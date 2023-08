La Star Alliance Los Angeles lounge è stata riconosciuta ai World Travel Awards 2023

La Los Angeles airport lounge di Star Alliance ha vinto il titolo ‘North America’s Leading Airport Lounge’ per il quarto anno consecutivo ai World Travel Awards 2023. Il premio è stato annunciato durante la Caribbean & The Americas Gala Ceremony, tenutasi nella pittoresca isola di Santa Lucia lo scorso 26 agosto 2023.

Commentando la vittoria, il CEO di Star Alliance, Theo Panagiotoulias, ha dichiarato: “In Star Alliance il nostro obiettivo è rendere i viaggi aerei meno stressanti e senza attriti. Le lounge svolgono un ruolo fondamentale nel migliorare il viaggio in aeroporto e la nostra Star Alliance LAX lounge è stata in prima linea sin dalla sua apertura. Siamo lieti che ancora una volta sia stata nominata una delle migliori del settore.

I miei ringraziamenti vanno al team dedicato che mantiene la nostra LAX lounge in perfetta forma dalla mattina alla sera, così come ai nostri vettori membri di Star Alliance per aver collaborato con noi per rendere questa lounge un successo per così tanti anni”.

“La Star Alliance Los Angeles airport lounge è una delle migliori lounge aeroportuali del mondo e ogni anno vince costantemente prestigiosi premi del settore. Più recentemente, è stata nominata ‘World’s Best Airline Alliance Lounge’ da Skytrax nel giugno 2023.

Dotata di una outdoor terrace con firepits, water wall and panoramic runway views verso le colline di Hollywood, l’estesa lounge di 18.000 piedi quadrati affascina con il cool Californian charm durante il giorno e si trasforma in uno spazio vibrante quando cala la sera. Per coloro che preferiscono un momento di tranquillità prima del volo, la lounge offre numerose aree per rilassarsi, lavorare e cenare come desiderano.

I World Travel Awards riconoscono e celebrano l’eccellenza in tutti i settori chiave dell’industria dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità. Il programma è stato fondato nel 1993 ed è riconosciuto come uno degli award programmes più prestigiosi nel campo dei viaggi e del turismo”, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance)