News Brevi – 22.08.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A CIAMPINO CON FALCON 50 DEL 31° STORMO – Si è svolto ieri il trasporto sanitario d’urgenza di una neonata di un solo giorno di vita dall’aeroporto di Cagliari-Elmas a Roma-Ciampino, effettuato con un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare. La bimba, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferita, nella modalità più veloce possibile, dal Presidio Ospedaliero Duilio Casula di Monserrato (CA) all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. I trasporti sanitari d’urgenza, a favore della collettività, rientrano tra i compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. Il volo salva-vita della bimba, nello specifico, è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’Aeroporto di Ciampino nel primo pomeriggio, atterrando a Cagliari-Elmas dopo circa un’ora di volo. Qui la piccola paziente, accompagnata dal suo papà, è stata subito imbarcata sull’assetto messo a disposizione dalla Forza Armata per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Ciampino, un’ambulanza del Bambino Gesù, già presente sul posto in attesa della piccola, si è immediatamente diretta verso l’Ospedale pediatrico romano per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DASSAULT FALCON 6X RICEVE LA EASA TYPE CERTIFICATION – Il Falcon 6X, l’ultimo business jet aircraft di Dassault Aviation, è stato certificato dalla European Union Aviation Safety Agency. Il Falcon 6X è un very long-range business con la cabina più ampia della sua classe e che incorpora tecnologie all’avanguardia.

DRONI NELLE MISSIONI ANTINCENDIO: A REAS UN CONVEGNO SUI NUOVI VELIVOLI UNMANNED PER LA LOTTA AI ROGHI BOSCHIVI – Durante la prossima edizione di REAS, si svolgerà la terza edizione del convegno nazionale dedicato all’utilizzo dei droni nelle emergenze. Quest’anno l’incontro riguarderà l’impiego di velivoli unmanned per l’individuazione, il monitoraggio e lo spegnimento dei roghi boschivi, che soprattutto d’estate divampano in tutta Italia. Alle decine di aerei ed elicotteri coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, nelle campagne estive antincendio si affiancano sempre più spesso droni multirotori e ad ala fissa, utilizzati dai Carabinieri Forestali, dai Vigili del Fuoco e anche dalle organizzazioni regionali di Protezione Civile per controllare il territorio, individuare precocemente le fiamme e magari cogliere sul fatto eventuali piromani. In occasione del convegno, saranno presentati in anteprima due nuovissimi droni “made in Italy” ad ala fissa e a propulsione solare, capaci di volare di giorno per molte ore di seguito anche a lunga distanza: si tratta del “FireHound Zero LTE”, un drone dotato di un sofisticato sensore all’infrarosso per individuare gli incendi e capace di trasmettere le coordinate precise anche di un piccolo falò, e del “Fire Responder”, un drone a decollo e atterraggio verticali capace di trasportare sei chilogrammi di materiale estinguente da far cadere direttamente sulle fiamme. Entrambi questi droni sono stati sviluppati dalla società Vector Robotics, in collaborazione con NPC Spacemind. Ulteriori informazioni: www.vector-robotics.space. Al convegno, sono previsti pure gli interventi di rappresentanti di enti pubblici, forze armate e corpi dello Stato impegnati nella lotta agli incendi anche con l’impiego di droni. L’organizzazione è a cura dalla società romana Mediarkè, in collaborazione con i due eventi professionali di riferimento del settore droni in Italia, Roma Drone Conference e Sea Drone Tech Summit.

PAPA FRANCESCO VOLA IN MONGOLIA CON ITA AIRWAYS – ITA Airways onforma: “Il Santo Padre, per il suo prossimo Viaggio Apostolico, partirà il 31 agosto alle ore 18:30 da Roma Fiumicino verso l’Aeroporto Internazionale “Chinggis Khaan” di Ulaanbataar viaggiando con ITA Airways ad impatto ambientale zero CO2. ITA Airways ha scelto l’Airbus A330 con nuova livrea azzurra per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio. Come di consueto, il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con atterraggio previsto per le 10:00 ora locale. Il ritorno del Santo Padre a Roma Fiumicino è previsto per il 4 settembre alle ore 12:00 Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Fiumicino saranno presenti il Presidente di ITA Airways, Antonino Turicchi, il Direttore Generale di ITA Airways, Andrea Benassi, e il Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore del volo e delle attività di bordo sarà il Comandante Riccardo Privitera, Direttore Operazione Volo (Chief of Flight Operations), che vola su aeromobili Airbus dal 1997 ed è abilitato alla condotta di aeromobili A320 Family, A330 e A350. L’equipaggio complessivo sarà di 9 persone, 3 piloti e 6 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Per ITA Airways è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre per il suo Viaggio Apostolico. Per questo viaggio ITA Airways ha predisposto un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, l’utilizzo di SAF (Sustainable Aviation Fuel) per un quantitativo pari al 0,5% del rifornimento necessario ai voli e la compensazione integrale delle emissioni non eliminabili attraverso la partecipazione ad un progetto di riduzione di CO2 certificato Gold Standard”.

