Singapore Airlines potenzierà il network nella stagione estiva 2024

Singapore Airlines (SIA) aumenterà i suoi servizi in diverse destinazioni del network durante la stagione estiva 2024 (dal 31 marzo al 26 ottobre 2024) per sostenere la forte domanda di viaggi aerei verso i suoi principali mercati.

Le novità includono il ripristino dei voli con l’Airbus A380 tra Singapore e Francoforte, l’utilizzo di aeromobili widebody Airbus A350-900 sui voli per Cairns e Malé, la ripresa dei voli diretti tra Singapore e Barcellona e l’aumento delle frequenze di volo in modo da raggiungere i livelli pre-pandemia o superarli in alcune destinazioni del network.

Tra le destinazioni che raggiungeranno o supereranno i livelli pre-pandemici in termini di frequenze di voli si trovano Ahmedabad (India), Pechino e Shanghai (Cina), Copenhagen (Danimarca), Da Nang (Vietnam), Darwin, Melbourne e Perth (Australia), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Tokyo-Haneda (Giappone), Seattle e Houston (Stati Uniti d’America).

JoAnn Tan, Senior Vice President Marketing Planning di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Grazie all’annuncio della programmazione dei voli per la prossima estate, i nostri passeggeri potranno pianificare in anticipo i propri viaggi per il 2024, approfittando di una scelta più ampia e di una maggiore flessibilità, mentre SIA continuerà ad adeguare ed espandere il proprio network per rispondere all’andamento della domanda”.

Per quanto riguarda Milano e Barcellona, dal 2 giugno 2024 SIA riprenderà i voli diretti tra Singapore e Barcellona con una frequenza di 2 volte a settimana (SQ388 e SQ387). I voli SQ356 e SQ355 tra Singapore e Milano passeranno da due a quattro alla settimana. I voli SQ378 e SQ377 in quinta libertà sulla rotta Singapore-Milano-Barcellona passeranno dalla frequenza di cinque volte a settimana a quella di tre volte a settimana.

2 giugno 2024 – 24 ottobre 2024

SQ388 Singapore – Barcellona – Giovedì, domenica 23:35 – 06:55 (+1) Airbus A350-900.

SQ387 Barcellona – Singapore – Lunedì, venerdì 12:00 – 06:55 (+1) Airbus A350-900.

3 giugno 2024 – 25 ottobre 2024

SQ356 Singapore – Milano – Lunedì, giovedì, venerdì, domenica 23:30 – 06:10 (+1) Airbus A350-900.

SQ355 Milano – Singapore- Lunedì, martedì, venerdì, sabato 13:00 – 07:00 (+1) Airbus A350-900.

4 giugno 2024 – 26 ottobre 2024

SQ378 Singapore – Milano – Martedì, mercoledì, sabato 23:30 – 06:10 (+1) Airbus A350-900.

SQ378 Milano – Barcellona – Mercoledì, giovedì, domenica 07:40 – 09:15 Airbus A350-900.

SQ377 Barcellona – Milano – Mercoledì, giovedì, domenica 10:40 – 12:20 Airbus A350-900.

SQ377 Milano – Singapore – Mercoledì, giovedì, domenica 13:50 – 07:50 (+1) Airbus A350-900.

