Emirates Group celebra il contributo delle donne degli Emirati al settore dell’aviazione

Emirates informa: “Emirates Group ha celebrato oggi il contributo delle donne degli Emirati nel settore dell’aviazione e dei viaggi e il loro ruolo vitale nel sostenere le aspirazioni e le ambizioni degli Emirati Arabi Uniti. Presso la sede della compagnia si è tenuto un evento speciale, che ha unito creatività, musica, una sessione di networking, oltre a un gruppo di donne provenienti da background e professioni diverse. Durante l’evento, i dipendenti del Gruppo sono stati coinvolti in discussioni stimolanti con altri ospiti e colleghi provenienti da diverse aziende, ruoli e background.

L’evento è iniziato con un panel composto da donne che hanno condiviso le loro storie e riflettuto sulle loro sfide e successi, tra cui Nayla Al Khaja, UAE’s first-ever female film writer, director and producer; Diana Wilde, Co-founder of Aurora50; Hend Al Rumaithi, Senior Director Group Internal Audit, Chief Ethics & Compliance Officer at ENOC. Shamsa Al Jasmi, UAE’s first Emirati female Oud player, si è esibita per il pubblico con il suo stile unico e ha interagito con i dipendenti durante la sessione di networking”.

“Le donne costituiscono quasi il 40% della forza lavoro di Emirates Group negli Emirati Arabi Uniti. Con più di 180 donne in ruoli di leadership, detengono anche potere decisionale in una vasta gamma di attività e funzioni. Emirates Group fornisce programmi di tutoraggio e formazione pratica per le professioniste degli Emirati, nonché l’accesso a una serie di programmi di sviluppo e leadership tra cui il Rolls-Royce Leadership Program e il GE Aviation Program, tra gli altri. Le donne emiratine che ricoprono posizioni senior presso Emirates Group hanno anche l’opportunità di iscriversi all’INSEAD Women Leaders Programme, che consente loro di costruire potenti network con leader donne di tutto il mondo.

All’inizio di questo mese Emirates Group è diventato partner di lancio della Aurora50’s women’s networking initiative, NOORA, la nuova comunità di donne ambiziose che collaborano insieme e hanno una leadership impattante. Emirates Group ha inoltre recentemente firmato l’UAE Gender Balance Council’s pledge, rafforzando il proprio impegno nei confronti della rappresentanza femminile e offrendo loro pari opportunità che elevano le loro capacità e fanno avanzare la loro carriera”, prosegue Emirates.

“Con la traiettoria di progresso degli Emirati Arabi Uniti e le ambizioni future di guidare una serie di parametri di riferimento globali, le donne degli Emirati continuano a svolgere un ruolo significativo nel portare avanti la visione della nazione. Emirates Group ha recentemente assunto a bordo la sua prima female Emirati pharmacist e la prima female Emirati nurse, che condividono entrambe la dedizione e la passione di contribuire al settore dell’aviazione degli Emirati Arabi Uniti, insieme ai loro colleghi nelle altre unità aziendali del Gruppo come innovation and technology, auditing, fleet management e altro ancora. Questo pool di talenti diversificato e versatile dimostra le competenze possedute dalle donne degli Emirati e la loro spinta a sostenere la crescita economica e la stabilità degli Emirati Arabi Uniti.

L’Emirati Women’s Day theme di quest’anno è ‘We collaborate for tomorrow’, che è correlato all’UAE ‘Year of Sustainability’, entrambi incentrati sulla ricerca di soluzioni innovative per un futuro sostenibile. La Emirati workforce di Emirates Group è pronta a sostenere l’agenda degli Emirati Arabi Uniti e gli obiettivi aziendali del Gruppo nel campo della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica. In seguito al suo impegno nei confronti del Global Compact delle Nazioni Unite, due professioniste emiratine di Emirates e dnata stanno partecipando all’United Nations Global Compact’s Target Gender Equality accelerator programme, un’iniziativa che aiuta a definire gli obiettivi aziendali per la rappresentanza delle donne e la parità di retribuzione nelle imprese”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)