EMIRATES CELEBRA SU ICE IL CENTENARIO DEI WARNER BROS. STUDIOS – Emirates lancia una collezione speciale di 100 film per celebrare il centenario dei Warner Bros. Studios, una storia segnata da alcuni dei film più amati al mondo. “La capsule collection di film classici e documentari sarà disponibile sull’award-winning inflight entertainment system ice, sui voli Emirates dal 1° settembre 2023. Emirates è la prima compagnia aerea a portare in volo le celebrazioni del centenario della Warner Bros. con questa collezione unica di intrattenimento su ice. Oltre a 6.500 canali di intrattenimento on-demand, 45 film vincitori dell’Oscar®, oltre 2.000 film, 650 programmi TV e 4.000 ore di musica, podcast e audiolibri in 40 lingue, la collezione di film Warner Bros. 100 appena lanciata rappresenterà una pietra miliare film dai primi classici come Casablanca e Il mago di Oz, fino ai recenti successi come Dune ed Elvis. La collezione includerà anche quattro speciali documentari Max Original che raccontano la storia dello studio cinematografico. Esplorando l’impatto della Warner Bros. sull’arte, sul commercio e sulla cultura, 100 ANNI DI WARNER BROS. racconta la storia senza precedenti del leggendario studio di intrattenimento nel suo centenario”, afferma Emirates. “Con approfondimenti e storie in prima persona di registi, attori, dirigenti, giornalisti e storici, i quattro speciali ripercorrono le origini della Warner Bros.: dalla sua fondazione all’inizio degli anni ’20 da parte di quattro fratelli di una famiglia di immigrati, attraverso decenni di rischi creativi e narrazione di grande impatto, alle fusioni storiche degli anni 2000 che hanno trasformato l’azienda in una potenza mondiale dell’intrattenimento. Con la narrazione di Morgan Freeman e spezzoni di film iconici e serie TV di successo, 100 ANNI DI WARNER BROS. offre uno sguardo affascinante dietro le quinte delle storie indelebili che parlano al pubblico di tutto il mondo da generazioni. I documentari presentano interviste con oltre 60 registi, attori e dirigenti leggendari tra cui Martin Scorsese, Oprah Winfrey, Clint Eastwood, Tim Burton, George Clooney, Ellen DeGeneres, Daniel Radcliffe, Keanu Reeves, Oliver Stone e Robert De Niro”, conclude Emirates.

ANA GROUP ANNUNCIA IL FLIGHT SCHEDULE RIVISTO PER LA SECONDA META’ DEL FY2023 – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato il suo revised flight schedule per la seconda metà dell’anno fiscale 2023 (FY2023). Per le rotte internazionali, grazie alla costante ripresa della domanda passeggeri, ANA inizierà le operazioni del suo terzo aereo Airbus A380 (520 posti) sulla rotta Narita-Honolulu. Il volo NH182/181 del 20 ottobre sarà il primo volo di linea per questo aereo. Per le rotte verso la Cina, ANA introdurrà la nuova rotta Haneda-Qingdao, riprenderà i servizi sulle rotte Haneda-Guangzhou, Kansai-Pechino e aumenteranno i voli da Narita e Kansai per Shanghai. Come annunciato in precedenza, verrà ripresa anche la rotta Narita-Perth. Il flight schedule per Europe and Honolulu routes sarà annunciato separatamente. Il nuovo brand AirJapan entrerà in servizio sulla rotta Narita-Bangkok il 9 febbraio 2024 e servirà a catturare la forte inbound demand per leisure travel in Giappone dai mercati esteri in crescita, come il sud-est asiatico. Per soddisfare la crescente domanda, Peach aumenterà i voli sulla rotta Kansai-Seoul a 28 viaggi di andata e ritorno a settimana e sulla rotta Kansai-Hong Kong a 21 viaggi di andata e ritorno a settimana. Per le domestic routes, ANA e Peach prevedono di operare più voli rispetto ai livelli pre-COVID (circa il 101% rispetto al 2019) e massimizzeranno i profitti sulla ripresa della domanda passeggeri, rafforzando il network di ANA Group sfruttando i punti di forza di entrambe le compagnie. ANA utilizzerà il Boeing 787-10, che sarà introdotto per la prima volta sulle rotte domestiche. Con 429 posti (28 premium class e 401 economy class), uno dei più grandi sulle rotte domestiche, il Boeing 787-10 è posizionato per succedere ai Boeing 777 attualmente operativi sulle rotte domestiche, con un miglioramento di circa il 25% nei consumi di carburante, più efficienza e meno rumore. Il piano attuale di ANA è quello di introdurre l’aereo sulle rotte Haneda-Fukuoka, Haneda-Sapporo e altre rotte principali a partire da febbraio 2024. ANA prevede di introdurre 11 aeromobili entro l’anno fiscale 2026 e perseguire l’alta efficienza, unificando la main domestic route fleet con Boeing 787 variants. Per le freighter routes, ANA continuerà a massimizzare l’uso dei suoi 11 freighters attraverso la sua rete. Con il ritorno dei voli passeggeri, ANA utilizzerà il cargo space sugli aerei passeggeri per massimizzare la redditività.

