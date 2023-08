Airbus apre il nuovo A321XLR equipment installation hangar ad Amburgo

Airbus sta facendo avanzare il suo industrial system e sta espandendo la ramp-up capacity con un automated A321XLR equipping hangar, inaugurato ufficialmente oggi dall’Hamburg’s First Mayor Peter Tschentscher e dal German Aerospace Coordinator Anna Christmann. Con ciò, Airbus continua la modernizzazione e la digitalizzazione del suo sistema industriale ed espande la sua capacità per il rate ramp-up dell’A320 programme a 75 nel 2026.

“L’Hamburg site di Airbus svolge un ruolo significativo nello sviluppo e nella produzione dell’A321XLR. Con il nostro nuovo state-of-the-art equipment installation hangar, stiamo ora espandendo la nostra capacità di produrre fusoliere dell’A321 e dando un importante contributo al supporto della nostra crescita. Allo stesso tempo riaffermiamo l’importanza di Amburgo per Airbus”, ha affermato André Walter, Head of Airbus Commercial Aircraft Production in Germany. “Il design dell’edificio riflette i più recenti standard di produzione e sostenibilità”.

Il Dr Peter Tschentscher, First Mayor of the Free and Hanseatic City of Hamburg, ha affermato: “Amburgo è il luogo centrale per lo sviluppo e la produzione di aeromobili Airbus single-aisle. Con l’A321XLR, la nuova ammiraglia della A320 Family sarà assemblata presso il Finkenwerder site, stabilendo nuovi standard in termini di sostenibilità, efficienza e autonomia. L’avvio della produzione nel nuovo equipment installation hangar è un progetto importante per Amburgo, in quanto terzo civil aviation center più grande del mondo”.

“Questo investimento nell’A321XLR equipment installation hangar presso l’Airbus Hamburg site rappresenta un’importante pietra miliare verso la transizione dell’aviazione verso la neutralità climatica. Questa trasformazione è la chiave per rendere la Germania una aerospace location competitiva e orientata al futuro”, dichiara Anna Christmann, the Federal Government Coordinator of German Aerospace Policy. “Sono lieta che Airbus si stia posizionando come pioniere nell’aviazione sostenibile e che ci stiamo unendo per accelerare ulteriormente il progresso verso una climate-neutral aviation”.

“Nel nuovo equipment installation hangar, con 9.600 m2 di spazio produttivo, denominato H259, verranno installati e montati tutti i componenti delle rear fuselages dell’A321XLR, anch’esse realizzate ad Amburgo. L’hangar è dotato di una gamma completa di tecnologie all’avanguardia per le operazioni e la produzione, come logistica automatizzata, fully digital systems e test stations in grado di fornire lo stato di ciascuna fuselage section (sia in termini di logistica che di risorse) in qualsiasi momento. Le sezioni della fusoliera lunghe quasi 24 metri sono dotate di tutti i sistemi elettrici e meccanici, nonché di altri elementi come windows, floor panels, antenne esterne, su una automated ‘pulse line’ composta da otto stazioni. Ogni sezione della fusoliera viene ampiamente testata subito dopo l’installazione dei sistemi. Le sezioni della fusoliera vengono quindi trasferite alla final assembly line ad Amburgo.

Le stazioni del nuovo hangar sono state progettate in stretta collaborazione con i dipendenti per creare sia un flusso di produzione efficiente che un ambiente di lavoro moderno e ottimizzato dal punto di vista ergonomico. Inoltre, il design degli interni si è concentrato anche sulla garanzia di condizioni ottimali per la cooperazione tra i dipendenti della produzione e le funzioni di supporto.

La struttura è stata progettata e costruita in modo sostenibile. Un impianto fotovoltaico di 3.000 m2 sul tetto fornisce elettricità all’hangar, mentre l’eccedenza viene utilizzata per alimentare il sito. Il blocco uffici sul lato sud offre un ottimo livello di isolamento grazie ad un’estesa coibentazione del soffitto e delle pareti. Un fully automatic control system per riscaldamento, ventilazione e illuminazione completa le misure”, afferma Airbus.

“L’A321XLR è il prossimo passo evolutivo dell’A320neo, in risposta alle richieste del mercato per un range e un payload ancora maggiori, creando più valore aggiunto per le compagnie aeree. Fornirà un range senza precedenti (“Xtra-long”) fino a 4.700 nm – il 15% in più rispetto all’A321LR – e con un consumo di carburante per posto inferiore del 30% rispetto agli aerei concorrenti della generazione precedente, oltre a ridotte emissioni di NOx e rumore. Per i passeggeri, la nuova Airspace cabin dell’A321XLR fornirà la migliore esperienza di viaggio, offrendo posti in tutte le classi con lo stesso elevato comfort di un wide-body a lungo raggio, con i bassi costi di un single-aisle aircraft. L’A321XLR conta attualmente quasi 570 ordini da 27 clienti in tutto il mondo. L’entrata in servizio è prevista per il secondo trimestre del 2024″, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus / Stefan Kruijer)