I piloti di American Airlines ratificano il nuovo accordo

I piloti di American Airlines, rappresentati dalla Allied Pilots Association (APA), hanno ratificato un nuovo accordo quadriennale con la compagnia. Il nuovo contratto fornirà più di 9 miliardi di dollari in compensi e benefici in termini di qualità della vita ai 15.000 piloti American.

“Oggi è davvero un giorno fantastico per i nostri piloti e la compagnia aerea”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Questo accordo aiuterà American ad espandere immediatamente la pilot training capacity per supportare under-utilized aircraft e i voli futuri e fornirà ai nostri piloti maggiori opportunità di progredire nella loro carriera. Siamo grati alla compagnia e ai team negoziali dell’APA che hanno lavorato diligentemente e in modo collaborativo per raggiungere un accordo di cui siamo orgogliosi e che i nostri piloti meritano. Vorrei ringraziare personalmente e congratularmi con il Capt. Ed Sicher, APA President, per la sua superba leadership durante tutto il processo negoziale”.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)