti è stato ricevuto dal Comandante del Reparto, Colonnello Federico Pellegrini, che lo ha aggiornato sull’evoluzione operativa e logistica dell’Aeroporto in funzione dell’International Flight Training School (IFTS). La visita è proseguita presso il Campus IFTS, dove il Capo di SMA ha incontrato il Managing Director di Leonardo CAE Advanced Jet Training, Ingegner Giovanni Basile e il Comandante del 212° Gruppo Volo IFTS, Tenente Colonnello Tommaso De Salvo, che hanno illustrato i progressi dell’attività tecnica e operativa dei corsi della Scuola di Volo. Il Gen. S.A. Goretti, al termine della visita, si è detto “felice di tornare presso un Reparto importante come il RSSTA”, ringraziando il Colonnello Pellegrini e i suoi uomini “per come hanno saputo trasformare un progetto in realtà concreta”, sottolineando i notevoli progressi fatti presso il Campus IFTS e invitando ad avanzare senza indugi nello sviluppo del progetto. L’ Aeroporto militare di Decimomannu, sede del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo (R.S.S.T.A), dipende gerarchicamente dal Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze del Salto di Quirra (Perdasdefogu), dal Comando Aeronautica Militare per la Regione Autonoma Sardegna (CAMRAS), per le funzioni presidiarie e di coordinamento con gli altri enti AM presenti sull’isola. Dal Comandante R.S.S.T.A, dipendono il Distaccamento aeroportuale di Alghero, il poligono di Capo Frasca, la Sezione Deposito Armamenti Serrenti ed i Teleposti (Meteo) di Capo Bellavista, Capo Caccia e Capo Carbonara, ubicati fuori dal sedime aeroportuale di Decimomannu. Il R.S.S.T.A. coordina, gestisce e controlla le attività di volo dei Reparti dell’Aeronautica Militare, delle altre FF.AA. e dei Paesi Alleati, garantendone altresì il supporto logistico/amministrativo. È la sede dell’80° Centro Search and Rescue e della International Flight Training School (I.F.T.S.), eccellenza nell’ambito dell’addestramento avanzato al volo, frutto della compartecipazione tra Aeronautica Militare e Leonardo S.p.a. (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VUELING: CONSIGLI PER VOLARE CON IL PROPRIO CANE – Vueling informa: “Il 26 agosto si celebra la Giornata Mondiale del Cane: intelligente, sensibile, affettuoso, piccolo o grande, a pelo lungo o corto, in questa data si celebrano proprio tutti. Introdotta nel 2004 per promuovere le adozioni, questa giornata mondiale fu ideata dall’addestratrice cinofila americana Colleen Paige, che volle ricordare il giorno in cui i suoi genitori adottarono il cane di famiglia. Per l’occasione Vueling, parte del gruppo IAG, ha stilato una lista dei 5 consigli da seguire per chi non vuole separarsi dal proprio amico più fedele mai, neanche in volo. Vueling è una delle poche compagnie low-cost pet-friendly che consente ai suoi passeggeri di viaggiare accompagnati su tutte le rotte europee (escluse quelle da e per il Regno Unito e l’Irlanda), nei voli diretti e in quelli in connessione attraverso l’hub di Barcellona-El Prat, con il massimo del comfort”. “Specie e taglia: per quanto riguarda i cani è fondamentale farli viaggiare in un trasportino omologato (45 x 39 x 21 cm) che abbia delle aperture per il passaggio dell’aria, per un peso complessivo massimo di 8 kg, accessori inclusi, per le prenotazioni effettuate dal 20 giugno 2023 in poi. Le stesse considerazioni valgono per gli altri animali che dovrano essere trasportati nella loro gabbietta. Naturalmente, Vueling permette sempre ai cani da assistenza di accedere alla cabina. Documenti e condizioni: oltre al biglietto e al microchip, è necessario essere muniti del passaporto che attesti la storia vaccinale, compreso quello anti-rabbia effettuato almeno 21 giorni prima del volo. Prenotazione e tariffe: all’atto della prenotazione il padrone dovrà segnalare la presenza del proprio amico a quattro zampe, scegliendo la tariffa “Basic” e acquistando il servizio da scegliere nella sezione Personalizza il tuo volo. Assicurazione: tra queste, si possono includere le eventuali spese sostenute all’estero e le spese di ricerca in caso di perdita o smarrimento durante il viaggio. Controlli e decollo: il cane passerà dal metal detector assieme al padrone, mentre il trasportino dovrà essere scansionato come il resto dei bagagli insieme al guinzaglio e al cibo. Una volta a bordo dell’aereo, il cane troverà spazio nel suo trasportino a terra sotto la poltrona di fronte al posto a sedere assegnato, assicurato tramite un’imbracatura di sicurezza prima e dopo il decollo e all’atterraggio. Per motivi di sicurezza, non potrà uscire fino allo sbarco”, prosegue Vueling.

IBERIA RIPORTA IN SPAGNA LE CAMPIONESSE DEL MONDO DEL CALCIO FEMMINILE – Il volo Iberia IB2813 che porterà a Madrid la squadra di calcio femminile spagnola è un charter che la compagnia aerea ha programmato appositamente per i campioni della Coppa del Mondo in Australia. “Questo volo, decollato da Sydney, atterrerà nel paese verso le 22:00 di lunedì 21 agosto. Per operare questo charter, Iberia ha programmato il suo aereo più avanzato e sostenibile, l’Airbus A350 e, in particolare, questo con registrazione EC-NIS e il cui nome è ‘Talento a Bordo’, per onorare i nostri campioni. Talento a Bordo è anche il nome del progetto in cui si inquadra la sponsorizzazione di Iberia della Real Federación Española de Fútbol, e che prevede la trasferta delle squadre maschili e femminili fino al 2026. Per celebrare il trionfo della squadra di calcio femminile spagnola, Iberia offrirà un servizio speciale a bordo con spumante e torta per i 250 passeggeri, inclusi familiari e sponsor, che accompagneranno le giocatrici in questo volo molto speciale. Inoltre, in riconoscimento della loro grande carriera e del loro ruolo di promotrici dello sport femminile, le nuove campionesse del mondo riceveranno la carta Iberia Plus Singular, una categoria del suo programma fedeltà con cui Iberia ha sempre distinto grandi personalità di diversi campi”, afferma Iberia. “Al momento l’aereo è già atterrato a Doha. Da lì, proseguirai il suo volo per Madrid, con arrivo intorno alle 22:00, a seconda del tempo di scalo richiesto in Qatar. Il volo programmato per riportare a casa le vincitrici della Coppa del Mondo di calcio femminile è decollato da Sydney questa mattina alle 07:28 ora locale ed è atterrato a Doha alle 14:44 ora del Qatar. Da Sydney a Doha, la Coppa del Mondo ha viaggiato in cockpit e, prima del decollo, l’equipaggio ha rivolto ai giocatori un caloroso messaggio di benvenuto. È la seconda volta che Iberia ha il grande onore di partecipare a questo momento storico: nel 2010 portò la Coppa del Mondo dal Sudafrica e oggi arriverà a Madrid con le Campionesse del Mondo”, conclude Iberia.

LOCKHEED MARTIN SELEZIONATA PER LA REALIZZAZIONE DI 36 SMALL SATELLITES – La Space Development Agency (SDA) ha assegnato a Lockheed Martin un firm-fixed price agreement del valore di circa 816 milioni di dollari per la costruzione di 36 Tranche 2 Transport Layer (T2TL) Beta satellites. T2TL fa parte di un piano generale per rafforzare la deterrenza con space architectures più resilienti per beyond line-of-sight (BLOS) targeting, data transport, advanced missile detection and tracking. I T2TL Beta variant satellites funzioneranno in tandem con i Tranche 1 and Tranche 2 networks di SDA. Faranno avanzare la capacità con miglioramenti tecnologici mirati, configurazioni del payload incentrate sulla missione e una maggiore integrazione. T2TL Beta sarà composto da 72 satelliti e sarà dispiegato in orbita su una serie di lanci a partire dal 2026. Sarà sottoposto a un processo di verifica e messa in servizio continuo per l’accettazione nelle operazioni. Con questo contratto, Lockheed Martin consegnerà almeno 88 data communications satellites per la SDA’s low-Earth orbit military constellation. I 10 satelliti Tranche 0 Transport Layer (T0TL) dell’azienda verranno lanciati nel 2023, mentre i 42 satelliti Tranche 1 sono in produzione e sulla buona strada per un lancio nel 2024.

NUOVE NOMINE PER TEXTRON – Textron Inc. ha annunciato oggi che Rob Scholl, president & CEO of Textron eAviation, è stato nominato president & CEO of Textron Specialized Vehicles Inc. e Kriya Shortt, senior vice president, Global Parts & Distribution, at Textron Aviation, è stata nominata president & CEO of Textron eAviation, succedendo a Scholl. Entrambe le nomine entrano in vigore il 31 agosto 2023. Scholl succede a Gunnar Kleveland alla guida del Textron Specialized Vehicles portfolio of businesses che include brand come E-Z-GO, Arctic Cat, Jacobsen, Cushman e Textron Ground Support Equipment. Riporterà a Joerg Rautenstrauch, president of the Industrial segment. Scholl ha guidato Textron eAviation sin dal suo inizio come segmento di attività nel 2022, costruendo un team che sta perseguendo la strategia a lungo termine di Textron di sviluppare una famiglia di velivoli sostenibili e supervisionare lo sviluppo e l’espansione del Pipistrel. Shortt ha 27 anni di esperienza con Textron Aviation, ricoprendo posizioni di leadership nelle sue sales and marketing and customer service functions. Più recentemente, è stata senior vice president, Global Parts & Distribution, e president of Able Aerospace e McCauley Propeller Systems. Shortt riporterà a Scott C. Donnelly, Textron chairman & CEO. Commentando la transizione, Donnelly ha dichiarato: “Rob e Kriya sono stati leader eccezionali nelle nostre rispettive attività e sono fiducioso che continueranno a guidare il successo nei loro nuovi ruoli. Voglio ringraziare Gunnar per il suo contributo a TSV negli ultimi quattro anni e per i suoi 20 anni di servizio alla nostra azienda”.

