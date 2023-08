Il Minnesota SAF Hub lancia una coalizione per scalare la produzione di sustainable aviation fuel

Delta Air Lines informa: “Una coalizione unica nel suo genere sta per essere lanciata in Minnesota per scalare la produzione di sustainable aviation fuel, con l’urgenza di cui l’aviazione commerciale ha bisogno per raggiungere net zero entro il 2050.

Attraverso la partnership GREATER MSP, Bank of America, Delta Air Lines, Ecolab e Xcel Energy hanno creato il Minnesota SAF Hub, il primo SAF Hub su larga scala negli Stati Uniti, con una collaborazione senza pari tra i principali attori della catena del valore impegnati ad ampliare la produzione di SAF per sostituire il jet fuel convenzionale. A questi membri principali si uniscono altre istituzioni leader, tra cui lo Stato del Minnesota, per attuare un’ambiziosa strategia condivisa per decarbonizzare in modo aggressivo il settore aereo.

Questa strategia pluriennale affonda le sue radici negli impegni volti a:

– Gestione responsabile dell’ambiente e dell’acqua in tutti i punti della catena del valore SAF, a partire dalle materie prime – non in aeroporto – e in ogni fase del processo di produzione del SAF.

– Produrre SAF a prezzi accessibili e a basse emissioni di carbonio sviluppando una catena del valore integrata che si estende dalla fonte di produzione e lavorazione alla raffinazione, miscelazione e utilizzo presso il Minneapolis-Saint Paul International Airport (MSP).

– Promuovere l’adozione di soluzioni innovative e scoperte tecnologiche per accelerare il percorso di trasformazione del SAF e aumentare il progresso commerciale.

– Sostenere la ricerca e la collaborazione tra università e settore privato per affrontare gli ostacoli scientifici e tecnici associati alla produzione commercialmente sostenibile di SAF a bassissime emissioni di carbonio da input agricoli rigenerativi.

Il SAF è la migliore leva di decarbonizzazione di cui dispone l’industria aeronautica nel breve e medio termine nel suo percorso verso net zero. Sebbene le compagnie aeree di tutto il mondo si siano impegnate ad acquistare miliardi di galloni di SAF nei prossimi decenni, al momento non ne viene prodotto abbastanza per alimentare le compagnie aeree commerciali a livello globale per un solo giorno”.

“Terzo nella lista delle 10 migliori tecnologie emergenti del 2023 stilata dal World Economic Forum, il SAF è un jet fuel sicuro e completamente certificato che può essere utilizzato nei motori degli aerei di oggi e trasportato tramite le infrastrutture e le condutture esistenti. Prodotto da molte fonti, tra cui materie prime rinnovabili e olio da cucina usato, il SAF può ridurre le emissioni di carbonio del ciclo di vita dell’aviazione di oltre l’80%, il che significa un numero esponenzialmente inferiore di emissioni dal SAF rispetto al tradizionale jet fuel.

Dopo otto mesi di collaborazione dietro le quinte, la coalizione condividerà i suoi ambiziosi obiettivi martedì alla North American SAF Conference and Expo in Minneapolis. I progressi compiuti fino ad oggi includono la definizione di una strategia condivisa in più fasi, la garanzia di incentivi finanziari leader a livello nazionale da parte dello Stato del Minnesota e la costruzione di una coalizione crescente di organizzazioni con sede nel Minnesota, tra cui le società di riferimento, lo Stato del Minnesota, la Metropolitan Airports Commission, l’Università del Minnesota e partner come McKinsey & Company.

La Minnesota SAF Hub coalition sta implementando un approccio in più fasi per scalare la produzione che inizia con la promozione del flusso di SAF nello stato e si estende al supporto di un’infrastruttura di produzione SAF solida e flessibile. La coalizione sta bilanciando pragmatismo e ambizione utilizzando le tecnologie esistenti per compiere progressi il più rapidamente possibile, accelerando al tempo stesso le tecnologie con il maggiore potenziale di riduzione del carbonio”, prosegue Delta Air Lines.

“La coalizione sfrutterà un approccio flessibile e basato sui dati man mano che la tecnologia e la ricerca SAF maturano. Il power-to-liquid, ad esempio, è un percorso che genera SAF da idrogeno e carbonio puliti che potrebbe consentire maggiori riduzioni delle emissioni e minori vincoli sulla fornitura.

Il Minnesota SAF Hub accelererà il commercial scaling del SAF. Attraverso gli sforzi congiunti di questa coalizione e dei partner aziendali, Delta aspira a utilizzare SAF per oltre il 10% del suo fuel presso MSP entro il 2027, con obiettivi fissati al 50% entro il 2035.

Per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di volume, la Minnesota SAF Hub coalition sta reclutando attivamente produttori e investitori lungimiranti impegnati allo stesso modo a stabilire il Minnesota come leader nell’aviazione sostenibile”, conclude Delta Air Lines.

“Il nostro SAF Hub accelererà i progressi verso la decarbonizzazione del settore aereo a livello nazionale, creando allo stesso tempo migliaia di posti di lavoro in tutto il Minnesota”, ha affermato Peter Frosch, President and CEO of the GREATER MSP Partnership. “È una buona notizia che alcune delle aziende più innovative del mondo stiano unendo le forze per costruire la produzione di SAF sulla scala richiesta dal mercato e al ritmo richiesto dal clima. Insieme, stiamo reclutando la prossima serie di partner che si uniscano a questo sforzo per costruire una catena del valore SAF integrata nel centro dell’economia del Nord America”.

“Il Minnesota SAF Hub è il punto di svolta di cui l’aviazione ha bisogno per iniziare a produrre SAF nei volumi necessari per raggiungere i nostri obiettivi aggressivi”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Questa coalizione di grandi esponenti provenienti da tutto l’ecosistema SAF sta collaborando per scalare rapidamente la produzione, dimostrando il potere delle partnership per raggiungere il nostro obiettivo, condiviso più velocemente di quanto chiunque di noi potrebbe fare da solo”.

