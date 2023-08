News Brevi – 25.08.2023

S&P MIGLIORA IL DELTA CREDIT RATING – S&P Global Ratings ha aggiornato il credit rating di Delta, citando la performance finanziaria della compagnia e la continua forte domanda di viaggi aerei. L’azienda, che valuta e assegna rating alle aziende in base al modo in cui misurano i risultati finanziari, ha aggiornato Delta a un rating “BB+”, un gradino sotto un investment-grade rating. “La compagnia, insieme ai suoi concorrenti principali, ha beneficiato della continua forte passenger airline demand e dei vincoli di capacità a livello di settore, che hanno portato ad aerei pieni e tariffe elevate”, ha affermato S&P nel suo report, pubblicato giovedì. “Delta è sulla buona strada per generare utili e cash flow nettamente più elevati nel 2023, guidata dalla crescita della capacità e dalla costante espansione del margine operativo” (leggi anche qui). S&P ha inoltre osservato che le sue prospettive per il mercato aereo statunitense rimangono positive e che si aspetta un continuo miglioramento da parte di Delta fino al 2024, nonostante i costi sfavorevoli. “Il profilo creditizio di Delta non si è completamente ripreso dalla pandemia, ma si sta avvicinando”, afferma il report. La riduzione del debito continua ad essere una priorità per Delta. La sua forte performance finanziaria nella prima metà dell’anno ha consentito una riduzione accelerata del debito, con un totale di 3 miliardi di dollari rimborsati nella prima metà del 2023 e l’obiettivo di ritirare 4 miliardi di dollari di debito entro la fine dell’anno. Moody’s Investor Service, un’altra agenzia di rating, ha attualmente assegnato a Delta il rating investment grade. Anche Fitch Ratings ha posizionato Delta un gradino sotto l’investment grade.

JETBLUE ANNUNCIA NUOVA PARTNERSHIP PER I MEMBRI TRUEBLUE® – JetBlue ha annunciato diverse nuove partnership TrueBlue® per aiutare i clienti a guadagnare preziosi punti e vantaggi TrueBlue in aeroporto, in aereo e a terra. Queste nuove partnership offriranno ai membri più modi per guadagnare punti e vantaggi questo autunno e oltre. “L’esclusiva streaming partnership di JetBlue con Peacock ha preso il volo per offrire un’esperienza innovativa di intrattenimento a bordo, incluso l’accesso esclusivo ai contenuti Peacock Original a bordo dei voli JetBlue e vantaggi per i membri TrueBlue. Quando si utilizza Fly-Fi di JetBlue o si visita Peacock su JetBlue.com per abbonarsi a Peacock Premium, i membri TrueBlue riceveranno vantaggi. In una partnership unica nel suo genere, JetBlue ha collaborato con YOTEL, il marchio di ospitalità globale noto per il lusso accessibile senza compromettere il comfort, per offrire ai membri TrueBlue sconti, vantaggi e punti esclusivi. Vi sono vantaggi che i membri TrueBlue possono aspettarsi quando prenotano un soggiorno presso YOTEL. YOTEL dispone di hotel in molte delle destinazioni JetBlue più famose in tutto il mondo, tra cui Boston, Miami, New York, San Francisco, Washington, D.C., Amsterdam, Londra e Parigi. Si può iniziare a guadagnare punti e vantaggi prenotando un soggiorno YOTEL tramite Paisly”, afferma JetBlue. “JetBlue e Thanks Again hanno collaborato per introdurre un nuovo programma, per offrire ai membri TrueBlue l’opportunità di guadagnare punti TrueBlue facendo acquisti, cenando e parcheggiando in oltre 2.500 località in più di 100 aeroporti negli Stati Uniti, nei Caraibi e in America Latina. Il programma consente ai membri TrueBlue di guadagnare punti durante le transazioni aeroportuali quotidiane e di trasformarli in future opportunità di viaggio. Per rimanere aggiornato su queste partnership e sul programma fedeltà TrueBlue, visitare jetblue.com/trueblue”, conclude JetBlue.

