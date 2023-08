L’Embraer E195-E2 ha ottenuto la Type Certification in Cina

L’Embraer E195-E2, il membro più grande della E-Jet family, ha ottenuto il Type Certificate dalla Civil Aviation Administration of China (CAAC). Ciò fa seguito alla certificazione dell’E190-E2 ricevuta dalla CAAC nel novembre dello scorso anno, durante lo Zhuhai Air Show.

“Siamo entusiasti di avere ora sia l’E190-E2 che l’E195-E2 certificati da CAAC, aprendo la strada alle vendite nel mercato cinese”, ha affermato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “Il nostro team in Cina sta lavorando attivamente con potenziali clienti e sta facendo buoni progressi. Ci sono opportunità significative per l’E2 in Cina, che offre capacità complementare agli aerei cinesi ARJ21 e C919. Combinati, forniscono opzioni flessibili, efficienti ed ecologiche per le compagnie aeree cinesi, soddisfacendo la domanda in rapida crescita del mercato mondiale del trasporto aereo”.

“Secondo l’ultimo 20-Year Market Outlook di Embraer pubblicato a giugno, si prevede che l’Asia Pacifico, inclusa la Cina, mostrerà un forte tasso di crescita, aumentando i suoi RPK del 4,4% annuo nei prossimi 20 anni. La necessità di flessibilità, complementare ai narrow-body aircraft, sta stimolando la domanda nel segmento fino a 150 posti in Cina”, afferma Embraer.

“È un’altra pietra miliare per il più grande jet Embraer – l’E195-E2 – essere certificato da CAAC”, ha affermato Guo Qing, Managing Director and VP Commercial Aviation, Embraer China. “La Cina si sta avvicinando alla carbon neutrality. L’E195-E2 è l’aereo più efficiente dal punto di vista ambientale della sua classe. Con un massimo di 146 posti, l’E195-E2 è della dimensione giusta per integrare proficuamente i narrowbody più grandi su rotte a bassa densità, collegando aeroporti regionali e offrendo ai viaggiatori che vivono in città secondarie e terziarie un accesso unico alle rotte in tutto il mondo”.

“Con il governo cinese e quello brasiliano che hanno ribadito il loro sostegno alle attività di Embraer in Cina durante la visita di Stato del presidente brasiliano Lula in Cina, sono molto ottimista riguardo alle opportunità in Cina”, ha aggiunto Guo.

“Lo scorso anno, a novembre, l‘Embraer E195-E2 “TechLion” ha visitato la Cina e ha fatto il suo debutto allo Zhuhai Airshow, mostrando le sue capacità ai leader aerospaziali cinesi, tra cui performance eccezionali, rumore ed emissioni minime e bassi costi operativi.

L’E195-E2 è entrato in servizio nel 2019 con Azul. Essendo il membro più grande della E-Jet family, l’E195-E2 può ospitare tra 120 e 146 passeggeri. È il single aisle aircraft più fuel-efficient che vola oggi, offrendo una fuel efficiency per seat migliore del 25% rispetto agli E-Jets della generazione precedente.

Nel giugno 2022 l’E195-E2 è stato testato con successo con 100% SAF, confermando che la E-Jets E2 family può volare con blend fino a 100% SAF senza alcun compromesso in termini di sicurezza o performance. Oggi l’E2 emette il 25% in meno di emissioni di CO2 rispetto agli aerei della generazione precedente. Tale riduzione può essere incrementata fino all’85% con il SAF“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)