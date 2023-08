News Brevi – 23.08.2023

AIR POLICING: L’AERONAUTICA IN DIFESA DEI CIELI BALTICI – L’Aeronautica Militare informa: “Lo scorso 18 agosto il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Luca Goretti ha fatto visita alla Task Force Air 4th Wing, schierata in Lituania, dove ha incontrato anche l’Ambasciatore d’Italia Dott. Diego Ungaro”. “Una visita di dovere, oltre che di piacere”, così l’ha definita il Generale Goretti. Il Comandante della TFA-L 4th Wing Col. Sacco Maino ha rivolto parole di elogio ai componenti della squadra che lo supporta quotidianamente: “Uno spaccato delle eterogenee ma complementari competenze espresse dai Reparti della Forza Armata”, aggiungendo che la TFA rappresenta l’espressione più autentica della proiettabilità di una Forza Armata moderna, capace di produrre effetti operativi ovunque sia necessario, adattandosi repentinamente ed efficacemente alle mutevoli condizioni di impiego dettate dall’attuale scenario geopolitico. L’Ambasciatore ha esteso il ringraziamento ai militari italiani a nome della componente civile e istituzionale italiana per l’apprezzato impegno reso in nome della “difesa euro-atlantica” dei Baltici, necessario alla realizzazione della pace per la quale la deterrenza non può essere solo un segnale, ma un presupposto ineludibile. “Ai diplomatici il compito di valorizzare a livello politico l’impegno delle Forze Armate italiane”, perché sia considerato non in modo isolato, ma sommato a quello reso contestualmente nei numerosi teatri che ci vedono impegnati, dai confini orientali della NATO alle regioni sub-sahariane passando per il sud del Mediterraneo. “L’impegno che la NATO chiede alla Nazione – ha esplicitato il Generale Goretti – si concretizza in un notevole sforzo finalizzato all’intercettazione di velivoli, in un contesto geopolitico delicato che richiede prontezza, ma anche prudenza ed equilibrio. Se i piloti, che sono la punta dell’iceberg, sono reattivi e capaci nell’intercettazione, vero è che tutti i componenti della TFA ne supportano al meglio l’opera. Un insieme di mattoncini costituenti un contingente in grado di assicurare repentinamente la difesa di una Nazione sovrana“. “Il Generale Goretti ha concluso il suo intervento ringraziando la TFA, perché cosciente del ruolo e delle qualità umane e professionali che la Forza Armata è in grado di esprimere ovunque sia chiamata a operare. Un’abilità, tuttavia, che non potrebbe esprimere il suo potenziale senza l’imprescindibile contributo della logistica di aderenza, il cui salto di qualità ha reso possibile la chiusura di un’analoga operazione in Romania e l’apertura di una nuova in Lituania a soli pochi giorni di distanza. Tutto questo, per il Generale Goretti, rappresenta la risultante di un sinergico gioco di squadra e di un’efficace azione di mentoring, finalizzata a un celere e proficuo travaso di competenze intergenerazionale”, conclude l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA APRE UN NUOVO DELTA SKY CLUB NEL TERMINAL A DI NEWARK – Delta Sky Club è pronto ad accogliere i clienti nella sua quinta e ultima nuova sede dell’anno presso il Terminal A di Newark, la nuova casa della compagnia aerea. L’elegante spazio di oltre 7.000 piedi quadrati può ospitare oltre 200 ospiti (un aumento di 50 rispetto al Terminal B Club) e comprende viste del Terminal A e dell’aeroporto di nuova costruzione. L’EWR Terminal A Club si unisce alle lounge recentemente aperte nei vicini aeroporti di New York: il T4-A