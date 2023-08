I passeggeri scelgono LATAM come “Compagnia aerea leader del Sud America 2023” per l’esperienza di viaggio

Il costante rinnovamento delle cabine con sedili ergonomici che privilegiano il comfort, l’integrazione di tecnologie e la nuova proposta gastronomica sono stati alcuni dei fattori che hanno portato i passeggeri a scegliere Latam Airlines come “Compagnia aerea leader del Sud America 2023” per l’ottavo anno consecutivo ai World Travel Awards, noti anche come gli Oscar dell’industria dei viaggi.

“Altre peculiarità che le hanno permesso di ottenere questo premio sono state: il sistema di intrattenimento LATAM Play con contenuti esclusivi costantemente aggiornati e la digitalizzazione dell’esperienza del cliente, che pone l’accento sulle tecnologie self-service dentro e fuori dall’aeroporto. A ciò si aggiungono una proposta gastronomica a bordo rivisitata, con un servizio gratuito sulle rotte nazionali e un menù unico per i voli a lungo raggio, che celebra il patrimonio culturale-gastronomico del Sud America, in collaborazione con chef donne emergenti che rappresentano al meglio le cucine regionali”, afferma LATAM.

“Questo riconoscimento è motivo di orgoglio e di soddisfazione per i nostri team, che ogni giorno danno il massimo per offrire un servizio eccellente ai nostri clienti. Rimaniamo focalizzati sul miglioramento dell’esperienza di volo e ringraziamo i nostri clienti per la loro fiducia e preferenza”, ha dichiarato Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customers di LATAM Airlines Group.

“I WTA – che quest’anno celebrano il loro 30° anniversario – vengono assegnati sia a livello globale che a livello regionale/internazionale, ed includono un’ampia gamma di categorie, tra cui hotel/strutture ricettive, attrazioni turistiche e compagnie aeree/trasporti. Per decretare i vincitori, viene aperta una piattaforma di voto ai passeggeri e agli operatori del settore che conoscono o hanno sperimentato i prodotti o i servizi. Questa votazione determina i vincitori delle rispettive categorie, di cui le “compagnie aeree” rappresentano quella più corposa ed ampia.

La cerimonia di premiazione di quest’anno 2023 si è svolta il 26 agosto sull’isola di St Lucia (Caraibi), durante la World Travel Awards Caribbean & The Americas Ceremony 2023, All’evento erano presenti Maite Gallastegui Brana, Deputy Passenger Services Manager di LATAM, e Claudia Francisca Moya Seguel, Deputy Crew Development Manager”, conclude LATAM.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)