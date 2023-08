La U.S. Navy assegna a Sikorsky un contratto per la produzione di 35 CH-53K® Helicopters

La U.S. Navy ha assegnato a Sikorsky, una società Lockheed Martin, un contratto da 2,7 miliardi di dollari per produrre e consegnare 35 ulteriori elicotteri CH-53K®, l’appalto più grande fino ad oggi per questi multi-mission aircraft.

“L’assegnazione di questo contratto per 35 elicotteri CH-53K stabilizza la supply base nazionale di Sikorsky, crea ulteriori efficienze produttive e fornisce all’U.S. Marine Corps le tecnologie trasformative del 21° secolo”, ha affermato Paul Lemmo, presidente di Sikorsky. “La nostra partnership di lunga data ha portato all’aggiudicazione di questo best value contract , fornendo la capacità e la prontezza di cui i Marines hanno bisogno”.

“L’accordo comprende 12 U.S. Marine Corps Lot 7 aircraft, 15 U.S. Marine Corps Lot 8 aircraft e otto aircraft per Israele. Sikorsky inizierà a consegnare questi aeromobili nel 2026.

Questo contratto fa avanzare significativamente Sikorsky e la U.S. Navy sulla strada verso un multi-year agreement e il 200 aircraft Marine Corps Program of Record.

Questo contratto comprende otto ulteriori CH-53K helicopters per l’Israeli Air Force e segue l’annuncio iniziale della produzione nel 2022 dei primi quattro velivoli nell’ambito di un U.S. Navy Foreign Military Sales (FMS) agreement. Il multi-mission CH-53K supporterà gli Israeli special operations programs, oltre a fornire alle Israeli Defense Forces una piattaforma che ha speed, safety, survivability and gross weight capability per supportare tutte le sue missioni, compresi troop and cargo transport, search and rescue”, afferma Sikorsky.

“La U.S Navy ha dichiarato la Full Rate Production per il CH-53K program nel dicembre 2022. Si prevede che ciò aumenterà la produzione a più di 20 elicotteri all’anno nei prossimi anni. Sikorsky si sta procurando long-lead items and critical materials per supportare l’incremento della produzione del CH-53K nella sua digital factory”, prosegue Sikorsky.

“I nostri dipendenti qualificati stanno utilizzando strumenti digitali per produrre in modo più efficiente, mentre questi elicotteri escono dalla linea di produzione e finiscono nelle mani dei Marines”, ha affermato Dana Fiatarone, vice president, Sikorsky Marine Corps Systems. “Le perfomance del CH-53K nella flotta confermano le sue capacità di fornire un vantaggio strategico e dimostrano che con questo velivolo è possibile fare ancora di più”.

“Gli U.S. Marines hanno superato le 1.000 operational flight hours con il CH-53K.

Il CH-53K King Stallion è un multi-mission helicopter con heavy-lift capabilities che superano tutti gli altri U.S. Department of Defense rotary wing aircraft, ed è l’unico heavy-lift helicopter che rimarrà in produzione fino al 2032 e oltre. Il CH-53K può trasportare un external load di 27.000 libbre per 110 miglia nautiche in high/hot conditions, che è più del triplo della external load carrying capacity del CH-53E legacy in queste stesse condizioni”, conclude Sikorsky.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: © 2023 Lockheed Martin Corporation – Sikorsky)