Club di JFK, aperto a luglio, e il club più grande del sistema, aperto l’estate scorsa presso LaGuardia nella nuova Terminal C facility di Delta. Con l’apertura dell’EWR Club, i clienti dell’area di New York City possono vivere una lounge experience migliorata nell’aeroporto di loro scelta. L’EWR Terminal A Club è dotato di diversi sistemi acustici progettati per assorbire i suoni esterni dell’aeroporto, in modo che gli ospiti possano godere di un ambiente rilassante. “Questa lounge è un vero prodotto del suo ambiente, sia nell’aeroporto che nella zona circostante di Newark”, ha affermato Claude Roussel, Vice Presidente, Sky Clubs e Lounge Experience. “Il nostro team ha utilizzato tocchi di design attenti per creare uno spazio accogliente e rilassante nel mezzo di un terminal affollato. Non vediamo l’ora che gli ospiti di Newark scoprano da soli questa lounge e sperimentino la nostra esclusiva ospitalità Delta Sky Club”. Il design della lounge si ispira ai contrasti di Newark: una ricca tavolozza di colori verdi (adatta al “Garden State”) abbinata all’importanza storica della città come centro produttivo. Gli ospiti del Terminal A Club possono gustare un drink dal bar premium o dalla beverage station, nonché un buffet fornito con una selezione di prodotti freschi ispirati alla stagione. Con quattro bagni privati e zone di servizio per lavorare in mobilità, socializzare o semplicemente rilassarsi con un cocktail prima del volo, questa lounge è ben arredata per soddisfare le esigenze di viaggio dei clienti. A partire dal 23 agosto, le operazioni di Delta a EWR si sposteranno dal Terminal B al nuovo Terminal A, inaugurato all’inizio dell’anno. I clienti Delta nel Terminal A potranno usufruire di un check-in più efficiente con tecnologie aggiornate e miglioramenti dei processi. Il terminal modernizzato presenta aree d’imbarco più grandi, nonché owned-and-operated concessions and retail options. Questo autunno, Delta opererà 29 partenze nei giorni di punta da EWR verso sette destinazioni: ATL, BOS, CVG, DTW, MSP, RDU e SLC.

EASYJET RILANCIA LA ROTTA DA LONDON SOUTHEND AD ALICANTE – easyJet ha annunciato che rilancerà la sua rotta da London Southend ad Alicante, in Spagna. “In vendita da oggi, i voli e i pacchetti vacanza per il popolare hotspot turistico sulla Costa Blanca forniranno una scelta più ampia tutto l’anno per i clienti che volano da London Southend. La rotta riprenderà ad essere operativa dal 29 ottobre 2023, con voli operanti due volte a settimana il giovedì e la domenica. Alicante sarà la settima destinazione che easyJet ora serve da London Southend, insieme a Malaga, Palma, Faro, Amsterdam, Ginevra e Parigi. easyJet aveva già volato ad Alicante tra aprile 2012 e agosto 2020, trasportando più di 850.000 passeggeri in quel periodo. easyJet Holidays offre pacchetti sulla rotta rilanciata”, afferma easyJet. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di annunciare un’altra rotta da London Southend ad Alicante, offrendo ai nostri clienti nel sud-est una scelta ancora più ampia per visitare una delle destinazioni balneari più amate d’Europa, che sappiamo si rivelerà popolare durante tutto l’anno”. John Upton, London Southend Airport CEO, ha dichiarato: “Siamo entusiasti, felici ed estremamente orgogliosi di poter offrire voli per Alicante ai nostri passeggeri quest’inverno, riavviando la nostra rotta popolare dal 29 ottobre e aprendo le porte ai passeggeri nell’Essex, nell’est di Londra e nel sud-est dell’Inghilterra per esplorare un’altra area della Spagna con la nostra compagnia aerea partner, easyJet”.

