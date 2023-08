Ryanair invita i turisti italiani a volare in Irlanda il prossimo inverno

Ryanair informa: “Ryanair celebra l’arrivo dell’inverno ispirando i turisti italiani a scegliere l’Irlanda per una vacanza. Ryanair è attualmente la compagnia che offre il maggior numero di collegamenti tra Italia e Irlanda con il suo prossimo operativo invernale ’23 (oltre 120 voli settimanali su 14 rotte).

Ogni anno Ryanair trasporta oltre 1,3 milioni di passeggeri tra Italia e Irlanda, con un aumento del 37% rispetto al pre-Covid. Una destinazione speciale da visitare tutto l’anno, l’Isola di Smeraldo offre una vasta gamma di esperienze per tutti i tipi di turisti, dalle pittoresche passeggiate e paesaggi mozzafiato al cibo tradizionale, così come una ricca storia, senza dimenticare la celebre cultura irlandese.

L’operativo invernale ’23 Italia – Irlanda di Ryanair prevede: 14 rotte (+56% rispetto all’inverno 2019); 120+ voli settimanali; +24% di crescita rispetto all’inverno 2019″.

“Città portuale colorata e dinamica con una ricca storia, Belfast è un vivace centro culturale sulla costa orientale dell’Irlanda del Nord. Ricca di pub, una scena gastronomica eclettica, edifici iconici e negozi, qui è possibile approfondire storia, scienza, letteratura e molto altro.

Si può volare a Belfast questo inverno da Milano – Bergamo e Torino.

Dublino è la vivace capitale con di una varietà di esperienze sorprendenti, dove la vita di città prospera fianco a fianco con quella all’aria aperta. Vanta un ricco calendario di appuntamenti invernali, tra cui il Púca Festival, l’evento che celebra le antiche tradizioni di Halloween, o il Winter in Dublin Festival (in programma da novembre a gennaio) fino ai famosi mercatini di Natale. Intorno alla capitale, ci sono imponenti castelli e palazzi, oltre a numerosi siti archeologici e monastici, nonché il sentiero del whiskey irlandese.

Quest’inverno si può volare a Dublino da: Trieste, Bologna, Pisa, Milano – Malpensa, Milano – Bergamo, Venezia Marco Polo, Roma – Fiumicino, Verona, Napoli e Torino.

Insieme alla vicina Kinsale, Cork è una destinazione gastronomica che ospita il Guinness Cork Jazz Festival, attirando migliaia di partecipanti ogni anno. Cork è anche la base perfetta per esplorare la vicina Kerry e il famoso Ring of Kerry, la penisola di Dingle e le isole Skellig, dove è stato girato Star Wars. Cork rappresenta anche il punto di partenza ideale per visitare la Wild Atlantic Way, una strada panoramica lunga 2500km.

Volate a Cork quest’inverno da Treviso, Milano – Bergamo e Roma – Fiumicino.

Se decidete di volare a Shannon non rimarrete delusi. Percorrete la Wild Atlantic Way e incontrerete il Connemara National Park, considerato uno dei luoghi più romantici e pittoreschi d’Irlanda, tra cui la maestosità dell’Abbazia di Kylemore, che si erge con maestosa eleganza sulle rive del Lough Pollacopall. La vicina Galway ha un’affascinante atmosfera “bohémien” con i suoi pub colorati e gli artisti di strada che si esibiscono in performance di musica e arte. Le vicine Cliffs of Moher e le isole Aran, danno uno sguardo all’antico passato dell’Irlanda, e la splendida regione del Burren non ha eguali.

Volate a Shannon questo inverno da Torino“, prosegue Ryanair.

“Per celebrare l’inverno ’23, la compagnia aerea ha lanciato una speciale promozione con tariffe a partire da € 29,99 per viaggi fino a settembre, disponibili solo su Ryanair.com“, conclude Ryanair.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)