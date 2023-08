SWISS aiuta Zurich Airport a celebrare il suo 75° anniversario

Il prossimo mese Zurich Airport festeggerà il suo 75° anniversario con una “Flughafenfest” di tre giorni dal 1° al 3 settembre. “SWISS porge al suo hub di casa le sue più sentite congratulazioni per questo compleanno storico e sarà in primo piano nelle celebrazioni che lo accompagneranno, offrendo ai visitatori alcuni esclusivi approfondimenti dietro le quinte durante il periodo di tre giorni.

SWISS offrirà numerose attività e attrazioni durante i tre giorni di festeggiamenti. Durante tutto il lungo fine settimana, gli appassionati di aviazione potranno vedere e ispezionare da vicino un Airbus A220 di SWISS, utilizzato su rotte a corto e medio raggio, e uno degli aerei a lungo raggio della compagnia, e porre qualsiasi domanda agli specialisti di SWISS sul posto”, afferma SWISS.

“SWISS pilots and cabin crew members saranno a disposizione per offrire approfondimenti sulle loro sfaccettate professioni. I technical apprentices di SWISS hanno avuto un’idea particolarmente originale: offriranno ai visitatori l’opportunità di lavorare su una replica del motore e di cimentarsi come aircraft engineer. I partecipanti potranno anche vedere da vicino un Airbus A320 simulator.

Il venerdì alle 16:15, il sabato alle 12:45 e la domenica alle 11:15, ai visitatori del “Flughafenfest” verrà offerta una visione ravvicinata e dettagliata di un aircraft turnaround, compreso il rifornimento dell’aereo e il suo carico con cargo e passengers bags. L’intera procedura sarà inoltre accompagnata da un commento dal vivo di esperti e continuerà fino al decollo dell’aereo per la partenza”, prosegue SWISS.

“Il trasporto aereo sostenibile è una delle principali preoccupazioni di SWISS. L’attenzione sarà dedicata anche al “Flughafenfest”, dove gli specialisti saranno presenti per spiegare come la più grande compagnia aerea svizzera sta lavorando costantemente per raggiungere i suoi ambiziosi carbon goals.

Un altro momento clou dei festeggiamenti sarà sicuramente l’assegnazione ufficiale del nome ad un aereo SWISS sul luogo della festa. Sabato 2 settembre alle 15:30 i visitatori potranno vedere come un Airbus A220 di SWISS sarà nominato “Bad Zurzach”. Gli appassionati di volo grandi e piccini sono invitati ad assistere alla cerimonia di battesimo insieme ad un ospite VIP a sorpresa e ad entrare a far parte della storia dell’aereo in questione.

La Zurich Airport ‘Flughafenfest’ si svolgerà da venerdì 1 settembre a domenica 3 settembre presso l’airport site. Ulteriori dettagli completi sono disponibili sul Flughafenfest website: https://flughafenfest.ch/“, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)