RAYTHEON FORNIRA’ 5G MOBILE AD HOC NETWORKS – La divisione BBN di Raytheon guiderà un team per creare multi-hop mobile ad hoc networks, o MANETs per il Dipartimento della Difesa. La tecnologia consentirà ai membri schierati con apparecchiature 5G di comunicare direttamente senza la necessità di una complessa infrastruttura 5G. La Opportunistic eXtemporarY 5G Encrypted Network (OXYGEN) capability è in fase di sviluppo, nell’ambito di un contratto con l’Office of the Undersecretary of Defense for Research and Engineering’s (OUSD (R&E)’s) FutureG and 5G Office, con un valore potenziale di 6,6 milioni di dollari in due anni. Mira a connettere un minimo di 20 apparecchiature utente sfruttando la tecnologia sidelink del 5G, consentendo al contempo in modo sicuro la trasmissione di dati a 100 Mbps. Il Dr. Daniel Massey, program lead for the FutureG & 5G Office’s Operate Through team, afferma: “Perché non dovremmo utilizzare anche l’infrastruttura di comunicazione esistente? L’accesso a un MANET 5G ci consente di passare dal single-digit megabit per second individual data sharing, per i soldati di terra, a un throughput 100 volte maggiore, che consentirà la condivisione di high-resolution video and imagery”. “OXYGEN migliorerà i commercial cellular equipment per garantire una fully trusted and secure tactical MANET capability”, afferma Chris Vander Valk, research engineer at Raytheon BBN. Il team guidato da Raytheon BBN comprende Kryptowire LLC, Novowi LLC e Curated Networks, Inc. Il lavoro sul programma viene eseguito a Cambridge, Massachusetts; McLean, Virginia; Brookline, Massachusetts; Santa Cruz, California.

SAAB PRESENTA UN MISSILE SYSTEM SU UN OSHKOSH VEHICLE AL DSEI – Saab presenta un missile system su un Oshkosh vehicle al DSEI. Lo scopo è dimostrare la possibilità di integrare la missile-equipped RBS 70 NG Mobile Firing Unit (MFU) con Saab ultra-rugged tactical electronics, low-latency video distribution system e Barracuda Mobile Camouflage System, sul Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). L’obiettivo è affrontare le crescenti esigenze riguardo mobile air defence e rafforzare le capacità degli utenti per affrontare queste sfide attuali e future. La MFU di Saab utilizza l’RBS 70 NG missile system. Il fully integrated multispectral Barracuda Mobile Camouflage System nasconde il veicolo, consentendo anche il rapido dispiegamento del JLTV contro bersagli aerei quando necessario. La Saab-provided tactical electronics e il low-latency video distribution system aiutano ad aumentare la situational awareness. “Stiamo ora offrendo la più moderna mobile air defence solution, che si adatta perfettamente alle nostre multispectral camouflage capabilities esistenti sul veicolo JLTV. Siamo pronti a supportare gli attuali clienti di Oshkosh e ad offrirlo a nuovi utenti”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics. Nel giugno 2022 è stata annunciata una partnership tra Saab e Oshkosh Defense, incentrata sulla fully integrated solution di Saab Barracuda Mobile Camouflage System (MCS) sul JLTV.

LOCKHEED MARTIN E IL POLISH MINISTRY OF DEFENSE FINALIZZANO IL PAC-3 WISLA PHASE II OFFSET AGREEMENT – Lockheed Martin e il Polish Ministry of Defence hanno finalizzato un accordo per offset commitments supporting a sostegno del PAC-3 WISLA Phase II programme. L’accordo crea otto nuovi progetti che sosterranno posti di lavoro di alto valore nel settore dell’ingegneria in Polonia e forniranno nuove aree riguardo technology, training and technical assistance alla Polish defence industrial base. Questi progetti si baseranno sulle relazioni esistenti di Lockheed Martin all’interno dell’industria della difesa polacca nell’ambito dell’initial WISLA programme e forniranno capacità per rafforzare la sicurezza regionale della Polonia. I progetti includono una crescente hardware-in-the-loop capability, che espande le capacità per missile system test con PGZ (Radom) e PCO (Varsavia), espandendo la launch tube production presso WZL-1 (Deblin) e la manutenzione di aeromobili presso WZL-2 (Bydgoszcz). Un altro progetto fornirà formazione, attrezzature e software per supportare la solid rocket motor production da parte di Mesko (Skarzysko-Kamienna). “La nostra partnership con la Polish industrial base e il Ministry of Defence sta fornendo una reale prosperità economica alle comunità locali in tutta la Polonia e fornendo risorse di sicurezza fondamentali alle forze armate polacche”, ha affermato Robert Orzylowski, director for Lockheed Martin Poland, Central and East Europe. “Questo lavoro rafforza anche le competenze critiche necessarie per sviluppare capacità e competenze industriali nazionali per il futuro”. Il Lockheed Martin PAC-3 MSE interceptor è un elemento fondamentale della futura difesa missilistica della Polonia. Lockheed Martin è da oltre 20 anni un partner di fiducia per la difesa, l’industria e l’economia della Polonia. Negli ultimi 10 anni l’azienda ha investito 1,8 miliardi di dollari (USD) in Polonia. Oggi le sue operazioni nel paese sostengono 6.700 posti di lavoro di alto valore, di cui 1.700 presso il produttore di aeromobili PZL Mielec, una società Lockheed Martin e uno dei principali defence exporters della Polonia.