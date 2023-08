L’Indonesia annuncia l’impegno ad acquisire i Boeing F-15EX

La Republic of Indonesia e Boeing hanno condiviso il loro impegno a finalizzare la vendita di 24 aerei F-15EX all’Indonesia, soggetta all’approvazione del governo degli Stati Uniti, durante una visita dell’Indonesia’s Minister of Defense Prabowo Subianto negli Stati Uniti.

La firma di un Memorandum of Understanding (MoU) da parte dell’Air Vice Marshal Yusuf Jauhari, Head of Defense Facilities Agency, Indonesia Ministry of Defense, e di Mark Sears, Boeing Fighters vice president and program manager, ha avuto luogo presso la St. Louis facility dell’azienda, dopo un tour della F-15EX production line.

“Siamo lieti di annunciare il nostro impegno a procurare la critical F-15EX fighter capability per l’Indonesia”, ha affermato il Minister Subianto, che ha assistito alla firma del protocollo d’intesa. “Questo state-of-the-art fighter proteggerà la nostra nazione con le sue capacità avanzate”.

“L’F-15EX è la versione più avanzata dell’F-15 mai costruita, con digital fly-by-wire flight controls, un nuovo electronic warfare system, all-glass digital cockpit e le più recenti mission systems and software capabilities, che saranno tutti sfruttati per fornire il nuovo F-15IDN“, afferma Boeing.

“Abbiamo investito anni di esperienza nello sviluppo delle capacità dell’F-15EX. Non esiste nessun altro fighter come l’F-15 al mondo e questa piattaforma metterà l’Indonesia al vertice delle air dominance capabilities”, afferma Sears. “Boeing è pronta a sostenere questo sforzo e rimane un partner impegnato dell’ U.S. government nel portare avanti gli obiettivi di sicurezza internazionale con alleati e partner in tutto il mondo”.

“Boeing e l’Indonesia lavorano in partnership da quasi 75 anni per sostenere lo sviluppo delle capacità aerospaziali e di difesa del Paese attraverso training, supply chain development e collaborazioni. Oggi la presenza di Boeing in Indonesia copre commercial aviation, defense, space, supply chain, academia partnerships e gli sforzi di sviluppo dei talenti nell’industria locale.

Attualmente l’F-15 è utilizzato da sette paesi in tutto il mondo”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)