EASYJET VOLA PER LA PRIMA VOLTA VERSO IL CAIRO DA LONDON LUTON – easyJet ha annunciato una nuova rotta verso la capitale egiziana, Il Cairo, da London Luton, che decollerà per la prima volta quest’inverno e sarà operativa tutto l’anno. Questa sarà la prima volta che la compagnia aerea opererà a Il Cairo, una delle città più grandi e iconiche del Nord Africa, e diventerà la 157a destinazione dell’esteso network a corto raggio di easyJet che abbraccia Europa, Nord Africa e Medio Oriente. I posti sono in vendita ora su easyJet.com e tramite l’app mobile. Partendo per la prima volta il 31 ottobre, i voli opereranno tre volte a settimana il martedì, giovedì e sabato tutto l’anno fornendo un collegamento diretto per i clienti dal Regno Unito. Ali Gayward, Country Manager di easyJet nel Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare voli per la prima volta per Il Cairo, il che rafforza ulteriormente la nostra impareggiabile rete a corto raggio dal Regno Unito, e questo continua a dimostrare la nostra fiducia nella forza resiliente della domanda di viaggi dall’UK. La nuova rotta da London Luton verso questa destinazione iconica espande ulteriormente la scelta che offriamo ai nostri clienti”. Jonathan Rayner, Chief Commercial Officer at London Luton Airport, ha dichiarato: “Siamo lieti che easyJet abbia scelto London Luton Airport per lanciare i suoi voli per Il Cairo. Essendo la capitale egiziana, Il Cairo ospita alcuni monumenti davvero iconici e sarà sicuramente una destinazione preferita per i passeggeri che viaggiano da LLA. Si tratta di una nuova entusiasmante aggiunta e sottolinea il nostro impegno nel fornire una scelta ancora più ampia, come parte dell’esperienza semplice e amichevole che offriamo ai passeggeri”. easyJet serve 21 aeroporti del Regno Unito, offrendo oltre 400 rotte verso 127 destinazioni dall’UK all’Europa, al Medio Oriente e al Nord Africa.

I CLIENTI AMERICAN DONANO PIU’ DI 1 MILIONE DI DOLLARI ALL’AMERICAN RED CROSS PER I SOCCORSI ALLE HAWAII – American Airlines continua a sostenere le operazioni di evacuazione e di soccorso in seguito ai devastanti incendi a Maui, Hawaii, all’inizio di questo mese. “Oltre a fornire flessibilità ai clienti, American sostiene le iniziative di soccorso offrendo miglia bonus AAdvantage® di American Airlines ai clienti che effettuano una donazione alla American Red Cross. Fino al 31 agosto, i membri AAdvantage possono guadagnare 10 miglia bonus AAdvantage per ogni dollaro donato alla Red Cross con una donazione minima di $25. Al 22 agosto, American ha distribuito più di 12 milioni di miglia AAdvantage ai clienti per i loro generosi contributi, e la Red Cross ha ricevuto donazioni per un totale di oltre 1,2 milioni di dollari. I contributi aiuteranno ad assistere le persone colpite dagli incendi”, afferma American Airlines. “La generosità dei nostri membri AAdvantage è stata pienamente evidente nelle ultime settimane”, ha affermato Ron DeFeo, Chief Communications and Marketing Officer, American. “Siamo grati ai nostri clienti che hanno contribuito e ai nostri partner della Red Cross per l’importante lavoro che stanno svolgendo per assistere negli sforzi di soccorso e recupero a Maui”.