RYANAIR APRIRA’ UNA BASE A COPENHAGEN NELL’INVERNO ’23 – Ryanair ha annunciato he aprirà una base con 2 aerei a Copenhagen a partire da dicembre 2023, con un investimento di 200 milioni di dollari. “Ryanair è già la terza compagnia aerea a Copenhagen, operando 20 rotte e trasportando 2,3 milioni di passeggeri all’anno da/per Copenhagen. Questa nuova base con 2 aerei consentirà a Ryanair di offrire le sue tariffe basse ai cittadini/visitatori danesi che desiderano partenze la mattina presto e arrivi in tarda serata a Copenhagen. Copenhagen diventa la seconda base danese di Ryanair, oltre a Billund. L’orario invernale 23 di Ryanair da/per Copenhagen offre 24 rotte, con 4 nuove rotte per Dusseldorf, Faro, Parigi e Varsavia, e maggiori frequenze per Danzica e Cracovia. Il Winter ’23 schedule a Copenhagen di Ryanair prevede 2 aerei basati; 24 rotte, incl. 4 nuove – Dusseldorf, Faro, Parigi e Varsavia; frequenze aumentate per Danzica e Cracovia; traffico annuo in crescita fino a quasi 3 milioni di pax p.a.”, afferma Ryanair. Ryanair ha una base con 2 aerei a Billund e offre anche voli per altri 3 aeroporti danesi, Aalborg, Aarhus e Copenhagen. Oggi a Copenhagen, Michael O’Leary di Ryanair, ha detto: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa, Ryanair è lieta di annunciare questa base a Copenhagen a partire da dicembre, che completerà la nostra base a Billund. Ciò rappresenta un ulteriore investimento di 200 milioni di dollari da parte di Ryanair nella ripresa del traffico aereo e del turismo a Copenhagen”.

IATA: L’AFRAA SI UNISCE ALL’INIZIATIVA FOCUS AFRICA – L’International Air Transport Association (IATA) e l’African Airlines Association (AFRAA) hanno annunciato che l’AFRAA si unirà all’iniziativa Focus Africa. “Focus Africa mira a massimizzare il contributo dell’aviazione allo sviluppo del continente africano servendo meglio passeggeri e shippers. Nell’ambito di Focus Africa, le parti interessate pubbliche e private si impegnano a fornire miglioramenti misurabili in sei aree critiche: safety, infrastructure, connectivity, finance & distribution, sustainability, skills development”, afferma IATA. “L’AFRAA rafforza la coalizione Focus Africa, mentre lavoriamo per aumentare il ruolo dell’aviazione nello sviluppo dell’Africa. Ciò ha un’enorme promessa. Il continente ospita la popolazione in più rapida crescita del mondo, ma rappresenta solo il 2% della air passenger and cargo transport activity. Ci vorrà molto tempo per realizzare il potenziale dell’aviazione, ma con le forti partnership impegnate in Focus Africa, realizzeremo il cambiamento necessario”, ha affermato Kamil Al Awadhi, IATA’s Regional Vice President for Africa and the Middle East. “AFRAA e IATA condividono una visione comune: lo sviluppo di un’industria aeronautica sicura e sostenibile in Africa che faciliti gli affari, il commercio e il turismo e contribuisca positivamente alla crescita economica e allo sviluppo dell’Africa. L’AFRAA sostiene e incoraggia pienamente la collaborazione nell’affrontare le sfide e le minacce alla sostenibilità del settore del trasporto aereo africano. Unendoci alla IATA e agli altri partner di Focus Africa possiamo contribuire a promuovere questa iniziativa, che porterà benefici sociali ed economici diffusi”, ha affermato Abderahmane Berthé, AFRAA Secretary General. “IATA e AFRAA stanno inoltre rafforzando la loro collaborazione rinnovando un programma di lavoro congiunto che include: promuovere la connettività aerea regionale collaborando con i governi per sostenere l’attuazione del Single African Air Transport Market (SAATM); liberare i fondi delle compagnie aeree bloccati dai governi per il rimpatrio, fornendo consulenza ai governi sulle migliori pratiche per eliminare gli arretrati; migliorare la operational safety attraverso un data-driven, collaborative program per rifurre safety incidents and accidents; raggiungere livelli ragionevoli di tasse e oneri, mostrando ai governi i benefici sociali ed economici a lungo termine dell’aviazione; supportare la compliance con il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)”, conclude IATA.