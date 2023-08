Il Dassault Falcon 6X riceve la certificazione da EASA e FAA

L’European Aviation Safety Agency (EASA) ha rilasciato il type certificate per il Dassault Falcon 6X, seguita dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti.

“Queste certificazioni concludono una campagna di test durata più di due anni durante la quale sono state registrate 1.500 ore di volo in tutto il mondo. Si tratta di un passo significativo nel percorso verso l’entrata in servizio del Falcon 6X, con le prime unità in fase di completamento finale”, afferma Dassault Aviation.

“La certificazione del Falcon 6X rappresenta una pietra miliare notevole per Dassault Aviation. Vorremmo riconoscere gli EASA and FAA certification teams per il loro supporto in questo processo impegnativo e i nostri clienti per la loro fiducia. Il Falcon 6X è il primo brand new business jet a rispettare le ultime normative, che miglioreranno safety and security di tutti i nuovi velivoli”, ha affermato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation. “Il Falcon 6X da 5.500 nm/10.200 km combina le migliori qualità dell’esperienza di Dassault Aviation in business and fighter aircraft, per creare il longest-range jet della sua classe, con un comfort per i passeggeri senza pari e la massima flessibilità di missione”.

“Il Falcon 6X è il twinjet più spazioso, avanzato e versatile nel long-range business jet segment. È stato premiato con vari design awards, tra cui il Red Dot Award e l’International Yacht & Aviation Award”, conclude Dassault Aviation.

Questo il comunicato di EASA riguardo la certificazione del Falcon 6X: “Il Falcon 6X, l’ultimo business jet aircraft di Dassault Aviation, è stato certificato dalla European Union Aviation Safety Agency. Il Falcon 6X è un very long-range business con la cabina più ampia della sua classe e che incorpora tecnologie all’avanguardia”.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation – EASA – Photo Credits: © Dassault Aviation – Airborne Films)