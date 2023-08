Emirates segna una delle sue estati più trafficate di sempre, trasportando oltre 14 milioni di passeggeri, con un average seat load factors superiore all’80%, attraverso la sua rete globale tra giugno e agosto.

“Guardando ai prossimi mesi, le tendenze delle prenotazioni di Emirates mostrano una domanda ininterrotta di viaggi internazionali attraverso la sua rete. La destinazione Dubai è rimasta popolare tra i viaggiatori, anche durante i mesi estivi, con due milioni di clienti che si sono recati nell’hub della compagnia aerea per godersi le sue attrazioni e gli eventi tutto l’anno. I principali mercati in entrata a Dubai con Emirates durante questo periodo includevano Regno Unito, India, Germania, Pakistan, Arabia Saudita, Cina, Egitto e Kuwait. Oltre il 35% dei visitatori di Dubai che viaggiavano con Emirates erano famiglie, che si fermavano in media più di due settimane per scoprire i siti e le attrazioni della città.

Per questa stagione invernale la compagnia aerea prevede un altro picco nella domanda di viaggi a Dubai, poiché la città offre un fitto calendario di conferenze globali, eventi sportivi di livello mondiale e altro ancora. La città ha già accolto più di 8,5 milioni di visitatori internazionali nei primi sei mesi del 2023, registrando più di un milione di visitatori in più nello stesso periodo dell’anno scorso”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “La domanda di viaggi attraverso la nostra rete è stata forte e resiliente nonostante l’aumento delle pressioni sul costo della vita in molti mercati. Mostra il valore che le persone attribuiscono al viaggio, sia per lavoro, divertimento, studio o visita ai propri cari, e quanto sia essenziale per le comunità la connettività aerea internazionale”.

Ha aggiunto: “In qualità di pioniere nel ripristinare i nostri flying schedules, Emirates ha lavorato a stretto contatto con i partner del settore per garantire la disponibilità a soddisfare la domanda dei clienti e ad attrarre visitatori sfruttando l’attrattiva della nostra casa e hub, Dubai. Siamo felici di vedere una forte preferenza da parte dei clienti per il nostro prodotto in tutte le classi di cabina, soprattutto nelle nostre cabine premium. Emirates continuerà a garantire il miglior rapporto qualità-prezzo ai nostri clienti, investendo nei nostri prodotti, servizi e operando un netqork globale ed efficiente”.

“Da giugno ad agosto Emirates ha operato quasi 50.000 voli da e per 140 città, trasportando oltre 14 milioni di passeggeri. Grazie ai suoi 157 airline and rail partners, Emirates offre ai viaggiatori un accesso comodo ed esteso oltre la propria rete globale, a oltre 800 città in 100 paesi.

Questa estate Emirates:

– Ha lanciato voli giornalieri verso una nuova destinazione nella sua rete: Montreal, Canada.

– Ha operato voli aggiuntivi per soddisfare la domanda estiva verso 12 città: Atene, Brisbane, Bangkok, Kuala Lumpur, Amsterdam, Budapest, Bologna, Medina, Jeddah, Entebbe, Venezia e Shanghai.

– Ha riportato i servizi giornalieri con A380 a Birmingham, Nizza, Taipei e Shanghai.

– Ha introdotto un nuovo servizio con A380 per Bali, diventando la prima operazione di questo tipo in Indonesia.

– Ha introdotto il suo ultimo aereo A380 a 4 classi che offre posti Premium Economy per Singapore, Los Angeles e Houston

– Ha annunciato nuovi accordi interline e di codeshare ampliati con Kenya Airways, Air Canada e Philippine Airlines“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)