AMERICAN AIRLINES LANCIA LA SUA CAMPAGNA ANNUALE DI RACCOLTA FONDI IN COLLABORAZIONE CON SU2C – American Airlines, in collaborazione con Stand Up To Cancer (SU2C), lancia la sua campagna annuale per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro e invita i clienti a partecipare agli sforzi. “Coloro che scelgono di donare online $25 o più riceveranno 25 miglia bonus American Airlines AAdvantage per ogni dollaro donato. E grazie a Mastercard, coloro che effettuano una donazione online utilizzando la loro carta di credito American Airlines AAdvantage Mastercard riceveranno 50 bonus American Airlines AAdvantage® miles per ogni dollaro, fino a 3 milioni di dollari donati. La promozione termina il 30 settembre 2023 o quando le donazioni complessive per la promozione ammontano a $3 milioni, a seconda di quale evento si verifica prima”, afferma American Airlines. “Durante la nostra collaborazione di sette anni con Stand Up To Cancer, il supporto dei nostri generosi membri del team e dei clienti è stato notevole”, ha affermato Robert Isom, Chief Executive Officer. “Siamo grati per l’opportunità di collaborare con Stand Up To Cancer e portare avanti la loro missione di raccogliere fondi e continuare ad accelerare il ritmo della ricerca rivoluzionaria”. Dalla prima unione delle forze nel 2016, American ha raccolto più di 17,5 milioni di dollari a beneficio di SU2C attraverso iniziative di raccolta fondi. Nel 2019, American ha lanciato una campagna che offriva a coloro che donavano la possibilità di onorare una persona cara includendo il proprio nome su un aereo Airbus A321 in una speciale livrea SU2C. “Affrontare il cancro è uno sforzo della comunità, motivo per cui siamo così grati ai nostri sostenitori di lunga data, American Airlines, e ai loro generosi clienti”, ha affermato Rusty Robertson, co-fondatore di Stand Up To Cancer. “Ci auguriamo che la ricerca finanziata da Stand Up To Cancer continui ad aiutare a risolvere le sfide più grandi e urgenti di questa malattia. I nostri donatori aiutano a rendere tutto possibile”.

JETBLUE LANCIA IL GATEWAY ROTOR TRANSITION PROGRAM (RTP) – JetBlue annuncia oggi il lancio del suo ottavo Gateway development program, Gateway Rotor Transition Program (RTP). Gateway RTP stabilisce un percorso di talenti prescritto per U.S. military-trained rotary wing aviators, per trasferire la loro esperienza esistente come piloti di elicotteri e acquisire le competenze e le certificazioni necessarie per entrare a far parte di JetBlue come primo ufficiale. I candidati accettati riceveranno un’offerta di lavoro condizionale prima di iniziare il loro Rotor Transition Program. Dopo aver completato tutti i requisiti normativi FAA e il syllabus di flight lessons and ground schools sviluppati per Gateway RTP, i candidati passeranno direttamente a JetBlue come first officer new hire trainee. JetBlue ha stretto una partnership con SkyWarrior Flight Training LLC a Pensacola, Florida, per offrire questo programma di addestramento personalizzato in cui, oltre al consolidato commercial, instrument, multi-engine and Air Transport Pilot training di SkyWarrior, i piloti saranno immersi nelle procedure, nella filosofia e nelle operazioni di JetBlue da Piloti JetBlue con precedente military rotary wing experience, nonché attuali istruttori e mentori della compagnia aerea. “Siamo incredibilmente orgogliosi di supportare i nostri veterani, sia clienti che membri dell’equipaggio”, ha affermato Warren Christie, head of safety, security, fleet operations, airports, and JetBlue University, JetBlue. “Con Gateway RTP, forniremo a questi affermati U.S. military rotary wing aviators le competenze e le certificazioni aggiuntive necessarie per portare la loro esperienza professionale e le loro capacità tecniche a JetBlue”. Con circa 500 partecipanti attivi attraverso i suoi Gateway e oltre il 10% delle nuove assunzioni di piloti della compagnia aerea nel 2023 che dovrebbero provenire da uno dei Gateway, il potenziale di crescita è estremamente elevato.